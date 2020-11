Republikaanien voitto Alaskassa varmistui, mikä nosti republikaanit enemmistöön senaatissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kampanjaorganisaatio nosti keskiviikkona kanteen Michiganissa yrittäessään kääntää vaalien lopputuloksen päälaelleen.

Republikaanipresidentin taustaryhmä vei Michiganin ääntenlaskun liittovaltion oikeuteen. Michigan on on Keskilännessä sijaitseva vaa’ankieliosavaltio, jonka Trump voitti vuoden 2016 vaaleissa, mutta hävisi viime viikolla pidetyissä vaaleissa demokraattien Joe Bidenille 2,6 prosenttiyksiköllä.

Keskiviikon tietojen mukaan Trump on saanut Michiganissa ainakin 148 000 ääntä vähemmän kuin Biden, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump on kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiota Bidenille. Sen sijaan hän on toistellut perusteettomia väitteitä vaalivilpeistä. Trump on yrittänyt käynnistää oikeusprosesseja vaa’ankieliosavaltioissa yrittäessään löytää todisteita väitteille, että vaalitulosta olisi peukaloitu. Michigania koskevassa kanteessa viitattiin myös vaalirikkeisiin.

Michiganin osavaltiota edustava tiedottaja Jake Rollow kommentoi tiedotteessaan, että Trump esittää virheellisiä väittämiä ja pyrkii heikentämään yleistä luottamusta Michiganin vaaleihin.

”Se ei muuta tosiasioita: Michiganin vaalit hoidettiin reilusti, turvallisesti, läpinäkyvästi, ja tulokset heijastelevat tarkasti kansan tahtoa”, Rollow sanoi Reutersin mukaan.

Laajoista tai epätavallisista vaalivilpeistä ei ole saatu näyttöä muiltakaan tahoilta. Sanomalehti The New York Timesin mukaan yhdessäkään osavaltiossa ei ole todettu vaalivilppejä. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoiden mukaan vaalien merkittävä ongelma oli se, että istuva presidentti pyrki tahraamaan niiden laillisuuden ja esitti perusteettomia väitteitä järjestelmällisesti vaalivilpistä.

Tästä huolimatta monet republikaanipuolueen johtohahmot ovat tukeneet presidentti Trumpia ja sanoneet, että hänellä on oikeus riitauttaa vaalitulos oikeusistuimissa.

Trumpin kampanja on esittänyt väitteitä, että Georgiassa oltaisiin äänestetty kuolleiden ihmisten henkilötiedoilla. Georgia aikoo laskea äänet uudestaan ja ilmoittaa lopullisen tuloksen 20. marraskuuta. Bidenilla on Georgiassa tämän hetken tietojen mukaan niukka johtoasema.

Lähes 80 prosenttia yhdysvaltalaisista on Reutersin mielipidekyselyn mukaan sitä mieltä, että Biden on voittanut vaalit ja on seuraava Yhdysvaltain presidentti.

Tuomarit ovat jo torjuneet useita Trumpin käynnistämiä oikeusjuttuja. Monet lakiasiantuntijat ovat todenneet, että vaalituloksen riitauttaminen tuskin muuttaa vaalien lopputulosta.

Biden julistautui vaalien voittajaksi viime lauantaina, kun oli selvinnyt, että hän on saamassa taakseen tarvittavat 270 valitsijamiestä. Biden on kutsunut Trumpin suhtautumista vaalitulokseen ”kiusalliseksi”.

Biden on saanut vaaleissa keskiviikon tietojen mukaan ainakin viisi miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta joissakin osavaltioissa ääniä vielä lasketaan.

Keskiviikkona vahvistui, että Trump voitti odotetusti vaalit Alaskan osavaltiossa, uutistoimistot kertovat. Tämä ei kuitenkaan muuta presidentinvaalien lopputulosta.

Alaskan voiton myös republikaanit lisäsivät kuitenkin senaatissa paikkojaan viiteenkymmeneen. Demokraateilla paikkoja on vain 48. Kahdesta paikasta käydään vielä vaalit Georgiassa tammikuussa.

Jos republikaanit saavat enemmistön senaattiin, se rajoittaa Bidenin mahdollisuuksia toimia presidenttinä.