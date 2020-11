Jo satojen ihmisten pelätään kuolleen taisteluissa keskushallinnon ja Tigrayn osavaltion välillä.

Etiopian ilmavoimien hävittäjät pommittivat maan pohjoisosissa sijaitsevaa Tigrayn osavaltiota maanantaina, mutta pääministeri kiisti Etiopian olevan syöksymässä kohti sisällissotaa.

Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu pääministeri Abiy Ahmed käynnisti viime viikolla sotilasoperaation Tigrayta vastaan. Hän on syyttänyt separatistisen osavaltion johtajia iskuista liittovaltion sotilastukikohtia vastaan. Tigrayn johtajat kiistävät väitteet iskuista.

Jännitteet 110 miljoonan asukkaan Etiopian keskushallinnon ja puoliautonomisen Tigrayn paikallishallinnon välillä ovat kyteneet jo kuukausien ajan, mutta marraskuussa ne ovat kärjistyneet nopeasti.

Tigrinjalaisia on vain noin viisi prosenttia Etiopian asukkaista, mutta käytännössä he hallitsivat maata lähes kolmenkymmenen vuoden ajan ennen kuin Abiy nousi valtaan 2018.

Tigrayhin on tehty useiden päivien ajan ilmaiskuja, uutistoimistot kertovat.

”Ilmavoimat pommittavat parhaillaan valikoituja seutuja alueella”, kenraalimajuri Mohammed Tessema kertoi valtion omistamassa mediassa maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tessema kiisti Tigrayn paikallishallinnon väitteen, että yksi hävittäjistä olisi ammuttu alas. Kansainvälisellä medialla on vaikea saada vahvistettuja tietoja alueelta, koska viestintäyhteydet on katkaistu.

Toimittajia on myös käännytetty pois ainakin Danshan kaupungin sotilastukikohdasta, joka AFP:n mukaan on yhä keskushallinnon kontrollissa. Tigrayn alueen johto on väittänyt ottaneensa tukikohdan hallintaansa.

Kansainvälinen yhteisö on ilmaissut huolensa siitä, että Etiopia on ajautumassa sisällissotaan.

”Huoli siitä, että Etiopia ajautuu sekasortoon on perusteeton ja johtuu siitä, ettei kontekstia ymmärretä syvällisesti”, pääministeri Abiy kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Hän lisäsi, että sotilasoperaatio viimeistellään pian ja että syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan.

”Laillisuusperiaatteeseen [pohjautuvan] operaatiomme tarkoitus on varmistaa rauha ja vakaus kerralla ja tuoda epävakauden aiheuttajat oikeuteen”, Abiy kirjoitti.

Perjantaina pääministeri sanoi, että ilmaiskuja tehdään sotilaskohteisiin Tigrayssa. Hän varoitti kuitenkin siviilejä joukkokokoontumisista siviiliuhrien välttämiseksi.

Armeijan komentajaksi äskettäin nimitetty Berhanu Jula ilmoitti liittovaltion joukkojen vallanneen neljä kaupunkia Tigrayn länsiosissa, missä suurin osa väkivaltaisuuksista on tapahtunut.

Uhrien määrästä ei ole varmuutta. Uutistoimisto AFP:n lääkintälähteisiin perustuvien tietojen mukaan ainakin kahdeksan sotilasta olisi kuollut ja yli 200 haavoittunut.

Uutistoimisto Reutersin luvut ovat huomattavasti synkempiä. Sotilaslähde kertoi Reutersille Amharassa, että lähes viisisataa Tigrayn sotilasta olisi kuollut Kirakirissa käydyissä taisteluissa. Kolme sotilaslähdetty Amharassa oli kertonut Reutersille, että myös satoja liittovaltion sotilaita olisi kuollut Danshassa, jossa taistelut ensin puhkesivat.

Tietoja on mahdoton vahvistaa, mutta myös diplomaattilähde kertoi Reutersille, että satojen uskotaan kuolleen taisteluissa.

Tigrayn paikallishallinnon ja Etiopian keskushallinnon välit alkoivat kiristyä syyskuussa. Tigrayn osavaltio järjesti syyskuussa omin päin aluevaalit, joilla se uhmasi keskushallintoa. Etiopian hallitus ei tunnusta Tigrayn uutta hallintoa ja on kutsunut vaaleja laittomiksi.

Etiopian piti järjestää parlamentti- ja aluevaalit tämän vuoden elokuussa, mutta maaliskuussa se lykkäsi vaaleja ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä. Uusi ajankohta ei ole selvillä.