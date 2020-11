Wide ContentPlaceholder

Kauppatieteitä opiskeleva Jesse Räkköläinen lähti tänä syksynä vaihtoon Belgian Liègeen. Sitten koronatilanne tyhjensi luentosalit Räkköläisen yliopistossa HEC Liègessä.­

Ulkomaat | Kansainvälisyys

”Onko täällä järkeä olla?”

Suomalaisten nuorten into lähteä ulkomaanvaihtoihin on viime vuosina vähentynyt. Nyt huoli on, että koronapandemia vei loputkin mahdollisuudet kansainvälistymiseen.

