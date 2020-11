Trumpin hallinto on tehnyt nimityksiä nopeassa tahdissa presidentin hävittyä vaalit.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on tehnyt suuria muutoksia puolustusministeriö Pentagonin siviilijohtoon, kertovat muun muassa CNN ja The New York Times. Useita korkea-arvoisia virkamiehiä on erotettu tai eronnut ja heidät on korvattu Trumpin kannattajilla.

Trump erotti Pentagonin johtajan puolustusministeri Mark Esperin vain vuorokautta aiemmin. Esperin tilalle nousi Cristopher Miller, joka johti aiemmin terrorisminvastaista yksikköä.

Maanantain jälkeen neljä merkittävässä asemassa ollutta Pentagonin virkamiestä on erotettu tai eronnut: Esper, hänen henkilöstöpäällikkönsä ja puolustusministeriön käytännöistä ja tiedustelusta vastaavat virkamiehet.

Heidän tilalleen on nostettu Trumpille uskollisia hahmoja, CNN kertoo. Erityisen ristiriitaisena pidetään kenraali Anthony Tataa, jonka tiedetään kannattaneen äärilaidan salaliittoteorioita ja kutsuneen Trumpin edeltäjää Barack Obamaa terroristijohtajaksi.

Tata tunnetaan Valkoisen talon lojalistina. Trump yritti nimittää hänet kesällä, mutta niin demokraatit kuin republikaanit vastustivat nimitystä senaatissa. Nyt Tata on nousemassa James Andersonin tilalle puolustusministeriön ykkösvirkamieheksi.

The New York Timesin mukaan Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka käyttää maan hallintoa hyväkseen vastustaakseen häviämiensä vaalien tulosta.

NY Timesin tietojen mukaan Trump on nimittänyt viime hetkellä uskollisia kannattajiaan myös tiedusteluvirasto NSA:n avainpaikoille, ja Trumpin hallinto on antanut potkut ainakin kolmen muun viraston johtajille.

Trumpin liittolaiset ovat NY Timesin mukaan vihjanneet keskusrikospoliisi FBI:n ja tiedustelupalvelu CIA:n johtajien olevan seuraavina erotettavien listalla.

CNN:n mukaan muutokset aiheuttavat huolta puolustusministeriön sisällä. Korkea-arvoinen puolustusvirkamies kommentoi tiistaina CNN:lle, että ”teloitukset näyttävät nyt toistaiseksi loppuneen”.

Toinen arveli, että Esperin ja Trumpin hallinnon kiista syntyi ennen kaikkea Afganistanista: Trump olisi halunnut vetää Yhdysvaltain joukot pois nopeasti vaarallisista olosuhteista huolimatta.

”Tämä on pelottavaa. Nämä ovat diktaattorin peliliikkeitä”, virkamies kommentoi CNN:lle.

Edustajainhuoneen asevoimia käsittelevän komitean puheenjohtaja, demokraatti Adam Smith piti muutoksia kesken presidentinvaihdoksen vaarallisina, kertoo Politico.

”On vaikea liioitella, kuinka vaarallista Puolustusministeriön johdon vaihtaminen on presidentin siirtymäkauden aikana”, Smith sanoi tiedotteessa tiistaina.