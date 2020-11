Tietoturva

Asiaa on tarkoitus käsitellä sisäministerien kokouksessa perjantaina. Whatsappin johtaja vastusti ajatusta jo maanantaina.

Euroopan unioni kaavailee toimia tietoliikenteen vahvan salauksen heikentämiseksi. EU:n terrorisminvastaisia toimia päivittävä toimintasuunnitelma sisältää ehdotuksen, jossa teknologiayhtiöiden pitäisi löytää tapa avustaa viranomaisia, että he pääsisivät käsiksi salattuun viestintään.

Itävallan yleisradioyhtiö ORF julkaisi päätösluonnosesityksen viikonloppuna. Esityksen on laatinut puheenjohtajamaa Saksa. HS:n tietojen mukaan EU:n sisäministerien on tarkoitus ottaa asiaan kantaa kokouksessaan tulevana perjantaina.

Perjantaina tulee kuluneeksi viisi vuotta Pariisin tuhoisasta terrori-iskusta, jossa kuoli yli 130 ihmistä. Marraskuun alussa Itävallan Wienissä tapahtuneessa terrori-iskussa kuoli neljä ihmistä ja iskun tekijä.

Wienin isku on luonut uutta painetta terrorisminvastaisten toimien kiristämiseen ja myös viestisovellusten salauksen purkamiseen.

Salaus kokonaisuutena on monimuotoisempi asia kuin viestisovellukset: myös erillisiä salaustyökaluja ja pilvipalveluiden salausratkaisuja olisi avattava. Käytännössä usein on keskusteltu kuitenkin juuri viestisovelluksista, sillä esimerkiksi Pariisin terrori-iskun tekijät pitivät toisiinsa yhteyttä viestisovellus Telegramilla.

Vahvan, päästä päähän -salauksen edelläkävijä on viestisovellus Signal. Sen salausprotokolla todettiin niin edistykselliseksi, että otti käyttöön vuonna 2016 myös Facebookin omistama Whatsapp. Käytännössä protokolla salaa viestiliikenteen lähettäjän laitteessa ennen kuin se lähtee liikkeelle lähettäjältä, jolloin viesti kulkee salattuna vastaanottajalle asti. Salausavain viestin purkamiseksi on vain vastaanottajalla.

Toistaiseksi ei ole ainakaan julkisesti tiedossa, että Signalin ja Whatsappin käyttämää salausta olisi pystytty murtamaan.

Erilaisia päästä päähän -salauksen muunnelmia käyttävät jo käytännössä lähes kaikki, mutta niiden salauksen tehokkuus vaihtelee käytettävästä salausalgoritmista ja toteutuksesta riippuen.

EU tukee vahvan salauksen käyttämistä ja pitää sitä perusoikeutena, kerrotaan Itävallan yleisradio ORF:n julkaisemassa esityksessä.

Samalla kuitenkin halutaan etsiä yhteistyössä kehittäjien ja palveluntarjoajien kanssa ”ratkaisuja, joilla voitaisiin varmistaa, että toimivaltaisten viranomaisten pääsy dataan onnistuu laillisella ja kohdennetulla tavalla”.

Itävallan ORF kertoo omiin lähteisiinsä nojaten, että esillä on ollut kahdeksan eri teknistä mallia, joiden avulla salatun viestinnän purkaminen voitaisiin toteuttaa. Valituksi olisi ORF:n mukaan tullut Britannian signaalitiedustelun alayksikön kehittämä malli, jossa salattu viestiliikenne haetaan liikennettä välittävältä palvelimelta. HS ei ole voinut varmistaa asiaa toisesta lähteestä.

Asian odotettiin nousevan esiin myös EU-puheenjohtajamaa Saksan liittokansleri Angela Merkelin, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurtzin, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula Von Der Leyenin sekä Euroopan neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin keskustelussa tiistaina.

Terrorismintorjunta­pakettiin sisältyy myös muita toimia esimerkiksi radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

Vahvaan salaukseen puuttumista on tarkoitus jatkokäsitellä Euroopan neuvoston työryhmässä EU:n sisäisen turvallisuuden komiteassa marraskuun 19. päivänä. Se on tarkoitus esitellä EU-maiden pysyvien edustajien neuvostolle 25. marraskuuta.

Kansalaisoikeuksien toteutumista tarkkailevan Statewatch-järjestön julkaisemassa syyskuulle päivätyssä muistiossa asia on kuvailtu suoremmin sanankääntein kuin marraskuun päätösluonnoksessa.

Muistiossa viitataan EU terrorismin vastaisten toimien koordinaattorin Gilles de Kerchoven toimiston toukokuussa julkaisemaan selvitykseen. Viesti on pääpiirteittäin sama: tarvitaan EU:n laajuista yhteistyötä yhtiöiden ja viranomaisten välillä, jotta viranomaisten tiedonsaanti turvataan.

”Suuri osa nykyisistä salauksen ohittamisratkaisuista (jotka eivät kaikissa tapauksissa toimi), ovat resursseja vieviä, usein äärimmäisen hintavia ja niitä voidaan käyttää eräisiin arvokkaisiin kohteisiin”, toukokuisessa selvityksessä kerrotaan.

Selvityksessä viitataan siihen, että jotkut valtiot ovat kertoneet puutteellisesta kapasiteetista rikostutkinnassaan sekä siihen, että investoinnit salauksien ohittamiseen kasvavat siinä missä saavutetut tulokset heikkenevät.

Siksi teknologia-ala halutaan nyt maanitella yhteistyöhön.

Tuttujen kaupallisten palveluntarjoajien lisäksi myös rikolliset kehittävät omia salaus- ja viestintäratkaisujaan. Hämäräperäiset palveluntarjoajat eivät kuitenkaan ole EU:n sääntelytoimien ytimessä, sillä ne keräävät voittonsa monesti aivan tietoisesti alamaailman parista.

Niinpä EU:n paine kohdistuu nyt juuri lainmukaisesti toimiviin palveluntarjoajiin.

Whatsappilla on kansainvälisesti yli kaksi miljardia käyttäjää ja Signalilla Time-lehden mukaan ”joitakin kymmeniä miljoonia”. Esimerkiksi Telegramilla on Forbesin mukaan noin 400 miljoonaa käyttäjää.

Telegram on erityisesti venäjänkielisen maailman suosiossa, mutta Signalia käyttävät niin poliitikot, toimittajat, virkamiehet ja -naiset kuin tietoturva-alan ammattilaiset sekä ihmisoikeus- ja yksityisyysaktivistit. Esimerkiksi huomattavan laajan verkkotiedustelun vuonna 2013 paljastanut Edward Snowden on antanut kasvonsa Signalin tueksi.

Tiedusteluyhteisön nauttima luottamus kärsi pahan kolauksen, kun Snowdenin vuotamista dokumenteista kävi ilmi niiden verkossa tekemän tiedonkeruun laajuus, kattavuus ja tehokkuus.

Snowdenin entinen työnantaja NSA liittyy myös nyt käytävään keskusteluun, jossa luodaan painetta päästää viranomaiset osaksi viestintää.

Yhdysvaltojen, Britannian, Australian, Uuden-Seelannin ja Kanadan muodostama tiedusteluyhteisö Five Eyes on jo useasti toivonut teknologia-alalta yhteistyötä salauksen purkamiseen turvallisuuden nimissä. Viimeksi lokakuussa Five Eyesin vetoomukseen liittyivät Intia ja Japani.

”Salaus on keskeinen luottamuksen ankkuri digitaalisessa maailmassa. Me emme kannata haitallisia lähestymistapoja, jotka heikentäisivät tai rajoittaisivat turvallisuutta”, maat vakuuttivat australialaisen IT Newsin mukaan.

HS ei tavoittanut sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr) kommentoimaan asiaa tiistaina.

Facebookin EU-edustusto ei ollut valmis kommentoimaan asiaa, mutta viittasi Whatsappin johtaja Will Catchcartin viestiin Twitterissä.

”Vahva salaus pitää ihmiset turvassa suojaamalla suojaamalla heidän luottamuksellista, yksityistä viestintäänsä. Aikana, jolloin pandemia on pakottanut meidän kommunikoimaan digitaalisesti, hallitusten pitäisi ottaa askelia vahvan salauksen vahvistamiseksi eikä heikentää sitä”, Catchcart kirjoitti.