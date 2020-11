Avustustyö

Pohjois-Korean maaseudulla lähes kaikki lapset ovat aliravittuja.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, suomalainen Kirkon ulkomaanapu (KUA) aloittaa ruoka-avun jakamisen pohjoiskorealaisille maaseudun koululaisille, kertoo järjestön toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Nyt KUA:ssa odotetaan, milloin rajat jälleen aukenevat. Tällä haavaa uusi hanke ei etene, koska covid-19 on tilkinnyt ennestäänkin tiukan Pohjois-Korean rajan.

KUA aloittaisi 18 000 koululaisen ruoka-avun Pjongjangin eteläpuolella Pohjois-Hwanghaen maakunnassa. Myöhemmin avustustyötä on tarkoitus laajentaa useampiin kouluihin. Hembergin arvion mukaan KUA:sta tulisi Pohjois-Koreassa kansainvälisten järjestöjen mittakaavassa keskisuuri toimija.

Pohjoiskorealainen tyttö kuljeskeli koulun pihalla Pohjois-Hwanghaen maakunnassa lokakuun lopussa 2019.­

Maaseudun kouluruuan keittäjille annettaisiin KUA:n Kiinasta ostamaa ja rajan yli junalla tuomaa soijamaitoa, soijapapuja ja soijajauhoa. Kouluissa kiertävät KUA:n työntekijät yrittävät varmistaa, että avustusruoka myös päätyisi sille tarkoitettuihin suihin eli näillä näkymin 7–12-vuotiaille lapsille.

Puute ruuasta on ollut pitkään erittäin vakava ongelma Pohjois-Koreassa. Suljetussa, köyhässä maassa varat ovat menneet paljolti hallitsevalle Kim-dynastialle, pääkaupunkiin ja ydinaseiden kehittelyyn. Luonnonkatastrofit tuhoavat usein sadon. Kansainvälisen yhteisön ydinaseohjelman vuoksi määräämät pakotteet ovat myös vaikuttaneet tilanteeseen, vaikka ne eivät humanitaarista apua kielläkään.

Yli 40 prosenttia pohjoiskorealaisista on aliravittuja ja tarvitsee humanitaarista apua, kertoo YK:n Maailman ruokaohjelma. Tämä oli siis tilanne vuonna 2019 ennen pandemiaa ja kahta taifuunia, jotka aiheuttivat ilmeisen merkittäviä tuhoja.

”Kaupunkien ja maaseudun välinen tilanne on hyvin erilainen. Maaseudulla lähes kaikki lapset ovat aliravittuja ja joka viides lapsi on alipainoinen”, Hemberg sanoo.

”Tärkeää olisi huolehtia, että lapset jaksavat tulla kouluun. Nyt on ollut jo merkkejä, että kaikki lapset eivät jaksa.”

Kirkon ulkomaanavun työntekijät pääsivät seuraamaan koululaisten musiikkituntia Pohjois-Hwanghaessa toukokuussa 2019.­

KUA:n alkutaipaleen rahoitus Pohjois-Koreaan tulee Kanadan valtiolta ja kanadalaiselta sisarjärjestöltä.

Pohjois-Korean suurlähetystö Tukholmasta kysyi KUA:lta jo vuonna 2010, voisiko KUA antaa ruoka-apua, Hemberg kertoo. Ehdotus kariutui kuitenkin alkuunsa, koska KUA:lle ei luvattu mahdollisuutta valvoa avunannon ketjua loppuun asti.

Kun uusi yhteydenotto tuli vuonna 2018, keskustelut käynnistyivät kunnolla. Hembergin ylin neuvottelukumppani sekä Helsingissä että Pjongjangissa oli yksi Pohjois-Korean nykyisistä varaulkoministereistä.

Näissä neuvotteluissa valvontaa ei enää evätty. Kolme tutustumismatkaa Pohjois-Korean maaseudulle tehneet KUA:n työntekijät saivat myös valita käyntikohteensa vapaasti.

Soijapapuja kuivattiin Pohjois-Hwanghaen maakunnassa lokakuussa 2019. Iso osa maataloustuotteista menee pilalle puutteellisten säilytysolosuhteiden takia.­

”Aina kun haluttiin mennä johonkin kylään, saatiin mennä. Ja päästiin myös keskustelemaan avuntarvitsijoiden kanssa”, Hemberg sanoo.

”Olemme itse valinneet alueet, joilla avustamme.”

KUA:n työntekijät keskustelivat tutustumismatkoilla opettajien, koululaisten ja näiden vanhempien kanssa. Valtion päällystakit seurasivat vierestä keskusteluja, kuten suljetussa ja keskusjohtoisessa maassa tapana on.

Hemberg ei itse käynyt maaseudulla, mutta hän kertoo, millaisia tapaamiset paikallisten kansalaisten kanssa olivat olleet: ”Kaikki kertoivat avoimesti ruokaongelmasta. He olivat ystävällistä mutta pidättyväistä väkeä.”

Koulut olivat ränsistyneitä, lämmitys ei tahtonut toimia, ja oppimateriaaleja oli vähän. Maaseudun maaperä oli Hembergin mukaan karua, lannoitteita oli käytössä vain vähän, ja viljely tapahtui koneitta.

Suomalaista aputoimijaa ei ole ollut Pohjois-Koreassa sen jälkeen, kun kehitysyhteistyötä tekevä Fida joutui vetäytymään viime vuonna maasta toimittuaan siellä yli 20 vuotta. Yhdysvaltain asettamien Pohjois-Korea-pakotteiden vuoksi pankit eivät enää suostuneet hoitamaan Fidan rahaliikennettä.

Hembergin mukaan KUA on varmistanut, ettei sille pitäisi pakotteiden vuoksi aiheutua ongelmia. Asia on käyty läpi muun muassa Suomen ja Yhdysvaltain ulkoministeriöiden ja YK:n pakotteita valvovien elinten kanssa.

”Kaikkien tahojen mukaan asia on ok. Humanitaarinen apu ei kuulu sanktioiden piiriin.”

Pohjois-Korean maanviljelyksessä käytetään vanhanaikaisia kulkupelejä ja työkaluja.­

Ennen pandemian alkua KUA ja Pohjois-Korea ehtivät neuvotella sävelet uudesta avustustyöstä lähes selviksi.

”Joitakin käytännön asioita on vielä neuvoteltava, kuten käytännön logistiikka eli avun kuljetus”, Hemberg sanoo.

”Tietysti pitää vielä varmistaa, että kaikki on yhä niin kuin aiemmin sovittiin.”

Hembergillä on aavistus siitä, miksi Pohjois-Korea otti yhteyttä Suomessa juuri Kirkon ulkomaanapuun: Suomi tuntuu neutraalilta toimijalta, ja KUA on puolestaan Suomen suurimpia humanitaarisen avun antajia. KUA:n kristillinen taustakin voi olla yllättäen eduksi. Uskonnollistaustaisiin järjestöihin, kuten Fidaan, on Pohjois-Koreassa totuttu.

”Voi olla, että Pohjois-Koreassa ymmärretään paremmin meidän uskopohjaisten järjestöjen taustoja.”

Hembergin mukaan Pohjois-Korea sopii hyvin KUA:n uudeksi kohteeksi, sillä se on erikoistunut toimimaan hankalissa ja apua suuresti tarvitsevissa paikoissa, kuten Syyriassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Somaliassa.