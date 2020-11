Valko-Venäjä

Valkovenäläisen uutissivuston mukaan voimalassa räjähti muuntajia.

Ostrovetsin ydinvoimalan sähkölaitteissa ilmeni vikoja. Kuva on viime lauantailta.­

Valko-Venäjän ensimmäinen ydinvoimala Ostrovetsissä lähellä Liettuan rajaa vihittiin käyttöön viime lauantaina. Sunnuntaina sen sähköntuotanto lopetettiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ydinvoimalassa ilmeni tarve vaihtaa sähköisiä mittauslaitteita, kertoi Valko-Venäjän energiaministeriö tiedotteessaan maanantaina. Tilanteesta huolimatta reaktorin käynnistäminen jatkuu energiaministeriön mukaan. Ministeriön mukaan reaktori käy parhaillaan enintään 500 megawatin teholla.

Reaktorin sähköteho on 1 200 megawattia. Kyseessä on venäläisen valtiollisen Rosatom-yhtiön valmistama reaktori, joka on samaa mallia kuin Suomen Pyhäjoelle Hanhikiven ydinvoimalaan aiottu reaktori.

Puolalaisen, Valko-Venäjälle suunnatun satelliittikanavan Belsatin mukaan voimalassa oli laitevika. Riippumattoman valkovenäläisen Tut.by-uutissivuston mukaan vomalassa räjähti useita sähkömuuntajia.

Liettualaisen sähköverkkoyhtiön Litgridin mukaan Ostrovetsin voimala aloitti toimintansa viime tiistaina, kertoo Reuters. Lauantaina Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka kävi vihkimässä voimalan käyttöön.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka kävi vihkimässä voimalan käyttöön.­

Reutersin mukaan Litgrid havaitsi sähköntuotannon loppuneen voimalassa sunnuntaina.

Liettua on arvostellut noin 40 kilometrin päässä pääkaupungistaan Vilnasta sijaitsevaa ydinvoimalaa turvallisuuspuutteista. Reutersin mukaan Liettua lopetti sähkökaupankäynnin Valko-Venäjän kanssa viime tiistaina.

Ostovetsissä käytetään Rosatomin VVER-1200-reaktorin versiota V-491, joka on tulossa myös Hanhikivelle, kerrotaan Rosatomin esitteessä.

Kyseessä on painevesireaktori, eli se edustaa melko perinteistä ydinvoimatekniikkaa. Myös Loviisassa on venäläisiä painevesireaktoreita. Siellä on kaksi noin viidensadan megawatin VVER-reaktoria tuottanut sähköä 1970-luvulta asti.

HS vieraili Ostrovetsin ydinvoimalassa viime kesänä.

