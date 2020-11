Putin: Vuoristo-Karabahiin on sovittu ”totaalinen tulitauko” – Armenian pääkaupungissa mielenosoittajia on tunkeutunut hallintorakennukseen

Armenian pääministeri Nikol Pašinjan kertoi Facebookissa erittäin vaikeasta päätöksestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo, että Armenian ja Azerbaidžanin välillä on sovittu ”totaalisesta tulitauosta” Vuoristo-Karabahin alueella. Uutistoimisto AFP:n mukaan Putin kertoi Armenian pääministeri Nikol Pašinjan ja Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijevin allekirjoittaneen julkilausuman.

Tauon on ollut tarkoitus alkaa puoliltaöin Moskovan aikaa. Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän on määrä lähettää joukkoja alueelle edistämään prosessia.

AFP uutisoi aiemmin Armenian pääministeri Pašinjanin kertoneen Vuoristo-Karabahin sodan päättävästä sopimuksesta. Tass uutisoi tämän kertoneen julkilausumasta.

Armenia ja Azerbaidžan ovat vuosikausia kiistelleet Vuoristo-Karabahin alueen hallinnasta. Taistelut maiden välillä leimahtivat syyskuun lopussa.

Armenian Pašinjan kuvaili tehneensä kivuliaan sopimuksen Azerbaidžanin ja Venäjän kanssa Vuoristo-Karabahin sodan päättämiseksi.

Pašinjan kertoi asiasta Facebookissa julkaistussa lausunnossa. Hän kuvailee liikettä sanoinkuvaamattoman kivuliaaksi hänelle itselleen ja koko kansalle. Pääministeri kertoo päätöksen olleen erittäin vaikea. Hän kertoi Tassin mukaan tehneensä perusteellisen analyysin tilanteesta.

Azerbaidžanin presidentti Alijev kuvaili televisiolähetyksessä, että Pašinjan painostettiin allekirjoittamaan dokumentti. Alijev kuvaili, että Armenia olisi joutunut taipumaan. Hän lisäsi myös, että Azerbaidžanin ja Venäjän liittolainen Turkki tulee olemaan mukana tulitauon toteutuksessa.

AFP kertoo, että Pašinjanin ilmoituksen jälkeen Armenian pääkaupungissa Jerevanissa maan hallintorakennuksilla on nähty vihaisia mielenosoittajia. Uutistoimiston mukaan paikalla on tuhansia ihmisiä. Satoja on tunkeutunut hallintorakennukseen ja tuhonnut toimistoja sekä rikkonut ikkunoita.

Aiemmin maanantaina venäläinen sotilashelikopteri ammuttiin alas Armeniassa lähellä Azerbaidžanin rajaa.

Azerbaidžanin ulkoministeriö julkaisi maanantai-iltana lausunnon, jossa se myönsi ampuneensa helikopterin alas ja pyysi tapahtunutta anteeksi. Azerbaidžanin mukaan alas ampuminen oli vahinko eikä sitä ollut suunnattu Venäjää vastaan.

Venäjällä on Armeniassa sotilastukikohta, mutta maa on ollut väleissä myös Azerbaidžanin kanssa.