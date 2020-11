Presidentillä on ollut syytesuoja, mutta kun se riisutaan, edessä on ainakin vero- ja talousrikossyytteitä sekä kunnianloukkauskanteita.

Kun Donald Trump poistuu Valkoisesta talosta eikä ole enää Yhdysvaltain istuva presidentti, edessä voi olla monta kiusallista oikeusjuttua.

Trump on tähän mennessä säästynyt monelta käräjäkutsulta, koska presidentin asema on suojellut häntä oikeusjutuilta. Kun presidentistä tulee jälleen kansalainen Trump, syytesuoja riisutaan.

Tammikuussa päättyvän valtakauden jälkeen Trumpin ympäriltä poistuvat myös hallinnon lakimiehet, jotka ovat puolustaneet häntä neljän edellisen vuoden ajan. Samalla hän menettää oikeusministeriön tarjoaman suojan, jossa istuvaa presidenttiä varjellaan liittovaltion rikossyytteiltä.

Tämä suoja oli yksi syy sille, minkä vuoksi oikeusministeriön erikoistutkija Robert Mueller päätti olla nostamatta Trumpille syytettä oikeuskäsittelyn estämisestä, kun hän tutki väitteitä Trumpin kampanjaorganisaation vehkeilystä Venäjän kanssa.

Vireillä olevia oikeusjuttuja on pitkä lista. Aihepiiriä ovat käsitelleet muun muassa uutistoimisto Reuters, konservatiivisena pidetty sanomalehti The Wall Street Journal sekä liberaali The New Yorker pitkässä jutussaan.

”Jossakin kohtaa on ilmeistä, että hän joutuu niistä tilille”, kommentoi liittovaltion entinen syyttäjä ja Duken yliopiston lakitieteen professori Lisa Kern Griffin Trumpin pitkää syytelistaa The Wall Street Journalille.

Mutta hän lisäsi, että rikossyytteet entistä presidenttiä vastaan voivat silti olla epätodennäköisiä.

Millainen syytelista Trumpia saattaa odottaa Valkoisen talon isännyyden jälkeen?

Yksi merkittävimmistä on Manhattanin alueen yleisen syyttäjän Cyrus Vancen vireille panema tutkinta Trumpista ja hänen yhtiöstään. Tutkinta aloitettiin jo kaksi vuotta sitten.

Alun perin tutkinta keskittyi vaitiolorahaan, joita Trumpin entisen lakimiehen Michael Cohenin epäillään maksaneen kahdelle naiselle ennen vuoden 2016 vaaleja. Naiset olivat sanoneet, että heillä oli seksisuhde Trumpin kanssa. Presidentti on kiistänyt väitteet.

Vance, joka on puoluetaustaltaan demokraatti, on antanut oikeusasiakirjoissaan ymmärtää, että tutkinta olisi laajempi ja koskisi myös pankki-, vero- ja vakuutushuijauksia sekä liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen väärennöksiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Republikaani Trump on kutsunut Vancen selvityksiä ”Amerikan historian pahimmaksi noitavainoksi”.

Vance on jo kahdeksan vuoden ajan pyrkinyt selvittämään Trumpin veroepäselvyyksiä. Hän ei ole vielä nostanut syytettä, todennäköisesti siksi, koska Trump nauttii syytesuojaa.

”Nämä huolet katoavat, kun Trump poistuu virastaan”, New Yorkin entinen syyttäjä Harry Sandick kommentoi Reutersille Vancen pidättyvyyttä syytteiden noston suhteen.

New Yorkin osavaltion syyttäjä Letitia James, puoluekannaltaan demokraatti hänkin, on käynnistänyt siviilikanteen siitä, onko Trump ja hänen yhtiönsä antanut vääriä varallisuustietoja vältelläkseen veroja, oikeusasiakirjoista selviää Reutersin mukaan.

Trumpin yhtiön tiedottaja on kutsunut tutkintaa poliittiseksi. Yleisen syyttäjän virasto on kuitenkin kerännyt asiakirjoja ja todisteita jo kuukausien ajan. Trumpin poika Eric Trump oli asian vuoksi lokakuussa oikeuden edessä antamassa valaehtoista todistusta.

Veroepäselvyyksistä syytteen saattaa nostaa myös Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Jotkut lakiasiantuntijat ovat arvelleet, että The New York Timesin selvitys, jonka mukaan Trump maksoi vuosina 2016 ja 2017 veroja vain 750 dollaria, saattavat johtaa syytteisiin liittovaltion taholta.

Trump on itse kiistänyt The New York Timesin tiedot ja sanonut maksaneensa veroja miljoonia dollareita.

Liittovaltion nostamat syytteet entistä presidenttiä vastaan voisivat olla kiistanalaisia siitäkin huolimatta, vaikka todisteita löytyisi. Demokraattien Joe Biden, joka voitti viime viikolla järjestetyt presidentinvaalit, on sanonut, ettei hän aio puuttua siihen, mitä oikeusministeriö mahdollisesti asiasta päättää.

Elokuussa hän kommentoi asiaa sanomalla, että rikossyytteet entistä presidenttiä vastaan olisivat ”hyvin, hyvin epätavallinen asia ja todennäköisesti ei kovin, miten sen nyt sanoisi, hyvä asia demokratialle”.

Talousepäselvyyksien lisäksi Trumpilla voi olla edessään yksityishenkilöiden nostamia siviilikanteita. Toimittaja Jean Carroll nosti 2019 kanteen kunnianloukkauksesta sen jälkeen, kun Trump oli kiistänyt Carrollin väitteen, että Trump raiskasi hänet 1990-luvulla New Yorkissa. Trumpin mukaan Carroll valehteli markkinoidakseen kirjaansa.

Elokuussa osavaltion tuomari hyväksyi Carrollin kanteen, mikä tarkoittaa sitä, että Carrollin lakimiehet pyrkivät saamaan Trumpista dna-näytteen. Sitä on tarkoitus verrata näytteisiin, joita on löydetty Carrollin vaatteesta, joita Carrol on kertonut käyttäneensä väitetyn raiskaustapahtuman aikana.

Liittovaltion tuomari torppasi oikeusjutun lokakuussa, mutta oikeusministeriö voi vielä tehdä asiasta valituksen. On mahdollista, että Trumpin kauden jälkeen asia etenee.

Lisäksi Trumpia odottaa Diili-televisiosarjassa kilpailijana olleen Summer Zervosin nostama oikeusjuttu. Zervosin mukaan Trump suuteli häntä 2007 vastoin hänen tahtoaan ja kouri hotellihuoneessa.

Kun Trump kutsui Zervosia valehtelijaksi, tämä nosti syytteen kunnianloukkauksesta.

Trump on kommentoinut oikeusjuttua sanomalla olevansa koskematon, koska on presidentti. Kanne on siirretty New Yorkissa syrjään Trumpin presidenttiyden ajaksi. Koskemattomuus kuitenkin katoaa, kun Trump ei enää istu Valkoisen talon ovaalihuoneessa.