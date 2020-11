Tilanne uhkasi maanantai-iltana kiristyä lisää, kun Azerbaidžan ampui alas Venäjän armeijan kopterin Armenian ilmatilassa.

Moskova

Vuoristo-Karabahin armenialaishallinnon edustaja ilmoitti maanantaina illansuussa, että armenialaisjoukot olivat menettäneet strategisesti ja symbolisesti merkittävän Šušin eli azerbaidžanilaisittain Şuşan kaupungin.

”Valitettavasti nyt on myönnettävä epäonnen yhä piinaavan meitä, eikä Šuši ole enää lainkaan hallinnassamme”, Vuoristo-Karabahin johtajan tiedottaja Vahram Poghosjan kirjoitti Facebookissa.

Suunnilleen samaan aikaan Azerbaidžan julkaisi tyhjää kaupunkia esittelevän videon todisteena valtauksesta. Video ja kaupungin kyltille asetettu Azerbaidžanin lippu kertoivat ainakin Azerbaidžanin joukkojen edenneen kaupungin alueelle.

Poghosjan vahvisti uutistoimisto Reutersille Facebook-päivityksensä olevan aito, mutta illemmalla Armenian pääministeri Nikol Pašinjan kiisti Poghosjanin tiedot ja sanoi taisteluiden jatkuvan. Illalla niin ilmoitti myös Poghosjanin esimies Araik Arutjunjan.

Tilanne uhkasi maanantaina kiristyä muutenkin, kun Venäjän puolustusministeriö kertoi illalla, että sen Mi-24-helikopteri oli ammuttu alas olkapääohjuksella Armeniassa lähellä Azerbaidžanin rajaa. Kaksi miehistön jäsentä kuoli.

Pian Azerbaidžan ilmoitti ampuneensa kopterin ja pahoitteli tilannetta.

Venäjällä on Armeniassa tukikohta. Venäjän puolustusministeriön mukaan kopteri oli saattamassa sieltä lähtenyttä venäläistä saattuetta.

Taistelua Šušin/Şuşan hallinnasta on pidetty yli kuusi viikkoa jatkuneen sodan ratkaisevimpana. Päätie maakunnan pääkaupungista Stepanakertista Armeniaan kulkee sen kautta, minkä lisäksi laaksossa sijaitsevaa Stepanakertia on vaikea puolustaa ilman sitä.

Poghosjan sanoikin azerbaidžanilaisten olevan jo Stepanakertin rajalla.

Şuşan valtaaminen on tärkeää itsevaltaiselle Ilham Alijeville, koska kaupungilla on vahva symboliarvo. Azerbaidžanissa se muistetaan runoilijoiden, muusikoiden ja intellektuellien kulttuurikaupunkina.

Se oli myös ennen 1990-luvun sotaa azerbaidžanilais­enemmistöinen kaupunki armenialais­enemmistöisessä Vuoristo-Karabahissa. Se selittyi tosin sillä, että armenialaiset häädettiin kaupungista 1920.

Ihmiset juhlivat sunnuntaina Bakussa, kun Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev oli kertonut Şuşan eli armeniaksi Šušin kaupungin valtaamisesta.­

Tuorein sota alkoi syyskuun lopussa Azerbaidžanin hyökättyä. Taistelut ovat olleet verisimpiä sitten 1990-luvun sodan, joka päättyi tulitaukoon vuonna 1994. Ainakin yli tuhat ihmistä on jo kuollut.

Vuonna 1994 armenialaisille jäi paitsi valtaosa armenialais­enemmistöisestä Vuoristo-Karabahista myös sen naapurissa olevia Azerbaidžanin maakuntia. Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi, mutta on ollut hyvin riippuvainen Armeniasta. Mikään maa ei ole tunnustanut sitä.

Tulitauon jälkeen tilannetta kutsuttiin pitkään jäätyneeksi konfliktiksi, vaikka osapuolten välillä oli toistuvasti yhteenottoja.

Azerbaidžanissa tilanne ja aluemenetykset ovat aiheuttaneet pitkään katkeruutta, jota valtion propaganda on myös pitänyt yllä. Sodalla ja omina pidettyjen alueiden valtaamisella onkin Azerbaidžanissa laaja tuki.

Bakussa juhlittiinkin sunnuntaina kaduilla, kun Alijev oli ilmoittanut kaupungin valtaamisesta ensimmäisen kerran.

Öljyllä ja kaasulla vaurastunut Azerbaidžan on jo pitkään käyttänyt huomattavasti enemmän rahaa aseistukseen kuin Armenia. Se aloitti kuitenkin sodan vasta nyt saatuaan Turkin tuekseen.

Armeniassa Turkin näkyvä osuus herätti hermostuneisuutta, sillä vuoden 1915 kansanmurhan vuoksi Turkki on Armenian perivihollinen. Muualla se taas herätti huolta konfliktin laajenemisesta, sillä Venäjä on Armenian liittolainen.

Armenialaisten pettymykseksi Venäjä kuitenkin ilmoitti turvatakuidensa kattavan vain Armenian. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi lokakuun lopulla Venäjän suhtautuvan avoimesti ajatukseen, että Azerbaidžan saisi Vuoristo-Karabahin naapurissa olevat alueet.

Kansainoikeudellisesti Vuoristo-Karabah kuuluu Azerbaidžanille, sillä entiset neuvostotasavallat itsenäistyivät vuonna 1991 silloisten rajojensa mukaan.

Merkittävää on sekin, että Venäjä ei pidä Azerbaidžania vihollisenaan. Vaikka Venäjä on Armenian liittolainen, se on myynyt aseita Azerbaidžanille.

Kansakuntien välit ovat olleet yli 25 vuotta pitkälti poikki, mikä on vahvistanut molemminpuolista katkeruutta ja vihaa. Se on näkynyt sodassa raakuutena, eikä siviilikohteita ole pyritty välttämään.

Azerbaidžanissa aluemenetykset koetaan vääryytenä, mutta myös Vuoristo-Karabahin armenialaiset muistavat katkerana vähemmistöasemansa osana Azerbaidžania. Nyt jatkuva konflikti puhkesi 1980-luvulla, kun alueen armenialaiset kokivat neuvosto-Azerbaidžanin yrittävän tehdä maakunnasta azerbaidžanilaisen.