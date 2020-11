Korruptiota vastaan taistellut presidentti Martín Vizcarra kaatui korruptiosyytöksiin.

Perun kongressi äänesti maanantaina ylivoimaisesti presidentti Martín Vizcarran pois virastaan.

Kyseessä on jo toinen kerta tänä syksynä, kun kongressi äänesti presidentin asettamisesta virkasyytteeseen korruptioepäilyjen varjolla. Presidentin epäillään ottaneen aiemmin urallaan vastaan lahjuksia.

Vizcarran mukaan häntä koskevat korruptiosyytökset ovat perusteettomia ja valheellisia. Hän piti kuitenkin kongressin äänestyksen jälkeen pääkaupungissa Limassa puheen, jossa hän sanoi hyväksyvänsä päätöksen ja astuvansa syrjään.

”Tänään lähden presidentin palatsista. Tänään menen kotiin”, Vizcarra sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Syytteen mukaan Vizcarra olisi kuvernööriaikanaan ottanut vastaan lahjuksia julkisia urakoita voittaneilta yrityksiltä. Kongressin oppositioenemmistö äänesti Vizcarraa vastaan selvin äänin 105–19.

Korruptiosyyte on kiinnostava, sillä Vizcarra on nimenomaan yrittänyt saada kongressissa läpi korruptionvastaisia lakeja. Lakipaketilla on vahva kannatus kansan parissa, mutta kongressissa se ei ole edennyt.

Vizcarra on sitoutumaton poliitikko, ja hänen on ollut vaikea saada taakseen puolueiden tukea. Viime vuonna hän hajotti kongressin kertaalleen pakottaakseen korruptionvastaisia lakeja käsittelyyn.

Perulaiset osoittivat tukensa suositulle presidentille Martín Vizcarralle Limassa maanantaina.­

Vizcarra ei ole suinkaan ensimmäinen korruptiosyytteisiin kaatunut presidentti. Hän nousi asemaansa varapresidentin paikalta sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä Pedro Kuczynski oli eronnut korruptioepäilyjen vuoksi.

Tilannetta on seurattu maailmalla epäuskoisesti, sillä Peru on keskellä vaikeaa koronaviruspandemiaa. Perussa koronavirukseen on kuollut väkilukuun suhteutettuna eniten ihmisiä maailmassa, yhteensä 30 000. Presidentin vaihtaminen pienehköjen ja todistamattomien korruptioepäilyjen takia tällaisessa tilanteessa on suuri riski.

Päätöstä selittänee opposition halu päästä eroon Vizcarran korruptionvastaisesta taistelusta, analysoi muun muassa Americas Quarterly.

Virkasyytteen puolesta on kamppaillut erityisesti neljä oikeistopuoluetta: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú ja Unión por el Perú. Ne kaikki vastustavat Vizcarran uudistuksia, jotka puuttuisivat kampanjarahoitukseen ja puolueiden sisäisiin vaaleihin.

Jos uudistukset menisivät läpi, tuomitut rikolliset eivät voisi nousta julkisiin virkoihin. Nykyisen kongressin jäsenistä 68 on jonkinlaisen rikostutkinnan kohteena.

Vizcarran paikalle nousee ensi kesään saakka kongressin johtohahmo Manuel Merino. Seuraava presidentti valitaan vaaleissa huhtikuussa.

Merino on johtanut kampanjaa Vizcarran poistamiseksi vallasta ja yritti väitetysti syksyllä saada armeijaa avukseen hankkeessa. Merino on kieltänyt syytökset.

Vizcarraa puolustaneet kansanedustajat pitävät virkasyyteäänestystä käytännössä vallankaappauksena, joka horjuttaa maan vakautta.

”Tämä on vallankaappaus valeasussa. Tarvitsemme rauhaa, mutta kansalaisten pitää pysyä hyvin tarkkaavaisina”, kommentoi pormestari George Forsyth, jota pidetään varteenotettavana ehdokkaana tulevissa presidentinvaaleissa.