Venäläiset rauhanturvajoukot ovat saapuneet Stepanakertiin.

Armeniassa muhii uusi poliittinen kriisi, kun monet kansalaiset ovat pettyneitä tällä viikolla sovittuun tulitaukoon Vuoristo-Karabahin konfliktissa.

Torstaina Armeniassa pidätettiin kymmenen opposition edustajaa, jotka olivat viranomaisten mukaan väkivaltaisesti osoittaneet mieltään tulitaukoa vastaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Sen mukaan Jerevanin kaduilla oli torstaina runsaat 3 000 ihmistä osoittamassa mieltään tulitaukoa vastaan. Mielenosoittajat ovat vaatineet pääministeri Nikol Pašinjanin ja hänen hallituksensa eroa.

Pašinjan on ollut vallassa vasta runsaat kaksi vuotta noustuaan pääministeriksi vaaleissa, jotka pidettiin niin sanotun samettivallankumouksen jälkeen vuonna 2018.

Armeniassa on osoitettu mieltä joka ilta sen jälkeen, kun Armenia ja Azerbaidžan sopivat Venäjän välittämästä tulitauosta maanantain ja tiistain vastaisena yönä.

Sopimuksen mukaan Azerbaidžan saa pitää alueet, jotka se on vallannut syyskuussa alkaneessa konfliktin aktiivisessa vaiheessa. Lisäksi Armenia on luvannut luovuttaa Azerbaidžanille alueita, joita Armenia on aiemmin vallannut kiistellyn Vuoristo-Karabahin ympäriltä.

Sekä Armeniassa että Azerbaidžanissa yleinen mielipide on tulkinnut, että kyse on Armenian perääntymisestä vuosikymmeniä jatkuneessa konfliktissa. Kun Azerbaidžanin kaduilla on juhlittu, Armenian kaduilla on syytetty hallitusta petturuudesta.

Venäjän puolustusministeriön torstaina jakamassa kuvassa venäläisiä panssariajoneuvoja oli rivissä Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Venäjä on kertonut rauhanturvaajiensa saapuneen Vuoristo-Karabahiin. Venäjä on lähettänyt alueelle noin 2000 sotilasta.­

Osana tulitaukosopimusta Vuoristo-Karabahiin on lähetetty venäläisiä rauhanturvaajia. Rauhanturvapataljoona saapui Vuoristo-Karabahin pääkaupunkiin Stepanakertiin torstaina iltapäivällä, kertoi Venäjän puolustusministerin edustaja uutistoimisto Ria Novostille torstai-iltana.