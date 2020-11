Räjähdystä kuvailtiin voimakkaaksi. Samassa osoitteessa räjähti myös kolme viikkoa sitten.

Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut räjähdyksessä Ruotsin Göteborgissa, kertoo Ruotsin televisio SVT.

Räjähdys tapahtui rakennuksen kolmannessa kerroksessa Första Långgatanilla, joka sijaitsee Göteborgin keskustassa. Poliisin mukaan räjähdys tapahtui yksityisellä lääkäriasemalla rakennuksen kolmannessa kerroksessa.

Poliisi epäilee räjähdystä tahallaan aiheutetuksi. Poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan nimikkeillä yleisvaarallinen tuhotyö, murhan yritys ja räjähderikos, kertoo Göteborgin poliisi tiedotteessa.

Sitä poliisi ei kuitenkaan tiedä, mitä rakennuksessa räjähti. Poliisin mukaan ikkunoita on rikkoutunut ja rakennuksen sisätiloissa on aineellisia vahinkoja. Poliisin valtakunnallisen valmiusyksikön pommiryhmä on ruotsalaismedian mukaan paikalla tutkimassa tapausta.

”Jotain on räjähtänyt sisällä kiinteistössä”, sanoi poliisin tiedottaja Thomas Fuxborg aiemmin SVT:lle.

Hälytys räjähdyksestä tuli keskiviikkona hieman puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa. Räjähdystä kuvailtiin voimakkaaksi.

”Kadulla on lasinsirpaleita. Yksi loukkaantunut henkilö on hoidettu ja luovutettu ambulanssihenkilöstölle. Tietojeni mukaan vammat eivät ole hengenvaarallisia”, sanoi Fuxborg aiemmin sanomalehti Göteborgs-Postenille.

Myöhemmin poliisi vahvisti, että kaksi ihmistä on loukkaantunut. Göteborgs-Postenin mukaan toisen loukkaantuneista saattelivat poliisit ulos rakennuksesta.

Poliisi on eristänyt alueen ja katkaissut raitiovaunuliikenteen kadulta, jolla rakennus sijaisee.

Samassa osoitteessa räjähti myös muutama viikko sitten, varhain aamuyöllä 20. lokakuuta, kertoo Göteborgs-Posten. Tuolloin räjähdys oli rakennuksen ulko-oven luona.

Aiemmassa räjähdyksessä ei kukaan loukkaantunut, kertoi Ruotsin radio SR. Tapausta alettiin tuolloin tutkia tuhotyönä ja räjähderikoksena.

Poliisi ei vielä tiedä, onko räjähdyksillä yhteyttä toisiinsa, sanoi läntisen poliisialueen tiedottaja Anna Göransson SVT:lle.