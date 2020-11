Hongkongin lainsäädäntöneuvoston istuntosali torstaina. Hongkongissa on omat lait, jotka säätää 70-jäseninen lainsäädäntöneuvosto. Puolet sen kansanedustajista valitaan suoralla kansanvaalilla, loput etujärjestöistä. Nyt Kiina on puuttunut lainsäädäntöneuvoston kokoonpanoon laatimalla säännön, jonka nojalla joukko opposition kansanedustajia on erotettu.­