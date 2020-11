Hongkongin lainsäädäntöneuvostosta saattaa kansanedustajien erottamisen jälkeen erota suuri joukko muistakin kansanedustajia.

Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin erityishallinto jatkaa rapautumistaan.

Hongkongin hallitus määräsi keskiviikkona neljä kansanedustajaa kelpaamattomiksi kansanedustajan tehtävään, kun Kiina oli vain minuutteja aiemmin laatinut säädöksen, jonka mukaan kansanedustajien on hyväksyttävä Kiinan valta.

Kiinan lait hyväksyvän elimen kansankongressin pysyvä komitea hyväksyi päätöksen Hongkongin lakia säätävän elimen kansanedustajien kelpoisuusvaatimuksista keskiviikkona, kertoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Päätöksen jälkeen Hongkongin hallitus totesi neljä demokratiamielistä kansanedustajaa kelpaamattomiksi kansanedustajan tehtävään. Potkut lainsäädäntöneuvostosta saa kolme kansalaispuolueen edustajaa ja yksi eturyhmien edustaja.

Hongkongin lainsäädäntöneuvoston edustajista puolet on valittu suoralla kansanvaalilla maantieteellisistä vaalipiireistä ja puolet on valittu erilaisten eturyhmien muodostamista niin sanotuista toiminnallisista vaalipiireistä.

Päätös voi johtaa kansanedustajien joukkoeroon. Jo maanantaina 19 demokratiamielistä kansanedustajaa uhkasi erota, jos Kiina yrittää erottaa jonkun heistä, kertoo Hongkogin yleisradioyhtiö RTHK.

”Tämä on meidän näkökulmastamme selkeästi vastoin peruslakia ja oikeuttamme osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, ja myös oikeusturvan laiminlyönti. Minusta se on selvä asia”, sanoi kansalaispuolueen erotettu kansanedustaja Dennis Kwok RTHK:n mukaan.

Hongkongissa peruslaiksi sanotaan lakia, joka on eräänlainen alueellinen perustuslain vastine, joka muun muassa määrittelee Hongkongin aseman. Peruslain on myös Kiinan kansankongressi hyväksynyt.

”Tänään ’yksi maa, kaksi järjestelmää’ -käsitettä ei ole enää olemassa. Hänen, joka teki tämän päätöksen on vastattava historian ja kaikkien hongkongilaisten edessä”, totesi toinen erotettu kansalaispuolueen kansanedustaja Kwok Ka-ki RTHK:n mukaan.

Kiinan kansankongressin päätöksen mukaan kansanedustajaksi ei kelpaa ihminen, joka on tukenut ajatusta Hongkongin itsenäistymisestä, kieltäytynyt hyväksymästä Kiinan valtaa Hongkongissa, yrittänyt saada ”ulkomaisia voimia” sekaantumaan Hongkongin asioihin tai osallistunut toimiin, jotka ”vaarantavat kansallisen turvallisuuden”, kertoo hongkongilainen sanomalehti South China Morning Post.

Lehden mukaan Hongkongin hallituksen päätös neljän kansanedustajan erottamisesta tuli vain joitakin minuutteja Pekingissä tehdyn päätöksen jälkeen.

Kiina on viime vuosina ja etenkin viime kuukausina kaventanut vapauksia Hongkongissa, jossa on historiallisista syistä enemmän kansalaisvapauksia kuin muualla Kiinassa. Hongkongissa on omat lait ja omat viranomaiset, ja siellä on muusta Kiinasta poiketen myös verrattain laaja sananvapaus.

Kiinan otteiden tiukennuttua Hongkongissa on viime vuosien aikana virinnyt kotiseutuhenkeä, joka on saanut monet puolustamaan alueen itsehallintoa.

Osa on vaatinut jopa Hongkongin itsenäistymistä. Hongkongin hallinto on lähinnä noudatellut Pekingin toiveita.

Hongkongilaiset alkoivat erittäin sankoin joukoin osoittaa mieltään Kiinan vallankäyttöä vastaan helmikuussa 2019, kun Hongkongin hallitus oli säätämässä lakia, joka mahdollistaa ihmisten luovuttamisen Kiinan oikeusviranomaisille.

Mielenosoitukset jatkuivat pitkälle vuoteen 2020. Viime kesänä Kiina sääti lain, joka kriminalisoi ”kansallisen turvallisuuden” vaarantamisen. Laki mahdollistaa periaatteessa kenen tahansa Kiinan vastustajan asettamisen rikossyytteeseen. Lain on arvioitu vieneen suuren osan Hongkongin erityisvapauksista.