Tavallisesti presidentinvaalien voittaja on saanut käyttää ulkoministeriön palveluja, mutta Trump ei tunnusta Bidenin voittoa.

Joukko valtiojohtajia on lähettänyt Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneelle Joe Bidenille viestejä Yhdysvaltain ulkoministeriöön, mutta Biden ei pääse niihin käsiksi, kertovat muun muassa CNN ja The Washington Post.

Viestejä on lähetetty ulkoministeriöön kymmeniä, sillä tavallisesti ulkoministeriö tukee presidentinvaalit voittaneen ehdokkaan viestintää vaaleista lähtien, ministeriön viranomaiset kertovat CNN:lle.

Tällä kertaa istuvan presidentin Donald Trumpin hallinto on kuitenkin päättänyt evätä Bideniltä pääsyn ulkoministeriöön ja sen palveluihin, koska Trump ei tunnusta Bidenin vaalivoittoa.

Bidenin kampanjatiimi on kiertänyt tilanteen ottamalla itse yhteyttä ulkomaisiin johtajiin.

Biden on puhunut puhelimessa jo ainakin Saksan Angela Merkelin ja Kanadan Justin Trudeaun kanssa. Bidenin kampanja on tallentanut puhelut arkistoa varten. Puhelut ovat onnittelutervehdyksiä, eikä niitä normaaliolosuhteissakaan salata. Kampanja on kuitenkin harmitellut, ettei se pääse käyttämään ulkoministeriön käännöspalveluja.

CNN:n haastatteleman Barack Obaman hallinnossa siirtymävaiheessa työskennelleen Denis McDonough’n mukaan ulkoministeriö on tavallisesti auttanut vaalien voittajaa ongelmitta.

”Meille oli apua siitä, että ulkoministeriön virkamiehet hoitivat puhelut ja käännöspalvelut, ja olimme kiitollisia Bushin hallinnolle sen sallimisesta”, McDonough sanoi CNN:lle.

Trumpin hallinnon kiusa on erityisen pistävä, sillä Biden on entisenä varapresidenttinä voinut vaalivoittoonsa saakka koska tahansa halutessaan käyttää ulkoministeriön palveluja. Palvelut estettiin vasta hänen voitettuaan vaalit.

Trump on pitänyt huolen, ettei Biden saa myöskään presidentille päivittäin toimitettavia tiedustelutietoja.

Jos tietojen panttaaminen jatkuu lähelle Bidenin virkaanastujaisia, uusi presidentti saattaa joutua aloittamaan työnsä valmistautumatta kunnolla.