Kiinalla voisi olla enemmän hävittävää kuin voitettavaa, jos se nyt onnittelisi Joe Bideniä.

Maailman maiden johtajista monet ovat onnitelleet demokraattipuolueen presidenttiehdokasta Joe Bidenia Yhdysvaltojen presidentinvaalien voitosta sen jälkeen, kun hänen voittonsa lauantaina alkoi näyttää varmalta.

Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Unkarin pääministeri Viktor Orbán, Japanin pääministeri Yoshihide Suga, Australian pääministeri Scott Morrison ja Filippiinien presidentti Joko Widodo ovat onnitellee Bidenia.

Onnitteluja on tullut sellaisiltakin ulkomaiden johtajilta, jotka ovat olleet hyvissä väleissä vaalit hävinneen Donald Trumpin kanssa. esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnson ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ovat esittäneet onnittelunsa Bidenille. Myös kulmikkaana populistina tunnettu Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on esittänyt onnittelunsa Bidenille.

Tätä taustaa vasten alkaakin näyttää päivä päivältä oudommalta se, että joukko merkittävien maiden johtajia ei ole onnitellut Yhdysvaltojen tulevaa presidenttiä. Kiinan johtaja Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro olivat ainakin tiistain alkuiltaan asti pysyneet hiljaa vaalituloksesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin.­

Maailmalla on pohdittu, mistä hiljaisuus johtuu. Yksi mahdollinen teoria on, että autoritaariset miesjohtajat eivät sulata hengenheimolaisensa Trumpin kaatumista. Selitys on kuitenkin todennäköisesti tätä monimutkaisempi.

Venäjällä Putinin vaikeutta onnitella Bideniä on pidetty merkkinä siitä, että Venäjän suhteista Yhdysvaltoihin on tulossa Yhdysvaltojen vallanvaihdon jälkeen vaikeat. HS kertoi asiasta maanantaina.

Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet huononivat Trumpin kaudella, mutta Bidenin kaudella moni arvelee niiden huononevan lisää. Lisäksi Yhdysvaltojen oletetaan palaavan kansainvälisille pelikentille kilpailemaan Venäjän kanssa.

Kiinan kohdalla sen sijaan tilanne saattaa olla toinen. Trumpin kaudella Yhdysvallat ja Kiina ovat päätyneet kauppasotaan keskenään. Vaikka presidentin vaihtuminen Yhdysvalloissa tuskin tuo merkittävää muutosta Yhdysvaltojen verrattain yksimieliseen Kiina-politiikkaan, se voi kuitenkin tarjota mahdollisuuden liennytykseen tietyillä alueilla.

”Vaikka Biden tulee olemaan kova Kiinalle ja tulee työskentelemään kumppanien kanssa tehdäkseen yhteistä Kiina-politiikkaa, hänen periaateohjelmansa sanoo, että tulemme työskentelemään Kiinan kanssa alueilla, joilla on yhteisiä etuja, oli se sitten ilmastonmuutos tai Pohjois-Korea”, kuvaili brittiläisen Rusi-ajatushautomon pääjohtaja Karin von Hippel uutiskanava CNN:lle.

Kiina näyttää kuitenkin suhtautuvan Bidenin voittoon kylmäkiskoisesti.

”Huomasimme, että herra Biden on julistanut vaalivoiton. Ymmärrämme, että presidentinvaalien tulos tulee määräytymään Yhdysvaltojen lakien ja proseduurien mukaan”, tyytyi Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin sanomaan maanantaina Pekingissä pidetyssä säännöllisessä lehdistötilaisuudessa.

”Seuraamme kansainvälisiä tavanomaisia käytäntöjä”, Wang sanoi – siitä huolimatta, että lukuisten muiden maiden käytäntönä näyttää olleen onnitella Bidenia.

Venäjän tavoin myös Kiina on ilmoittanut haluavansa odottaa ensin virallista vaalitulosta – vaikka vuonna 2016 Xi Jinping kiirehti onnittelemaan Trumpia heti vaalien jälkeisenä päivänä. Tuolloin tosin Trumpin vastaehdokas ei luvannut haastaa vaalitulosta oikeudessa.

Yksi mahdollinen syy Kiinan viivyttelylle onnittelujen kanssa voi olla se, ettei Kiina halua ärsyttää arvaamattomana pitämäänsä Trumpia jotenkin rankaisemaan Kiinaa vielä viime töikseen ennen vallanvaihtoa. Tähän viittaa esimerkiksi valtiollisen kiinalaisen China Daily -lehden viime sunnuntain pääkirjoitus:

”Jos suhteiden palautus on tulossa, kauppasopimus on selkeästi piste, josta aloittaa. Yksi edellytys on kuitenkin se, etteivät asiat lähde hallinnasta ennen kuin mitkään mielekkäät uudet neuvottelut pääsevät käyntiin”, China Daily kirjoittaa.

Kiinalla olisi melko vähän voitettavaa ja mahdollisesti paljon enemmän hävittävää liian nopeassa Bidenin kanssa veljeilyssä.

”Kiinan on pidettävä enemmän välimatkaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ja vältettävä sotkeutumasta sen kiistoihin”, totesi vaikutusvaltaisen kiinalaisen puoluelehden Global Timesin päätoimittaja Hu Xijin Twitterissä maanantaina.

Brasilian Bolsonaro lähipiireineen puolestaan tuntee ”aktiivista epämukavuutta” Yhdysvaltojen vaalituloksesta, kertoo uutistoimisto AP. Sen mukaan Bolsonaron poika, kongressiedustaja Eduardo Bolsonaro on julkisesti kyseenalaistanut Bidenin vaalivoiton ja antanut ymmärtää epäilevänsä vaalivilppiä.