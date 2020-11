Meksikossa tapetaan noin kymmenen naista päivässä.

Naisiin kohdistuvia henkirikoksia vastustava mielenosoitus Meksikon Cancúnissa päättyi maanantaina verisesti, kun poliisi avasi tulen pelotellakseen mielenosoittajia, jotka pyrkivät väkisin sisälle kaupungintaloon.

Tapauksesta kertovat muun muassa meksikolaislehti El Sol de México ja brittilehti The Guardian.

Tilanteessa loukkaantui neljä toimittajaa, joista kahteen osui luoti. Kahdeksan mielenosoittajaa pidätettiin.

Mielenosoitus sai alkunsa, kun viime viikolla kadonneen 20-vuotiaan Bianca ”Alexis” Lorenzanan ruumis löytyi pilkottuna roskasäkeistä.

Lorenzanan tapaus on vain viimeisin naisten julmista murhista alueella. Meksikossa tapetaan noin 10 naista päivässä. Kyseessä on laaja ongelma, jolle on oma nimensäkin: femicidio.

Vaihtuvat hallitukset eivät ole pystyneet puuttumaan väkivaltaan, ja nykyinen presidentti Andrés Manuel López Obrador on suututtanut mielenosoittajat entisestään vähättelemällä sukupuolikysymyksiä.

The Guardianin mukaan murhatun Lorenzanan äiti oli alun perin pyytänyt tyttärensä kunniaksi rauhanomaista mielenosoitusta, mutta hänen kerrotaan muuttaneen mieltään kesken marssin ja huutaneen: ”Polttakaa kaikki, koska Alexis olisi tehnyt niin teidän puolestanne.”

Mielenosoittajat alkoivat sytyttää tulipaloja, rikkoa ikkunoita ja maalata graffiteja. Kun väkijoukko pyrki sisälle kaupungintaloon, poliisi avasi tulen, ja mielenosoittajat pakenivat kaaoksessa.

Aseistettuja poliiseja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavassa mielenosoituksessa Cancúnissa maanantaina.­

Poliisin mukaan tarkoitus oli hajottaa väkijoukko, mutta ainakin kahdella toimittajalla on haavat luodeista, kertoo Quintana Roon alueen toimittajien yhdistys Twitterissä.

Quintana Roon osavaltion kuvernööri Carlos Joaquín sanoutui irti ampumisesta ja syytti siitä käskyn antanutta poliisipäällikköä.

”En hyväksy lainkaan mielenosoittajien pelottelua tai heidän kimppuunsa hyökkäämistä”, Joaquín twiittasi.

”Annoin ohjeet, ettei tämän päivän mielenosoituksissa hyökätä tai käytetä aseita.”