Runsaassa neljässä kuukaudessa on tapahtunut tavattoman paljon.

Enää ei ole epäilyksiä siitä, kuinka paljon Kiina ottaa pois Hongkongin itsehallintoalueen päätäntävaltaa ja vapauksia. Paljon.

Keskiviikkona otettiin pois uusi, iso pala: Peking sääti määräyksen siitä, millaiset ihmiset saavat olla Hongkongissa lainsäätäjinä. Kansanedustajien pitää hyväksyä Kiinan valta Hongkongissa mukisematta. Neljä demokratiamielisen opposition kansanedustajaa sai välittömästi kenkää, ja loput oppositioedustajat ilmoittivat eroavansa protestiksi.

Voi hyvin kysyä, mitä on jäljellä Hongkongin demokratiasta.

Kun Kiinan Hongkongiin säätämä kansallisen turvallisuuden laki tuli voimaan kesä–heinäkuun vaihteessa, se kielsi Kiinan-vastaisen toiminnan, Hongkongin itsenäisyyden kannattamisen ja vehkeilyn ulkovaltojen kanssa. Lain laveat sanamuodot pelottivat Hongkongin oppositiota ja demokraattisia voimia maailmalla.

Emämaa Kiina vakuutti, että ei huolta, ihmisten vapaudet eivät rapaudu eikä ”yksi maa, kaksi järjestelmää” ole vaarassa. Kiina oli luvannut pitää Hongkongin erivapaudet voimassa vuoteen 2047, kun Britannia palautti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997.

Oppositio ei uskonut Kiinan vakuutteluja, mutta Hongkongin mullistuksen vauhti on ollut silti häkellyttävä. Kansanvallan perusteet ovat murentuneet kuin pikkuleipä isossa kourassa. Runsaassa neljässä kuukaudessa on tapahtunut muun muassa seuraavaa:

Uuden lain nojalla on pidätetty yli 25 ihmistä, ja demokratia-aktivisteja myös muihin lakeihin vedoten. Taiwaniin pakoa yrittäneet ovat pidätettyinä Kiinassa. Kouluissa ja yliopistoissa on kielletty opetus demokratialiikkeestä. Opettajia on hyllytetty, ja toimittajien työhön on puututtu. Kirjastoista on poistettu kirjoja esimerkiksi vallan kolmijako-opista. Mielenosoituksia on kielletty.

On käynyt selväksi, että protestilaulujen laulaminen ja ”Vapauttakaa Hongkong” -kylttien heiluttaminen on todellakin laitonta.

12 opposition ehdokasta sai kiellon osallistua lainsäädäntöneuvoston vaaleihin. Sitten vaalit siirrettiin koronaviruspandemiaan vedoten ensi vuoteen.

Keskiviikkona erotetut neljä kansanedustaa olivat kieltolistalla. Heitä pidetään maltillisina, eivätkä he ole esimerkiksi vaatineet Hongkongille itsenäisyyttä. Kaikki 12 ehdokasta olivat toivoneet Yhdysvaltojen määräävän pakotteita Hongkongissa ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille.

Hongkongissa vuonna 2019 alkaneet ja pitkään jatkuneet mielenosoitukset ovat hiljenneet. Pelokkaat nuoret ovat poistaneet sosiaalisesta mediasta menneiden kiihkeiden kuukausien julkaisujaan.

Harvalukuinen näkyvä aktivistijoukko jatkaa vastarintaansa, mutta tuskinpa mieltään osoittaneiden suurten joukkojen mieli on yhtäkkiä muuttunut entistä Kiina-myönteisemmäksi.

Kauanko he ovat katkeria Kiinalle, kaksi vuotta vai kaksikymmentä vuotta?