Yhdysvaltain presidentinvaalit

HS:n minidokumentti käsittelee Joe Bidenin traagista elämää ja Yhdysvaltain seuraavan presidentin politiikkaa.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden odottaa virkavalansa vannomista tammikuun 20. päivänä 2021. Samalla hän syrjäyttää vapaan maailman napamiehen paikalta kaikkien aikojen kenties ristiriitaisimman presidentin eli Donald Trumpin.

Trumpin läsnäolo uutisissa, sosiaalisessa mediassa ja meemeissä on ollut niin läpitunkevaa, että kaikki muuta poliitikot ovat jääneet paitsioon. Siksi ei ole ihme, jos ei välttämättä edes tiedä kuka Joe Biden on, minkälainen elämä hänellä on ollut ja minkälaista politiikkaa hän ajaa.

Ja mikä tärkeintä, onko Bidenin valinta hyvä meille suomalaisille?

Uusin HS:n Youtube-kanavalla julkaistu minidokumentti on henkilökuva Joe Bidenistä.

Voit katsoa dokumentin yllä olevasta soittimesta tai Youtubesta. Tilaa samalla HS:n Youtube-kanava. Kanavalla seurataan ja taustoitetaan aktiivisesti ulkomaan uutisia, taloutta ja politiikkaa.