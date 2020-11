Kaksi yhtiön työntekijää teki 500 metrin matkan huippunopeudella 172 km/h.

Tyhjiöputkessa kulkevaa futuristista kapselijunaa testattiin ensimmäistä kertaa matkustajilla Yhdysvaltain Nevadassa sunnuntaina.

Virgin Hyperloopiksi kutsuttuun matkustusvälineeseen astui kaksi yhtiön päällikkötason työntekijää. He kulkivat putken sisällä tyhjiössä liikkuvassa matkustuskapselissa noin 500 metrin matkan. Kapseli saavutti matkalla nopeuden 172 km/h.

Virgin-yhtiö uskoo, että heidän laitteensa tulee mullistamaan liikkumisen. Yhtiön mukaan Hyperloop voi nopeimmillaan kulkea jopa yli tuhat kilometriä tunnissa.

Kyseessä on omalaatuisena pidetyn yrittäjä Elon Muskin ehdottama teknologia, jota ei vielä ennen sunnuntaita ollut testattu elävillä ihmismatkustajilla.

Viidensadan metrin matka kesti 15 sekuntia Nevadan autiomaahan rakennetulla testipaikalla. Toinen matkustajista, matkustusmukavuudesta yhtiössä vastaava Sara Luchian kertoi Britannian yleisradiolle BBC:lle, että matka oli ”sekä psykologisesti että fyysisesti riemastuttava”. Luchian matkusti kapselissa yhtiön toisen työntekijän, teknologiapäällikkö Josh Giegelin kanssa, eikä kumpikaan kokenut matkaa epämiellyttäväksi.

Koeajossa kiihdytys oli tosin hyvin nopea, johtuen matkan lyhyydestä.

Jos Virgin Hyperlop otetaan joskus säännölliseen käyttöön, yhteen kapseliin mahtuu jopa 28 matkustajaa. Suunnitelmissa on myös suurempia kapseleita tavaroiden ja hyödykkeiden kuljettamista varten.

Yhtiö on kerännyt sijoittajilta yli 400 miljoonaa dollaria uuden kulkuvälineen kehittämistä varten, kertoo uutistoimisto AFP. Yksi sijoittajista on logistiikkayhtiö DP World, jonka omistaa Dubain hallitus. Virgin on vain yksi monista yhtiöistä, jotka kehittävät parhaillaan tyhjiöputkessa matkustamisen teknologiaa.

Maanantaina Tata Steel Europe ja eteläkorealainen Posco ilmoittivat, että ne ryhtyvät kehittämään teräsputkia, joita voidaan käyttää tyhjiöputkimatkustamisessa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Intialaiseen Tata Steel yhtiöön kuuluva Tata Steel Europe ja maailman viidenneksi suurin teräksen valmistaja Posco ilmoittivat yhteisessä tiedotteessa, että ne ryhtyvät kehittämään korkealaatuista terästä valtaviin tyhjiöputkiin, joita voi hyödyntää nopeassa liikennöinnissä pienellä energialla.