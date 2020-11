Vaali- ja turvallisuusviranomaisten mukaan presidentinvaalit olivat ”Yhdysvaltain historian turvallisimmat” eikä vilpistä ole todisteita.

Demokraatti Joe Biden on voittanut presidentinvaalien äänestyksen Arizonan osavaltiossa, kertovat uutistoimistot.

Fox News ja uutistoimisto AP julistivat Arizonan Bidenille jo vaaliyönä viime viikon keskiviikkona, mutta ääntenlaskun edetessä istuva presidentti Donald Trump kiri Bidenin etumatkaa selvästi, ja muut mediat jäivät odottamaan selvempää tulosta. Torstai-iltana myös CNN, NBC, CBS ja ABC uskalsivat julistaa osavaltion 11 valitsijamiestä Bidenille melko tiukalla 11 000 äänen erolla.

Voitto ei enää vaikuta ratkaisevasti presidenttikisaan, sillä Biden oli voittanut valintaan tarvittavat 270 valitsijamiestä myös ilman Arizonaa. Tulos on siinä mielessä merkittävä, että arizonalaiset ovat äänestäneet republikaaniehdokkaan puolesta 90-luvulta lähtien.

Muutama osavaltio laskee vielä ääniä, mutta Arizonan voitettuaan Biden johtaa valitsijamiehissä 290–217. Trumpin kampanjan monista oikeuskanteista huolimatta viranomaiset totesivat torstaina, että vaalit olivat ”Yhdysvaltojen historian turvallisimmat” eikä järjestelmällisestä vilpistä ole todisteita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump on tästä huolimatta tarrannut tiukasti kiinni väitteisiinsä, että vaalit olivat epärehelliset ja hän on niiden todellinen voittaja. Kasvava joukko republikaaneja on kuitenkin alkanut pehmentää kantojaan.

Republikaanisenaattorit John Cornyn, Ron Johnson, Chuck Grassley ja Lindsey Graham kehottivat torstaina Trumpin hallintoa antamaan Bidenille pääsyn presidentin päivittäiseen tiedonantoon, johon kootaan tärkeintä salaista tiedustelutietoa Yhdysvaltoja koskevista uhkista. Trump on perinteiden vastaisesti estänyt Bidenin pääsyn näihin tietoihin.

”Minusta se ei ole riskialtis ehdotus. Mielestäni se vain kuuluu siirtymävaiheeseen. Ja jos hän [Biden] todella lopulta voittaa, minusta heidän täytyy olla heti toimintavalmiina”, Cornyn kommentoi tiedotusvälineille.

Republikaanisenaattori John Cornyn kehotti Trumpin hallintoa antamaan Bidenille vapaamman pääsyn tiedustelutietoon.­

Ohion republikaanikuvernööri Mike DeWine puolestaan kommentoi CNN:lle, että ”meidän on pidettävä entistä varapresidenttiä vaalien voittajana”.

Vaalivoittajan tunnustamisesta vastaa Trumpin nimittämä hallinnon virkamies Emily Murphy, joka on seurannut presidentin linjaa ja jättänyt Bidenin voiton tunnustamatta. Bidenin kampanja on sen vuoksi jäänyt ilman vallan vaihdokseen varattuja resursseja.

Trumpin strategia taistella tiensä voittoon oikeusistuimissa on kovassa vastatuulessa.

Trump väittää, että yksittäisissä osavaltioissa olisi äänestetty vilpillisesti tai laskettu mukaan ”laittomia” ääniä. Alan asiantuntijoiden mukaan kanteilla ei ole todellista mahdollisuutta kääntää vaalitulosta, ja osavaltioiden vaalivirkailijat ovat todenneet, etteivät he ole havainneet mitään vakavia väärinkäytöksiä.

Kun esimerkiksi Arizonassa laskettiin osa äänistä uudestaan käsin, niiden joukosta löytyi vain yksittäisiä virheitä.

Torstaina Yhdysvaltain hallituksen kyberturvallisuudesta ja vaaleista vastaavat viranomaiset julkaisivat tiedotteen, jonka mukaan presidentinvaalit olivat ”Yhdysvaltojen historian turvallisimmat” eikä äänestysjärjestelmien väärinkäytöstä löytynyt ”mitään todisteita”.