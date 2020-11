Miehen kuolema sairaalan vessaan kuvastaa Etelä-Italian pahenevaa korona­kriisiä: Napolin tauti­tilanne on riistäytynyt käsistä, sanoo ministeri

Pandemian ensimmäisestä aallosta Etelä-Italia selviytyi pohjoista paremmin, mutta nyt tilanne on muuttunut hälyttäväksi. Napolissa koronavirustestiä odottavat saavat lisähappea ja tiputusta auton ikkunoiden kautta.

Italiassa sosiaalisessa mediassa on hiljattain levinnyt video, jossa näkyy sairaalan wc-tiloissa makaava miehen ruumis.

Tuntemattoman miehen epäiltiin kärsivän koronavirustaudista. Hän oli odottanut testiin pääsyä sairaalan ensiapuasemalla, joka näkyy ulkopuolisen kuvaamalla videolla. Reutersin mukaan sairaala oli ääriään myöten täynnä ja siivoton.

Video on ilmeisesti kuvattu Napolissa Campanian alueella. Viranomaiset tutkivat videolla näkyvän miehen kuolemaa.

Italian ulkoministeri Luigi Di Maio sanoi torstaina, että video on viimeisin järkyttävä esimerkki eteläisen Campanian alueen koronatilanteesta. Hänen mukaansa Napolin ja koko alueen koronakriisi on riistäytynyt käsistä.

”Maan keskushallinnon on puututtava tilanteeseen, koska aikaa ei ole enää jäljellä.”

Campanian alueen tilanne kuvastaa laajemmin koko eteläisen Italian koronakatastrofia.

Etelä-Italia säästyi pahimmalta pandemian ensimmäisessä aallossa, kun virus runteli maan pohjoisia alueita. Toisessa aallossa eteläkään ei enää ole välttynyt laajoilta epidemioilta.

Ambulansseja ja autoja napolilaisen Cotugnon sairaalan parkkipaikalla, jossa järjestetään ensihoitoa potilaille.­

Napolilaisen Cardarellin sairaalan tehohoidon lääkäri Maurizio Cappiellon mukaan ainoa tapa estää Campanian siirtyminen hätätilaan on yhteiskunnan täydellinen sulkeminen.

”Koko pohjoisen alueella terveydenhuollon järjestelmä on aina ollut hyvin varautunut. Heidän tilanteensa ei ole optimaalinen, mutta etelä on siihen verrattuna erämaata”, lääkäriliiton johtaja Carlo Palermo sanoo Reutersille.

Keskiviikkona Italia ylitti miljoonan koronavirustartunnan rajapyykin. Jopa puolet tartunnoista on vain viimeisen 19 päivän ajalta. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu lähes 43 000, mikä on kuudenneksi eniten maailmassa.

Torstaina maa ilmoitti lähes 38 000 uudesta tartunnasta ja kaikkiaan 636 uudesta kuolemantapauksesta.

Suojavisiiriin pukeutunut ensihoidon työntekijä ambulanssissa Cardarellin sairaalan luona Napolissa.­

Sairaalat ympäri maan ovat joutuneet taas koville kasvavien tartuntalukujen edessä. Etelä-Italia näyttää kuitenkin varautuneen toiseen aaltoon heikommin kuin kesän suhteellisen hyvä tilanne antoi ymmärtää.

Napolissa sairastuneet ovat saaneet lisähappea ja tiputusta auton ikkunoiden kautta, koska he joutuvat odottamaan tunteja pääsyä koronavirustestiin tai sairaalaan. Sisiliassa Palermon pormestari on varoittanut ”vääjäämättömästä verilöylystä” tartuntalukujen kasvaessa rajusti.

Etelä-Italiassa joillakin alueilla ihmiset käyttävät vuodessa jopa tuhat euroa vähemmän rahaa terveydenhuollon palveluihin asukasta kohden kuin maan pohjoisosissa asuvat.

Etelän surkeassa tilanteessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästä rahasta, vaan myös huonosta organisoinnista.

Esimerkiksi Calabrian alueella oli vuoden alussa 146 tehohoidon vuodepaikkaa. Lokakuun loppuun mennessä paikkojen määrää oli kasvatettu vain 154:een siitä huolimatta, että hallitus vaati alueita kaksinkertaistamaan tehohoidon kapasiteetin kesän aikana.

Calabria on luokiteltu nyt punaiseksi epidemia-alueeksi Italian kolmiportaisessa luokittelussa. Alueella on voimassa osittainen liikkumiskielto.