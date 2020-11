Runsaat kymmenen uhreista on ollut samassa lastenhoitokeskuksessa Australian New South Walesissa.

Australiassa on paljastunut yksi maan suurimmista lasten hyväksikäyttöringeistä. Australian poliisi kertoi keskiviikkona epäilevänsä 14:ää maassa asuvaa miestä lasten ja eläinten hyväksikäytöstä ja hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin jakamisesta verkossa.

Epäillyt ovat asuneet Australian lisäksi Euroopassa, Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvalloissa on pidätetty kolme henkilöä tapauksiin liittyen.

Poliisin ja Australian kotimaan turvallisuuden viraston yhteisoperaatiossa on tunnistettu 46 uhria. Nuorin uhri on ollut tekojen aikaan 16-kuukautinen ja vanhin 15-vuotias.

Epäiltyjä vastaan nostettu yhteensä 828 lasten hyväksikäyttöön liittyvää syytettä. Lisäksi on nostettu syytteitä eläimiin sekaantumisesta, kertoo BBC.

Runsaat kymmenen uhreista on ollut samassa lastenhoitokeskuksessa Australian New South Walesissa. Syytettyjen joukossa on keskuksen entinen työntekijä, 27-vuotias mies sekä hänen kumppaninsa.

Hyväksikäyttöringistä epäillyt ovat iältään 20–48-vuotiaita.