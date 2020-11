Karoliinisen yliopistosairaalan infektioklinikan avustava ylilääkäri Hedvig Glans valmistaa henkilöstöään kohtaamaan kasvavat potilasmäärät. Ruotsi on oppinut tämän vuoden keväästä runsaasti.

Karoliinisen yliopistosairaalan ylilääkäri Hedvig Glans kuvattiin sairaalan ikkunan läpi, koska sairaalassa on vierailukielto koronaviruksen takia.­

Tukholma

Koronavirustartunnat leviävät Ruotsissa nyt siihen tahtiin, että muutaman viikon päästä edessä voi olla myrsky.

Tällä viikolla Tukholman viranomaiset kertoivat, että joka viidenneltä testatulta löytyi koronaviruksen aiheuttama tartunta.

Tarkemmin sanottuna Tukholmassa tehtiin viime viikolla noin 42 000 testiä ja tartunta löytyi yli 20 prosentilta. Kolme viikkoa aiemmin tartunta löytyi noin 5 prosentilta.

Siksi Hedvig Glans valmistaa henkilöstöään potilasmäärien merkittävään kasvuun. Hän on infektioklinikan avustava ylilääkäri Karoliinisessa yliopistosairaalassa Tukholmassa.

”On huolestuttavaa, miten nopeasti tartunnat lisääntyvät”, Glans sanoo.

”Jos tämänhetkinen kasvu jatkuu, covid-19-potilaiden määrä on 2–3 viikon päästä moninkertaistunut. Siksi katsomme jo nyt miten viisaimmalla mahdollisella tavalla voimme hyödyntää henkilöstöresurssimme ja ottaa opiksi kevään kokemuksista.”

Keväällä Ruotsin sairaanhoidon kapasiteetti oli äärirajoilla. Glans kertoo, että sairaalassa oli käytännössä jatkuvasti kaksinkertainen määrä henkilökuntaa. Ylitöitä tehtiin, lomia siirrettiin ja tutkimuksesta joustettiin. Kaikkia käsiä tarvittiin hoitotyössä.

”Kevät oli rankka. On selvää, että henkilöstö on väsynyt, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että tämä kiihtyy uudelleen.”

Ylilääkäri Hedvig Glans kuuluu tutkimusryhmään, joka selvittää muun muassa covid-19-taudin pitkäaikaisia seurauksia. ”Näemme, että monien oireet kestävät pitkään.”­

Onneksi nyt ollaan viisaampia kuin keväällä. Koronaviruksen aiheuttama tauti tunnetaan paremmin ja keväästä on opittu. Karoliinisessa yliopistosairaalassa oli keväällä pulaa esimerkiksi hoitohenkilöstön suojavarusteista.

Myös lääkkeet ovat kehittyneet. Nyt lääkärit tietävät, että verenohennuslääkkeet ja kortisoni auttavat taudin hoidossa. Myös viruslääke remdesiviiri auttaa joitakin potilaita, Glans listaa.

”Sairastuminen ei ole nyt yhtä paha juttu kuin huhtikuussa.”

Sairaalat ovat siis paremmassa valmiudessa ottamaan vastaan kasvavat potilasmäärät, mutta Glansia huolettaa, lipsuvatko ruotsalaiset koronarajoitusten noudattamisesta.

Karoliininen yliopistosairaala sijaitsee Tukholman Solnassa.­

”Osa noudattaa suosituksia hyvin, mutta jotkut ovat liberaalimpia tulkinnoissaan. Monet eivät usko sairastuvansa vakavasti ja käyttäytyvät riskialttiisti. Ymmärrän, että kaikki ovat väsyneitä, ja kun kesällä pystyimme käyttäytymään normaalisti, kevään tilanteeseen palaaminen voi olla vaikeaa.”

Glansin mukaan Ruotsissa esiintyy yhä toiveajattelua, jonka mukaan virus selätettiin jo keväällä. Pelkkä vilkaisu Ruotsin koronatilastoon osoittaa, että näin ei ole.

”Sairaalassa olimme kaikki vakuuttuneita, että toinen aalto tulee. Mietimme vain sitä, milloin se tulee.”

Ruotsissa tartuntojen määrä lisääntyy koko maassa. Maassa on 21 lääniä, joista 20 kertoo, että tartunnat ovat kasvusuunnassa.

Tilanteen pahentuminen on johtanut siihen, että seitsemän läänin alueella on tullut katto vastaan koronavirustesteissä. Myös Tukholmassa kotitestien tilaaminen keskeytettiin liian pitkien jonojen takia. Sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren kutsui keskiviikkona koolle hätäkokouksen testikapasiteetin kasvattamiseksi.

Koronaviruksesta johtuvien kuolemienkin määrä on kasvussa. Torstaina kerrottiin 40:stä koronavirukseen liittyvästä kuolemasta, keskiviikkona 25:stä. Yhteensä niitä on nyt 6 122.

Bengt Westman, 80, matkusti Tukholman metrolla torstaina hakeakseen uudet silmälasit. Maskin käyttö on lisääntynyt hieman Tukholmassa, mutta se on yhä hyvin harvinaista. ”On oltava hyvin varovainen, kun menee ulos. Olen 80-vuotias”, Westman sanoi.­

Keskiviikkona monien lehtien etusivuilla kerrottiin ruotsalaisten rakastaman näyttelijän Sven Wollterin, 86, kuolemasta. Wollter sai koronavirustartunnan vierailtuaan Tukholmassa ja kuoli tiistaina.

Niin ikään keskiviikkona kerrottiin Ruotsin jalkapallomaajoukkueen valmentajan Janne Anderssonin saaneen koronavirustartunnan.

Koronavirus hallitsee yhä mediatodellisuutta, mutta monien käyttäytymiseen sillä ei ole samaa vaikutusta kuin keväällä.

Tiistaina Tukholman alueen sairaaloissa oli hoidossa 393 koronapotilasta, joista 36 oli tehohoidossa. Potilaiden määrä oli kasvanut 120:llä sitten perjantain.

Potilaiden määrä oli suurimmillaan huhtikuussa, jolloin potilaita oli 1 100.

Koko maassa potilaita on parhaillaan noin 1 000. Tehohoidon kapasiteetista on vapaana 28 prosenttia. Noin joka neljännellä tehohoitopaikalla hoidetaan koronapotilasta.

Koronavirus on päässyt jälleen leviämään myös Ruotsin vanhainkoteihin. Ruotsin yleisradio kertoi, että tapauksia on tullut ilmi lähes 400. Moniin vanhankoteihin on nyt määrätty vierailukielto. Jo aiemmin maan viranomaiset ovat myöntäneet, että Ruotsi epäonnistui keväällä ikäihmisten suojaamisessa.

Ruotsissa osa johtavista lääkäreistä vaatii hallitukselta ja kansanterveysvirastolta kovempia toimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Syksyllä tilanne on ollut kevättä pahempi esimerkiksi Uppsalassa, jossa toimiva infektioklinikan johtaja Fredrik Sund esitti jopa ulkonaliikkumiskiellon määräämistä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell muistuttaa käsien pesusta ravintola Köpingin vessan ovessa.­

Suosituksia on viime viikkoina kiristetty. Viranomaiset suosittelevat, että ihmiset eivät tapaisi muita kuin samassa kotitaloudessa asuvia ihmisiä. Keskiviikkona myös alkoholin anniskelua rajoitettiin niin, että ravintoloiden on lopetettava alkoholin myynti viimeistään kello 22.

Tulevina viikkoina nähdään, miten hyvin Ruotsin malli onnistuu tällä kertaa.

Hedvig Glans ei osaa sanoa, tarvittaisiinko kovempia rajoituksia. Hän pitää kuitenkin suurimpana ongelmana sitä, että ihmiset eivät enää välitä rajoituksista ja suosituksista kevään tapaan.

”Jos olisi jokin optimaalinen tapa toimia, koko maailma olisi noudattanut sitä. Yleisesti ottaen pidän hyvänä, ettemme sulkeneet yhteiskuntaa. En tiedä, tajuavatko kaikki ruotsalaiset, miten raskasta sen kanssa olisi elää. Siksi oli hyvä, että saimme tämän aiemmin hallintaan pienemmillä rajoituksilla.”