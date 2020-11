Brittimedian mukaan Dominic Cummings jättää Downing Streetin vuoden loppuun mennessä. Cummings muistetaan brexit-kampanjastaan ja koronarajoitusten rikkomisesta.

Lontoo

Britannian pääministerin Boris Johnsonin kiistellyn erityisavustajan Dominic Cummingsin odotetaan eroavan vuoden loppuun mennessä, BBC ja muut brittiviestimet uutisoivat perjantaina.

Cummings muistetaan muun muassa Britannian EU-eroa eli brexitiä vuonna 2016 ajaneen kampanjan aivoina.

Viime keväänä Cummings vaimoineen rikkoi Englannin tiukkoja koronarajoituksia, mistä nousi mediakohu. Cummings ei kuitenkaan suostunut eroamaan, ja Johnson asettui hänen tuekseen.

Moni suuttui, kun Johnson suojeli Cummingisia, mutta eroon kohu ei johtanut. Lue lisää tästä HS:n jutusta.

Kuka on brittipolitiikan kiistelty taustahahmo Dominic Cummings? Lue lisää tästä HS:n jutusta.

BBC:n johtava politiikantoimittaja Laura Kuennsberg twiittasi jo torstai-iltana, että Cummings on lähtemässä.

Cummings oli vahvistanut Kuennsbergille, että hänen aikeensa ovat samat kuin aiemmin omassa blogikirjoituksessakin todetut: erityisavustaja haluaa tehdä itsensä tarpeettomaksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

BBC:n lähteiden mukaan Cummingsin pitää kuitenkin ”itse hypätä, ennen kuin hänet työnnetään”. Erityisavustajan valta Downing Streetillä on huvennut.

Brittilehtien politiikan sivuja ovat kuluvalla viikolla hallinneet uutiset Johnsonin lähipiirissä vallitsevasta sekavasta tilasta. Pääministerin viestintäjohtajan Lee Cainin ero vahvistui torstaina.

Cain ja Cummings ovat vanhoja työkavereita brexit-kampanja ajoilta.

The Times -lehden perjantaisen tulkinnan mukaan Downing Streetin henkilöstömylläys on merkki siitä, että Johnson yrittää pehmentää julkikuvaansa. Tiukan linjan brexit-väki saa lähteä.

Samalla pääministeri yrittää parannella välejään omiinsa eli konservatiivipuolueen kansanedustajiin. Monet heistä ovat suhtautuneet kielteisesti vaikutusvaltaiseen Cummingsiin.

The Timesin mukaan pääministerin uutta strategiaa on ollut suunnittelemassa myös hänen morsiamensa Carrie Symonds. Keväällä pariskunnan ensimmäisen yhteisen lapsen synnyttänyt Symonds työskenteli aiemmin konservatiivipuolueen viestintäjohtajana.

Konservatiivipuoluetta lähellä oleva The Telegraph -lehti uutisoi perjantaina, että Symondsin leiri ja Cummingsin leiri ovat huonoissa väleissä.

Lehden mukaan Symonds vastusti Johnsonin aikeita ylentää Cain, jota on arvosteltu Cummingsin ohella machomaisen kulttuurin ylläpitämisestä.

”On selvää, että Vote Leave [-väen] johtamismalli on epäonnistunut, olipa siitä sitten mitä tahansa etuja brexit-neuvotteluissa”, The Telegraphin kolumnisti Fraser Nelson kirjoitti torstai-iltana.

Hänen mukaansa Downing Streetille uhkaa nyt syntyä vaarallinen valtatyhjiö.

Nelson päätoimittaa konservatiivista The Spectator -viikkolehteä, joka on yleensä hyvin perillä konservatiivihallituksen tunnelmista. The Spectatorin toimituskuntaan kuuluu myös Cummingsin toimittajavaimo Mary Wakefield. Johnson itse on lehden entinen päätoimittaja.

Mitä Johnsonin mahdollinen imagonpehmennyskampanja sitten käytännössä tarkoittaa?

Pääministerin puoliso Symonds on kiinnostunut erityisesti ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, ja puolison kiinnostustenkohteiden on arvioitu vaikuttaneen myös pääministerin tuoreeseen innostukseen tällä saralla, The Telegraph arvioi.

Johnsonia ei tunneta erityisen vahvoista – tai ainakaan vakaumuksellisista ja vakiintuneista – näkemyksistä. Yleisen käsityksen mukaan hän arpoi alkuvuonna 2016 pitkään jopa sitä, ryhtyäkö brexitin vastustajaksi vai kannattajaksi.

Britannian hallituksella on edessään iso urakka ilman imagokampanjaakin.

Neuvottelut EU:n ja Britannian uudesta suhteesta ovat yhä kesken, vaikka brexit toteutuikin juridisesti jo tammikuun lopussa. Brexitin siirtymäkausi päättyy tämän vuoden lopussa. Jos sopua ei synny, vaikeutuu kauppa olennaisesti.

Koronatilannekin on Britanniassa huono, ja Englannissa on parhaillaan voimassa tiukat koronarajoitukset. Britanniasta tuli kuluvalla viikolla ensimmäinen Euroopan maa, jossa on kuollut yli 50 000 henkilöä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Pandemia on lisännyt olennaisesti maan velkaa sekä työttömyyttä.