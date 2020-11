Viron sisäministeri Mart Helme on aiheuttanut lukuisia poliittisia selkkauksia Virossa, mutta vasta Yhdysvaltain uuden presidentin solvaaminen sai hänet astumaan sivuun. Kyse ei kuitenkaan ole katumuksesta, vaan hallitusrauhan varmistamisesta, Helme sanoo.

Viron sisäministeri, kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen entinen puheenjohtaja Mart Helme on ilmoittanut eroavansa tehtävästään.

Syynä erolle ovat hänen ja hänen poikansa, valtiovarainministeri Martin Helmen sunnuntaina radio-ohjelmassa esittämät kommentit Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Ohjelmassa Helmet syyttivät salaliittoteorioista tutun, niin kutsutun deep state -järjestelmän olevan Joe Bidenin valinnan taustalla.

Mart Helme kutsui Joe Bideniä ”korruptoituneeksi”. Lisäksi he ilmaisivat epäilynsä siitä, että Yhdysvaltain vaalit olivat vilpilliset, toistaen presidentti Donald Trumpin demokratiaa rapauttavaksi arvosteltua retoriikkaa.

Yhdysvallat on sotilasliitto Natoon kuuluvan Viron merkittävä liittolainen, joten Helmen kommentit herättivät tuoreeltaan kohua Virossa. Esimerkiksi presidentti Kersti Kaljulaid sanoi vievänsä Helmen lausunnot maan turvallisuusneuvoston arvioitaviksi. Pääministeri Jüri Ratas tuomitsi Helmejen puheet ja vaati heitä olemaan vahingoittamatta Viron ja Yhdysvaltain suhteita yhtään enempää. Puolustusministeri Jüri Luik kommentoi Helmen lausuntojen vahingoittavan kansallista turvallisuutta.

Koalitiopuolue Isänmaan puheenjohtaja Helir-Valdor Seeder kommentoi maanantaiaamuna, että Isänmaa ei voi jatkaa hallituksessa, jossa joka viikko kuluu poliittisten selkkausten selvittelyyn.

Maanantaiaamuna oppositiopuolueet ilmoittivat esittävänsä epäluottamuslausetta Helmelle.

Hieman sen jälkeen Helme piti oman tiedotustilaisuutensa, jossa hän ilmoitti itse eroavansa. Helmen mukaan kukaan koalitiossa ei vaatinut hänen eroaan, vaan hän päätti astua sivuun itse.

Eron tarkoituksena on Helmen mukaan säästää hallitus hajoamiselta ja siten varmistaa, että Ekren ajama kansanäänestys avioliitosta järjestettäisiin ensi vuonna. Kansanäänestyksessä Ekre haluaa kysyä Virolta, onko avioliitto vain miehen ja naisen välinen liitto.

Katumus ei kuitenkaan ole syynä Helmen erolle. Helmen itsensä mielestä hän ei ole tehnyt mitään väärää.

”Katseltuani Viron mediassa tuotettuja loukkauksia ja valheita, päätin eilen illalla erota. Olen väsynyt. En tehnyt mitään, mikä olisi vaarantanut Viron turvallisuutta. En ole sanonut mitään, mitä yhdysvaltalainen media ei olisi jo sanonut, siis Yhdysvaltain vapaa media”, Helme sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Tiedotustilaisuudessa Helme hyökkäsi vielä lehdistöä vastaan, syyttäen sitä ”propagandan” levittämisestä. Helme myös sanoi, ettei kukaan voi hiljentää häntä.

Helmen eroa on vaadittu Virossa jo moneen otteeseen nykyisen hallituskauden aikana, joka on nyt kestänyt noin puolitoista vuotta.

Lue lisää: HS-analyysi: Viron hallitus on pahimman kriisinsä keskellä, kun oikeistopopulistinen Ekre-puolue kulkee skandaalista toiseen

Viimeisin kohu sattui lokakuun puolessavälissä, kun Helme kehotti Deutsche Wellen haastattelussa Viron seksuaalivähemmistöjä muuttamaan Ruotsiin.

Ekren hallituspolkua ovat haitanneet niin korruptioepäilyt kuin huojuvat ministeripaikatkin. Mart Helme onkin kuudes Ekren ministeri, joka joutuu puolentoista vuoden aikana jättämään paikkansa.

Suurimmat ongelmat juontuvat Ekren nokkamiesten, isä Mart Helmen ja poika Martin Helmen lausunnoista, joita on syytetty äärioikeistolaista retoriikkaa mukaileviksi, naisvihamielisiksi, muukalaisvihamielisiksi ja homovastaisiksi.

Suomessa Mart Helme muistetaan erityisesti siitä, kun hän kutsui pääministeri Sanna Marinia (sd) ”myyjätyttöseksi”. Tuolloin maassa syntyi poliittinen kriisi Viron ja Suomen välisten suhteiden vahingoittamisesta.

Esimerkkejä Helmejen retoriikasta kuultiin heinäkuun puoluekokouksessa, jossa Martin Helme valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Martin Helme toisti valkoisen ylivallan sloganin ”valkoisilla elämillä on väliä” sekä nimitti ilmastolakkoja, Black Lives Matter -liikettä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ”globalistisiksi ääri-ideologioiksi”.

Ekre on siis sytytellyt poliittisia tulipaloja tasaisin väliajoin. Joka kerralla Ekren on kuitenkin pelastanut pääministeri Jüri Ratas, joka on tehnyt kaiken voitavansa, jotta hallitus pysyisi kasassa.

Jo vuosi sitten politiikan tutkija Tõnis Saarts arvioi HS:n haastattelussa, että Ratasin peli Ekren kanssa voi lopulta käydä kalliiksi. Saartsin mukaan Ekren tahtoon taipuminen ja vakavien syytösten ohittaminen normalisoi korruptiota ja salamyhkäisyyttä yhteiskunnassa. Perättömien väitteiden esittämisestä tulee tavallisempaa, kun isä ja poika Helme saavat sanoa mitä tahansa ilman seurauksia, hän arvioi.

Kovaäänisimmin Helmen eroa ovat vaatineet presidentti Kaljulaid sekä oppositiopuolueet.

Maanantaina pppositiossa istuvan Reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas sanoi, että Helmen ero ei riitä. Kallasin mukaan hallitus on yhä Ekren ”panttivanki”, virolainen Postimees-lehti kertoo.

”Mart Helme uhrattiin, jotta hallitus voisi jatkaa, mutta se ei ratkaise koko ongelmaa. Mart Helmen ero tulee liian myöhään”, Kallas sanoo.