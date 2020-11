Harmaaturkkisia popa langur -apinoita arvioidaan olevan jäljellä vain parisensataa.

Myanmarin metsistä on löydetty uusi kädellislaji, joka sai nimekseen popa langur. Apina on väriltään harmaa, mutta sillä on liidunvalkoiset renkaat silmien ympärillä.­

Luonnontieteilijät ovat tehneet harvinaisen löydön ja vahvistaneet, että Myanmarin metsistä elää tieteelle aiemmin tuntematon kädellislaji. Kyseessä on harmaaturkkinen apinalaji, joka on saanut nimekseen popa langur alueella sijaitsevan tulivuori Popan mukaan.

Tulivuoren ympäristössä asuu noin sadan apinan populaatio. Yhteensä popa langureita arvellaan olevan jäljellä enää 200–250.

Popa langureita on elänyt planeetallamme jo ainakin miljoonan vuoden ajan, tiedeaikakauslehti Zoological Researchissa keskiviikkona julkaistussa artikkelissa kerrotaan. Se julistettiin välittömästi lajivahvistuksen jälkeen äärimmäisen uhanalaiseksi.

”Se esiteltiin vasta, mutta popa langur on jo vaarassa kuolla sukupuuttoon”, artikkelia kirjoittamassa ollut tutkija Frank Momberg sanoi brittilehti The Guardianille.

Lehtiä syövä ja puissa elävä apina on väritykseltään pääasiassa harmaa, mutta sillä on liidunvalkoisen renkaat silmien ympärillä. Lajia uhkaavat metsästys ja elinympäristöjen tuhoutuminen.

Ensimmäiset viitteet uudesta kädellislajista eivät löytyneet luonnosta vaan Lontoon luonnonhistoriallisesta museosta. Museossa tehtiin geneettinen analyysi näytteistä, jotka oli tuotu Myanmarista jo yli sata vuotta sitten. Analyysissa todettiin, että kyse on uudesta apinalajista.

Tämän jälkeen Momberg ja hänen kollegansa olivat löytäneet Myanmarin metsistä tuoreita apinoiden luita, jotka vastasivat geneettisesti museossa säilytettyjä luita. Näin tutkijoille selvisi, että laji elää yhä Myanmarin metsissä.

Lopulta arka apinalaji saatiin ikuistettua kameralle 2018. Kuvissa erottui lajin omalaatuinen väritys ja turkin kuviointi.

Latinankieliseltä nimeltään trachypithecus popa -apinalla on harmaanruskea tai valkoinen vatsa sekä mustat kädet ranteesta alaspäin. Tämä saa näyttämään siltä, kuin apinalla olisi kädessään hansikkaat.

Apinalla on noin metrin pituinen häntä, pidempi kuin vartalo. Apina painaa noin kahdeksan kiloa.

Langurien heimoon kuuluvia apinalajeja on maailmassa noin 20. Monet niistä ovat äärimmäisen uhanalaisia. Tunnetuin niistä on hanuman langur tai hanuman-apina, jonka mukaan eräs hindujumala on saanut nimensä.

Tällä vuosisadalla on löydetty jo parisenkymmentä uutta kädellislajia, kertoo The Guardian. Monet löydöksistä on tehty geneettisellä analyysillä. Näin on huomattu, että jotkin ulkoiselta olemukseltaan samanlaisilta näyttävät apinalajit kuuluvat itse asiassa eri lajeihin.