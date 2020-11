Vaalitappionsa vieläkin kiistävä Trump harkitsee uutta vaaliehdokkuutta vuonna 2024, kertoo sanomalehti The Washington Post.

Ronald Klain, 59, on toiminut demokraattisen puolueen presidenttien ja varapresidenttien neuvonantajana.­

Yhdysvalloissa presidentiksi nouseva Joe Biden on valinnut kansliapäällikökseen Ronald Klainin, kertovat muiden muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Kansliapäällikkö on Valkoisen talon korkea-arvoisin työntekijä. Klainin nimitys ei ole yllätys, sillä hänellä on pitkä tausta demokraattisessa puolueessa. Klain, 59, on toiminut sekä puolueen presidenttien että varapresidenttien neuvonantajana ja työskennellyt Bidenin kanssa tämän toimiessa varapresidenttinä.

”Ron on ollut minulle korvaamaton kaikkina näinä vuosina, joina olemme työskennelleet yhdessä”, Biden sanoi julkaisemassaan tiedotteessa.

Bidenin odotetaan kertovan muista hallintonsa korkeista nimityksistä loppuviikosta. Ministerinimityksistä hänen odotetaan kertovan vasta joulukuun alussa, CNN kertoo.

Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Bidenin demokraattien esivaaleissa haastaneen Bernie Sandersin on kerrottu tähyilevän työministerin pestiä uudessa hallinnossa. Sanders on kertonut, että hyväksyisi tarjouksen nousta työministeriksi, jos Biden asiaa esittäisi.

Vaikka Biden on jo aloittanut uuden hallintonsa muodostamisen, istuva presidentti Donald Trump ei ole vieläkään myöntänyt tappiotaan tai aloittanut vallanvaihtoprosessia. Trump muun muassa jakoi keskiviikon ja torstain vastaisena yönä Suomen aikaa videon, jonka saatetekstissä hän julisti vielä voittavansa vaalit.

The Washington Post kuitenkin kertoo, että Trump olisi julkisista puheistaan huolimatta hiljalleen hyväksymässä tappionsa. Trumpin on kerrottu jo jopa harkitsevan uudelleen presidentiksi hakemista vuoden 2024 vaaleissa.

”Haen vain uudelleen vuonna 2024”, Trumpin hallinnon korkea-arvoinen virkamies kertoo presidentin sanoneen.

Trumpilla ei myöskään ole konkreettisia keinoja tai strategiaa estää Bidenin valtaannousua, lehti kertoo. Todisteita Trumpin väittämästä laajasta vaalivilpistä ei ole löytynyt.

Niin kansainväliset tarkkailijat, paikalliset vaaliviranomaiset kuin yhdysvaltalaismediat ja ulkomaalaiset johtajat ovat sanoneet vaalien olleen vapaat ja oikeudenmukaiset.

Esimerkiksi sanomalehti The New York Times uutisoi viranomaisten ympäri maata kertoneen, ettei vaaleissa havaittu vilppiä. Lehti sanoi soittaneensa jokaisen osavaltion vaaleista vastaaville virkamiehille, jotka edustavat niin republikaaneja kuin demokraatteja. Kukaan heistä ei ollut havainnut laajamittaista vilppiä vaaleissa.