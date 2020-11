Porter, Wright, Morris & Arthur oli maanantaina ehtinyt jättää kanteen siitä, ettei yli 2,6 miljoonaa postitse tullutta ääntä olisi tullut laskea.

Suuri asianajotoimisto Porter, Wright, Morris & Arthur on vetäytynyt presidentti Donald Trumpin kampanjan Pennsylvanian osavaltion vaalitulokseen liittyvästä kanteesta, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times ja brittilehti The Guardian.

Trump kampanjoineen on yrittänyt haastaa presidentinvaalien ääntenlaskun useissa osavaltioissa. Yhtenä keskeisenä vaa’ankieliosavaltiona toimi juuri Pennsylvanian osavaltio, jonka ratkeamista Joe Bidenin hyväksi on pidetty keskeisenä vaalituloksen kannalta.

Trump on yrittänyt väittää, että vaaleissa olisi tapahtunut mittavaa vaalivilppiä esimerkiksi laskemalla Trumpin ”laittomiksi” kutsumia ääniä. Vaalivilpistä ei ole asiantuntijoiden mukaan havaittu mitään todisteita, ja kanteita on jo ehtinyt kaatuakin.

Postitse annettuja ennakkoääniä avattiin Wilkes-Barressa Pennsylvaniassa 3. marraskuuta.­

Nyt vetäytynyt Porter, Wright, Morris & Arthur oli maanantaina ehtinyt jättää kanteen siitä, ettei yli 2,6 miljoonaa postitse tullutta ja pääosin demokraateille mennyttä ääntä olisi pitänyt laskea.

The New York Times uutisoi maanantaina, että yritykseen on muodostunut sisäisiä jännitteitä sen takia, että yritys puolustaa Trumpia Pennsylvaniassa.

Suuri Jones Day -asianajotoimisto taas on ilmoittanut, että se ei ole vetäytymässä edustamasta Trumpin kampanjaa Pennsylvaniassa. Se ei ole esittänyt vaalivilppisyytöksiä, mutta sen mukaan Pennsylvanian ääntenlaskentaan on liittynyt perustuslaillisia ongelmia, kertoo The New York Times.