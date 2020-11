Ekre-ministereitä syytetään Virossa kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta – Asiantuntija: Viron tärkeimmän liittolaisen loukkaaminen on ”itsetuhoisaa”

Mart Helme on tottunut aiheuttamaan kohuja Virossa, mutta Yhdysvaltain solvaaminen meni liian pitkälle. Asiantuntijat arvioivat, että Viron hallitus ei saa rauhaa niin kauan kuin salaliittoteorioita ja äärioikeistolaista retoriikkaa viljelevä Ekre on mukana koalitiossa.

Viron hallitus on jälleen syvässä kriisissä kansalliskonservatiivisen Ekren johtohahmojen laukomien väitteiden takia.

Viron sisäministeri Mart Helme ja hänen poikansa, valtiovarainministeri Martin Helme puhuivat sunnuntaina radio-ohjelmassa Yhdysvaltain vaaleista. Helmet toistivat presidentti Donald Trumpin retoriikkaa vaalien vilpillisyydestä, kutsuivat Joe Bidenia ja Hunter Bidenia ”korruptoituneiksi” ja arvelivat, että niin sanottu ”deep state” -salaliittoteoria oli Bidenin valinnan takana.

Yhdysvallat on Viron tärkein liittolainen, joten ministereiden kommentit kirvoittivat heti kohun Virossa. Korkean tahon poliitikot ja asiantuntijat ovat sanoneet, että Helmejen lausunnot uhkaavat Viron kansallista turvallisuutta. Tähän lopputulokseen ovat tulleet niin presidentti Kersti Kaljulaid, puolustusministeri Jüri Luik kuin myös maan edelliset pääministerit ja edellinen presidentti Toomas Hendrik Ilves.

Saman arvion allekirjoittaa myös Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Viron tärkeimmän liittolaisen loukkaaminen on Raikin mukaan ”itsetuhoisaa käytöstä”, Raik kertoo HS:lle puhelimitse.

”Viron turvallisuus riippuu siitä, onko Yhdysvallat sitoutunut puolustamaan Viroa. Nyt kun hallituksen jäsen loukkaa tärkeää kumppania vieläpä valheellisin perustein, niin se on räikeässä ristiriidassa kansallisen edun kanssa”, Raik sanoo.

Viro on vuosikausia pyrkinyt rakentamaan Yhdysvaltoihin vahvaa suhdetta, joka ei huoju vaikka valta vaihtuisi. Raik huomauttaa, että presidentti Donald Trumpin kaudella hyvien suhteiden ylläpitäminen on ollut työläämpää kuin aiemmin. Kahdenväliset suhteet voivat hyvin, mutta hankaluuksia on esiintynyt niin Yhdysvaltain ja Euroopan unionin kuin Yhdysvaltain ja sotilasliitto Natonkin välillä.

”Ekrehän ei ole missään vaiheessa hyväksynyt ajatusta, että Trumpilla olisi mitään kielteistä vaikutusta Viron turvallisuudelle, koska heidän oma politiikkansa on niin rakennettua trumpilaisuuden varaan.”

Bidenin kohdalla taas ei ole merkkejä siitä, että Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon heikkenisi.

”Biden tuntee meidän aluettamme, ja hän oli varapresidenttinä kovempi realisti kuin Obama esimerkiksi Venäjän suhteen”, Raik sanoo.

Tarton yliopiston Baltian tutkimuksen keskuksen johtaja Heiko Pääbo arvioi, että tavallaan Mart Helme todella muodostaa uhkan Viron turvallisuudelle, sillä hänen toistuvasti kohuja aiheuttavat lausuntonsa vahingoittavat Virolle tärkeitä suhteita. Kyse ei ole yhdestä yksittäisestä kommentista, vaan pidemmästä jatkumosta, joka rapauttaa Viron kuvaa kansainvälisissä yhteyksissä.

”Hyvä maine ei rakennu yhdessä yössä. Jokainen loukkaava lausunto rapauttaa Viron hallitusten tekemää kovaa työtä sen eteen”, Pääbo sanoo.

Pääbon mukaan Viro on riippuvainen liittolaisistaan, ja siksi sillä on väliä, mitä maan merkittävimmissä asemissa olevat poliitikot sanovat ääneen.

”Ei sisäministeri voi julkisesti sanoa asioita, joita voidaan yksityisesti sanoa saunassa tai baarissa”, Pääbo sanoo.

Mart Helme­

Maanantaina Helme ilmoitti eroavansa tehtävästään sisäministerinä.

Helmen mukaan eron syynä ei ole sanojen katuminen vaan kyllästyminen median pyöritykseen. Toisaalta hän on kestänyt pyörityksen jo monta kertaa aiemmin, skandaalista skandaaliin. Viimeisimpinä isompina kriiseinä sekä Raik että Pääbo mainitsevat sen, kun Helme kutsui Suomen pääministeri Sanna Marinia ”myyjätyttöseksi” sekä muutaman viikon takaiset homovastaiset puheet Deutsche Wellen haastattelussa, jossa hän kehotti Viron seksuaalivähemmistöjä muuttamaan Ruotsiin.

Molemmilla kerroilla Helmeä on vaadittu eroamaan, mutta hän ei ole taipunut vaatimuksiin.

Miksi Helme siis ilmoitti eroavansa tällä kertaa?

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Raik arvioi, että tällä kertaa kriisi on sen verran vakavampi, että koalitio ei olisi enää voinut jatkaa ilman muutoksia. Paine eroamiseen oli kovempi kuin koskaan aiemmin.

Tarton yliopiston Pääbo taas uskoo eroilmoituksen johtuvan osittain siitä, että oppositio oli hetkeä aiemmin ilmoittanut esittävänsä epäluottamuslausetta Helmeä vastaan.

”Useampi koalitiopartneri olisi luultavasti tukenut epäluottamusäänestystä. Lisäksi liikkeellä on ollut poliittisia juoruja, että Helmeä ei olisi enää kiinnostanut ministerin tehtävien hoitaminen. Nyt hän löysi mukavan tien ulos”, Pääbo sanoo.

Pääbo lisää, että Helmen esiintymisestä päätellen tämä ei todella kadu sanojaan tai eropäätöstään. Hän arvioi, että Helmen vaikutusvalta saattaa jopa kasvaa eroilmoituksen myötä, sillä nyt hänen ei enää tarvitse puhua ministerinpestistään käsin.

”Tämä antaa Helmelle lisää vapautta, kun hän voi edustaa suoraan vain omia kannattajiaan koko kansan sijaan”, Pääbo sanoo.

Helme sanoi tiedotustilaisuudessa eroavansa, jotta hallitus voisi rauhassa jatkaa työtään. Koalition säilymisellä Ekre haluaa varmistaa, että sen ajama kansanäänestys avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona järjestetään ensi vuonna.

Pääministeri Jüri Ratas ilmoitti koalition jatkavan sisäministerin eroilmoituksesta huolimatta. Epäluottamus hallitusta kohtaan kuitenkin kasvaa Virossa.

Maanantai-iltapäivänä viisi Viron entistä pääministeriä sekä entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves julkaisivat lausunnon, jossa he vaativat pääministeriä ottamaan vastuun kansallisesta turvallisuudesta. Allekirjoittaneiden mukaan Viron hallituksessa ei ole tilaa ”absurdeja ja perättömiä” väitteitä laukoville poliitikoille, jotka eivät jaa Yhdysvaltojen ja Viron jaettua käsitystä demokratiasta, vapaista vaaleista ja liittolaisuussuhteista.

Maanantai-iltana Viron parlamentissa järjestettiin äänestys epäluottamuslauseesta valtiovarainministeri Martin Helmeä vastaan. Epäluottamuslause kaatui, sillä hallituspuolueet jättivät äänestämättä. Epäluottamuslauseen läpiviemiseksi tarvitaan 51 puoltavaa ääntä, mutta oppositioäänillä kasaan tuli vain 46 ääntä.

Tarton yliopiston Pääbon mielestä oikea ratkaisu olisi hajottaa hallitus ja järjestää uudet vaalit.

Myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Raik katsoo, että Viron hallituksen ongelmat jatkuvat niin kauan, kun Ekre on samassa koalitiossa. Se ei tee hyvää myöskään pääministeri Rataksen julkikuvalle.

”Rataksen tapa takertua tähän koalitioon käy koko ajan nolommaksi. Hänellä oli aluksi jalo tavoite ottaa populistit koalitioon ja antaa heille vastuuta. Se ei ole maltillistanut heidän toimintatapaansa. Rataksen on yhä vaikeampi perustella, miksi tällainen koalitio on yhä pystyssä.”