Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kääntynyt vastustamaan vanhaa suosikkikanavaansa Fox Newsiä, kun kanava ei toista hänen väitteitään vaalivilpistä ja Trumpin vaalivoitosta.

Fox News on konservatiivinen uutiskanava, joka kuuluu miljardööri Rupert Murdochin mediaimperiumiin. Trump on aiemmin antanut ymmärtää olevansa kanavan aktiivinen katsoja. Hän on esimerkiksi jakanut kanavan kertomia uutisia Twitterissä.

Fox News on kuitenkin muiden merkittävien yhdysvaltalaisviestimien tavoin todennut, että Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittaja on Trumpin haastaja Joe Biden.

Nyt Trump kuitenkin alkanut twiitata Fox Newsiä arvostelevia kommentteja. Trostaina Trump haukkui kanavan jakamalla sarjan aihetta käsitteleviä twiittejä.

”He unohtivat, mikä teki heistä menestyviä. He unohtivat kultaisen hanhen”, kirjoitti Trump Twitterissä.

Trump myös jakoi joukon kannattajiensa kirjoittamia twiittejä, joisssa kehotetaan siirtymään katsomaan oikeistokonservatiivista Newsmax-kanavaa.

Kanava ei ole Foxin tavoin kiistänyt Trumpin väitteitä vaalivilpistä. Perjantaina Newsmax uutisoi Texasin osavaltion oikeusministerin puheista, joissa tämä moittii äänestyskoneita, joiden Trump on väittänyt vaikuttaneen presidentinvaalitulokseen.

Fox Newsin omistava Murdochin mediaimperiumi näytti alkaneen valmistella yleisöään Trumpin vaalihäviöön jo ennen kuin vaalien voitto oli julistettu Bidenille, toisin kuin valtaan takertuva Trump toivoisi. HS kertoi asiasta viime viikolla.

Esimerkiksi viime maanantaina Fox News katkaisi lähetyksen Trumpin lehdistöedustajan Kayleigh McEnanyn tiedotustilaisuudesta, kun tämä alkoi esittää perusteettomia väitteitä vaalivilpistä.

Foxissa on tultu siihen tulokseen, että Bidenin presidenttikaudesta on tulossa sille taloudellisesti tuottoisa, kertoo liberaalimpi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Osa sen haastattelemista asiantuntijoista kuitenkin arvioi, että Trump saattaa vahingoittaa Fox Newsin mainetta ja Yhdysvaltojen oikeistolainen mediaympäristö voi pirstoutua.