Pitäisikö uskoa?

Kun Saudi-Arabian pitkäaikainen ulkoministeri, nykyään kuninkaan erityistehtäviä toteuttava apulaisulkoministeri Adel bin Ahmed al-Jubeir saapuu HS:n haastatteluun hotelli Kämpissä, hän lupaa esimerkiksi:

1. Sukupuolten välisen tasa-arvon Saudi-Arabiaan.

2. Diplomaattisuhteet Israeliin vasta, kun palestiinalaiset saavat oman valtion.

3. Täydellisen tuomion kaikelle islamin tai muiden uskontojen nimissä tehdylle väkivallalle.

”Näistä kaikista on viralliset päätökset. Meillä on lisäksi selkeät suunnitelmat suurista uudistuksista Visio 2030 -ohjelmassamme”, ministeri muistuttaa.

Al-Jubeir nousi kansainväliseen julkisuuteen suurlähettiläänä Washingtonissa, kun terroristit iskivät Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta 2001. Useimmat terroristeista olivat saudiarabialaisia.

Al-Jubeir selitti päivästä toiseen Yhdysvaltain mediassa, että iskuja suunnitellut Osama bin Laden oli ollut etsintäkuulutettu Saudi-Arabiassa jo lähes vuosikymmenen.

”Osama bin Ladenin todellinen kohde oli Saudi-Arabia. Hän oletti Yhdysvaltojen hylkäävän liittolaisuutemme pestattuaan saudeja. Harhaisessa mielessään hän uskoi kuningashuoneen kaatuvan ja halusi valloittaa Mekan ja Medinan.”

Molemmat kaupungit ovat islamin synnyinsijoja ja pyhimpiä paikkoja. Yhdysvaltain hallinto tiesi totuuden ja piti liittolaissuhteen Saudi-Arabiaan vakaana, hän lisää.

Hän uskoo liittolaissuhteen vain vahvistuvan Joe Bidenin voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Biden on kuitenkin sanonut vastustavansa miljardiluokan asekauppoja Saudi-Arabiaan.

”Mutta useat Donald Trumpin presidenttikauden asekaupat valmisteltiin jo Obama–Biden-hallinnon aikana.”

Biden on jopa kutsunut Saudi-Arabiaa ”hylkiövaltioksi”.

”Ihmiset sanovat kaikenlaista vaalikampanjoiden aikaan. Tunnemme Bidenin hyvin. Hän tietää yhteistyömme tärkeyden niistä päivistä lähtien, jolloin vapautimme yhdessä Afganistanin Neuvostoliiton miehityksestä ja yhteisessä liittoutumassa Kuwaitin Irakin hyökkäyksen jälkeen.”

Joe Biden puhui Wilmingtonissa Delawaressa viime viikon lauantaina, kun vaaleista oli kulunut neljä päivää.­

Biden aikoo tuoda Yhdysvallat takaisin Iranin ydinsulkusopimukseen, mikä helpottaa Iranin taloudellista tilannetta. Sunnimuslimien Saudi-Arabia on perinteisesti vastustanut šiiamuslimien Irania.

”Ydinsulkusopimusta tulee täydentää. Ydinaseisiin sopivan materiaalin rajoitukset Iranissa ovat määräaikaisia, ja haluamme niistä pysyviä”, al-Jubeir muistuttaa.

Hän vaatii myös kansainvälisten tarkastusten helpottamista. Tällä hetkellä Iranilla on YK:n mukaan rikastettua uraania 12 kertaa enemmän kuin sopimus sallii, kirjoittaa The Wall Street Journal.

”Sopimukseen pitää myös liittää Iranin ballististen ohjusten rajoitukset sekä määräys pakotteista, jos Iran jatkaa terroristien tukemista.”

Entä Israel? Yhdysvallat sai Arabiemiraatit, Bahrainin ja Sudanin solmimaan diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

”Me emme tee niin tässä tilanteessa. Kannatamme YK:n ja arabien rauhanaloitteen mukaisesti kahden valtion mallia vuoden 1967 rajoilla mahdollisesti pienin, molempien osapuolten allekirjoittamin muutoksin. Itä-Jerusalem tulee Palestiinan ja Länsi-Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.”

Kun tämä tapahtuu, ministeri lupaa Saudi-Arabian solmivan diplomaattisuhteet Israeliin ja kannustavan kaikkia muitakin muslimijohtoisia maita tekemään niin.

Tosin näistä maista esimerkiksi Turkin välit Saudi-Arabiaan ovat viilentyneet.

”On totta, että Turkki toimii Libyan kohdalla väärin. Turkin ei pitäisi lähettää joukkoja arabimaihin.”

Huthikapinallisten mielenosoitus Jemenissä tammikuussa 2020. Protestin kohteena oli Yhdysvallat, joka oli murhannut iranilaiskenraali Qassim Soleimanin ja sotilasjohtaja Abu Mahdi al-Muhandisin.­

Saudi-Arabiakin tekee niin. Se on osallistunut Jemenin sotaan vuodesta 2015 lähtien.

”Me emme aloittaneet sotaa. Mutta huthikapinalliset vangitsivat presidentti Abdrabbuh Mansur Hadin, ja saimme legitiimiltä hallinnolta pyynnön vapauttaa Iranin ja Hizbollahin tukemien kapinallisten miehittämät alueet. Emme voineet antaa sataatuhatta ihmistä edustavan organisaation alistaa hallintaansa 28 miljoonan ihmisen valtiota.”

”Meillä ei ole lapsisotilaita, kuten hutheilla”, hän jatkaa. ”Me emme estä avustuksien perillemenoa, kuten huthit.”

Avustusten osalta asiasta oli taannoin toisenlaista tietoa.

”14 miljardin dollarin panostuksella olemme suurin humanitäärisen avun jakaja Jemenissä. Ja silti meitä syytetään kaikesta!”

Suomen sotatarvikekaupat Saudi-Arabiaan ovat nousseet Jemenin sodan vuoksi otsikoihin, ja kaupat ovat vähentyneet sen jälkeen.

Al-Jubeir tapasi Suomen-vierailullaan presidentti Sauli Niinistön ja ulkoministeri Pekka Haaviston sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin, mutta asekaupoista hän ei sano neuvotelleensa.

”Meillä on Suomen kanssa erinomaiset poliittiset ja taloudelliset suhteet, joita aiomme yhä kehittää”, hän sanoo.

”Mutta protokollassa puolustusasiat ovat puolustusministerien toimivaltaa. Sen vuoksi en myöskään tavannut enää ystävääni Jim Mattisia virallisesti, kun hän oli Yhdysvaltain puolustusministeri.”

Saudi-Arabia isännöi ensi viikon lopussa rikkaimpien maiden G20-kokousta Riadissa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch aloitti tällä viikolla kampanjan, jossa se kehottaa G20-maita painostamaan Saudi-Arabiaa lopettamaan Jemenin siviilien pommittamisen ja erilaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä vapauttamaan aiheettomasti pidätetyt. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty puolestaan julkaisi tällä viikolla raportin Saudi-Arabian kanssa kauppaa tekevien yritysten riskeistä ja lisätietoja ihmisoikeustilanteesta.

Kenties vastavetona ja hymykampanjana Saudi-Arabia on vihjaillut armahtavansa naisaktivistit, jotka pidätettiin näiden kampanjoitua naisten ajo-oikeuden puolesta. Vuonna 2018 Saudi-Arabia vihdoin salli naisille oikeuden moottoriajoneuvojen kuljettamiseen.

”Osa tapauksista on tutkinnassa ja osa oikeudessa, joka tekee aikanaan päätöksensä. Sen voin sanoa, että Saudi-Arabia on siirtymässä sukupuolten väliseen tasa-arvoon juuri nyt”, al-Jubeir väittää.

Jo 55 prosenttia lukiossa opiskelevista on naisia, hän kehaisee.

”Meillä on naispuolisia suurlähettiläitä ja ministereitä, naiset johtavat kahta kolmesta suurimmasta pankistamme ja monia muita suuryrityksiämme. Pukeutumiskoodia on väljennetty, julkisten tilojen erottelu sukupuolen perusteella on poistettu. Naisilla on oikeus matkustaa itsenäisesti. Ja tämä trendi jatkuu, koska tasa-arvo kasvattaa yhteiskuntamme hyvinvointia.”

Uudistukset ovat varsin tuoreita. Esimerkiksi ravintoloiden pakollinen sukupuolierottelu lopetettiin vajaa vuosi sitten, ja naiset saivat luvan yöpyä hotelleissa ilman aviopuolisoa vasta viime syksynä.

Moottoripyöräilevät naiset ottivat omakuvia ennen Saudi-Arabian kansallispäivän moottoripyöräparaatia syyskuussa 2020. Naisten ajo-oikeus sallittiin kaksi vuotta sitten.­

Merkittävänä ihmisoikeusloukkauksena on nähty myös siirtotyöläisten asema. Viime viikolla Saudi-Arabia ilmoitti, että kafala-järjestelmä lakkautetaan. Se esti siirtotyöläisiä vaihtamasta työpaikkaa tai edes poistumasta maasta ilman työnantajan lupaa.

”Siirtotyöläisillä on jo aiemmin ollut kaikki samat oikeudet kuin kansalaisillamme terveydenhuollon ja koulumahdollisuuksien osalta. Ajat ovat muuttumassa, ja me muutumme niiden mukana.”

Ministeri lupaa, että vuoteen 2030 mennessä lait on ajanmukaistettu, hallinto on entistä läpinäkyvämpi ja Saudi-Arabia ”on malli koko maailmalle siitä, mistä islamissa on kyse”.

Islam on kuuma puheenaihe myös siksi, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron julisti lokakuun alussa islaminuskon olevan maailmanlaajuisessa kriisissä. Samalla hän puolusti profeetta Muhammedin pilakuvien esittämistä sananvapauden nimissä.

Myöhemmin lokakuussa tšetšeenipakolainen surmasi ranskalaisopettajan tämän esiteltyä Charlie Hebdo -satiirilehden piirroksia sananvapautta käsittelevällä oppitunnilla.

Osa muslimimaista on ajanut boikotteja Ranskaa vastaan. Ministeri muistuttaa, että Saudi-Arabian hallitus on pidättäytynyt boikoteista.

”Kaikkien uskontojen profeettoja tulee kunnioittaa, ja nämä asiat tulee käsitellä rauhanomaisesti keskustellen. Kaikki uskonnot ja erityisesti islam torjuvat väkivallan käytön. Meillä on täysi nollatoleranssi sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka puoltavat väkivaltaa uskonnon nimissä. Sellaiset ihmiset löydät vankiloistamme.”

Saudi-Arabian uudistukset ovat henkilöityneet Mohammed bin Salmaniin, joka nousi kruununprinssiksi vuonna 2017. Uudistusten uskottavuus kärsi kovasti, kun saudikolumnisti Jamal Khashoggi surmattiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Turkin Istanbulissa lokakuussa 2018. Tämän on epäilty tapahtuneen kruununprinssin käskystä, samoin kuin saudiarabialaisen tiedustelu-upseerin murhayrityksen Kanadassa.

”Jamal Kahshoggin murha oli kammottava rikos ja hirvittävä tragedia koko Saudi-Arabialle. Tekijät ylittivät toimivaltansa. Niinpä kuningas määräsi tutkinnan, jonka jälkeen pidettiin oikeudenkäynnit ja langetettiin tuomiot, joista osa oli kuolemantuomioita.”

Viisi kuolemantuomiota muutettiin tänä syksynä elinkautiseksi vankeudeksi, ja muitakin muutoksia voi tulla korkeimmassa oikeudessa.

”Khashoggin perhe luottaa oikeusjärjestelmäämme”, al-Jubeir väittää.

Tämä ei koske ainakaan Khashoggin morsianta, joka haastoi kruununprinssin oikeuteen lokakuussa yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa. Khashoggi murhattiin, kun hän tuli täyttämään avioliiton vahvistavia lomakkeita konsulaattiin.

Saudi-Arabian valtiollinen öljy-yhtiö Saudi Aramco täyttämässä öljytankkeria vuonna 2018. Nyt yhtiö on asettanut tavoitteeksi hiilijalanjälkensä vähentämisen kolmellatoista prosentilla.­

Öljy teki Saudi-Arabiasta satumaisen vauraan. Se on saanut noin 70 prosenttia tuloistaan öljystä maailman suurimpana öljynviejänä.

”Olimme hiekkalaatikko, ja öljy oli siunaus, jonka avulla rakensimme infrastruktuurin, sairaalat ja koulumme.”

Visio 2030 -suunnitelmassa painopistettä siirretään uusiutuviin luonnonvaroihin.

”Vähennämme öljyriippuvuudesta aiheutuvaa riskiä ja otamme huomioon ympäristönsuojelun tarpeet.”

Hän viittaa maailman suurimman öljy-yhtiön, valtiollisen Saudi Aramcon lupaukseen vähentää hiilijalanjälkeä 13 prosentilla. Monilla mailla on kunnianhimoisempiakin tavoitteita.

”Etenemme askel kerrallaan. Kaiken täytyy tapahtua rationaalisesti, loogisesti ja rankaisematta kehittyviä maita, jotka eivät saastumista ole aiheuttaneet.”

Adel bin Ahmed Al-Jubeir sanoo Saudi-Arabian solmivan diplomaattisuhteen Israeliin heti, kun palestiinalaiset saavat valtionsa.­

Adel bin Ahmed al-Jubeir on ensimmäisiä Saudin kuningassuvun ulkopuolelta näin korkeisiin asemiin päässeitä poliitikkoja Saudi-Arabiassa.

”Nykyisin enemmistö ministereistä ei ole sukua kuninkaalle”, hän huomauttaa.

Hän pitää kuningashuonetta maan oikeutettuna hallitsijana ja muistuttaa, että kansalaisilla on nytkin vapaus haastaa vallanpitäjiä kuningasta myöten oikeuteen.

”Jokaisella maalla on sille sopiva hallintomuoto, ja tämä järjestelmä on kansalaistemme laajasti hyväksymä”, ministeri sanoo.

Väittämän todenperäisyyden voisi tietenkin mittauttaa vapailla vaaleilla.

”Kukaan ei voi tulla sanomaan meille, miten järjestää hallintomme”, hän torjuu.

”Ja onhan meillä vaalejakin. Paikallistasolla.”