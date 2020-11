Ruokakriisistä kärsivän suljetun maan diktaattori on myös kirjoittanut kotimaiselle koirarodulle oodin ja määrännyt sen poliisin ja armeijan palveluskoiraksi.

Keski-Aasian suljetun diktatuurin Turkmenistanin johtaja Gurbanguly Berdimuhamedow on kunnioittanut ihmisen parasta ystävää antamalla pystyttää valtavan kullatun koirapatsaan vilkkaaseen liikenneympyrään pääkaupunki Ašgabatissa.

Patsas kuvaa alabai-koirarotua eli turkmenistanilaista versiota keskiaasian­koirasta. Kullattu koira on kuusi metriä korkea, ja se seisoo yhdeksän metriä korkealla jalustalla, kertoo Eurasiatoday-uutissivusto. Patsaan jalustaa kiertää pyöreä näyttö, jossa näkyy videokuvaa koirista.

Patsas sijaitsee uudella asuinalueella, johon on Turkmenistanin hallituksen verkkosivun mukaan rakennettu nykyaikaisia älykoteja. Berdimuhamedow kävi vihkimässä asuinalueen käyttöön tällä viikolla.

Kullattu koirapatsas Aškabatissa kunnioittaa paikallista alkuperäisrotua.­

Alueelle pystytetyllä koirapatsaalla on tarkoitus ”osoittaa kunnioitusta ja ihailua näiden upeiden eläinten verrattomalle rohkeudelle ja hyväsydämisyydelle, painottaen niiden roolia kansakunnan historiallisessa kohtalossa”, kertoo Turkmenistanin valtiollinen uutistoimisto TDH.

Vaikka patsas on suurempi kuin esimerkiksi runsaat viisi metriä korkea Mannerheimin ratsastajapatsas Helsingissä, diktatuurin mittakaavassa koiramonumentti on varsin maltillinen. Berdimuhamedow antoi vuonna 2015 pystyttää itsensä kunniaksi Ašgabatiin ratsastajapatsaan, joka on 21 metriä korkea, kertoo esimerkiksi yhdysvaltalaisrahoitteinen Radio Liberty.

Keski-Aasian paimentolaistaustaiseen kulttuuripiiriin kuuluvassa Turkmenistanissa arvostetaan suuresti paikallisia koira- ja hevosrotuja. Sekä alabai että ahaltekanhevonen on Turkmenistanissa virallisesti määritelty osaksi kansallista perintöä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ahaltekanhevosta pidetään ulkomaillakin yhtenä maailman muutamasta täysiverisestä hevosrodusta. Se rinnastuu englannintäysiveriseen ja arabianhevoseen.

Alabai-koirat puolestaan ovat suurikokoisia, vahvarakenteisia koiria, joita on käytetty esimerkiksi karjan suojelemisessa petoeläimiltä. Reutersin mukaan niistä käytetään lempinimeä ”sudenmurskaaja”.

Keskiaasiankoira on Suomen kennelliiton mukaan yksi vanhimmista koiraroduista. Suomen kennelliitto pitää rodun kotimaana Venäjää, Ruotsin kennelliiton mukaan rotu on kehittynyt laajalla alueella Aasiassa, ja sen vakiinnuttaminen roduksi aloitettiin 1930-luvulla Neuvostoliitossa, johon Turkmenistankin kuului.

Presidentin titteliä käyttävä diktaattori Berdimuhamedow on luonut itsestään kuvaa eläinrakkaana ihmisenä. Hän esimerkiksi antoi koirien ystävänä tunnetulle Venäjän presidentille Vladimir Putinille koiranpennun syntymäpäivälahjaksi vuonna 2017. Pentu oli tottakai alabai-rotua.

Berdimuhamedow on myös määrännyt poliisin ja armeijan käyttämään palveluskoirina alabai-rotuisia koiria, kertoi Reuters vuonna 2017. Lisäksi hän on Reutersin mukaan kirjoittanut oodin alabai-koiralle.

Diktaattori tunnetaan autoritaarisen hallintonsa ohella myös kulttuuriharrastuksistaan. Hänet on usein näytetty valtiollisessa televisiossa esimerkiksi laulamassa, ilmeisesti itse tekemiään lauluja.

Vaikka virallisissa yhteyksissä Turkmenistanissa kunnioitetaan eläimiä, niitä ei välttämättä kohdella asianmukaisesti. Esimerkiksi katukoiria pahoinpidellään ja teurastetaan Ašgabatissa raa’alla tavalla, kertoi Radio Liberty viime vuoden kesällä.

Ja vaikka Turkmenistanissa riittää resursseja suureen kullattuun koirapatsaaseen, siellä on ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan parhaillaan ruokakriisi, jonka pääsyynä on hallituksen reagoimattomuus koronaviruskriisin aiheuttamiin talousongelmiin.

Turkmenistanin autoritaarista luonnetta kuvastaa se, että Freedom House -järjestön mukaan se on vähemmän vapaa maa kuin esimerkiksi Pohjois-Korea. Turkmenistan saa järjestön listauksessa vain kaksi vapauspistettä, kun Pohjois-Korealla niitä on kolme.