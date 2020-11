Terrorismi

NYT: Terroristijärjestö Al-Qaidan kakkosmies on tapettu Teheranissa

Abdullah Ahmed Abdullahin surmasivat moottoripyörällä liikkuneet israelilaisagentit.

Terroristijärjestö Al-Qaidan toiseksikorkein johtohahmo Abdullah Ahmed Abdullah on Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan tapettu, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan isrealilaisagentit agentit surmasivat Abdullahin Iranin pääkaupungissa Teheranissa elokuussa.

The New York Times kertoo myös, että isku oli saanut hyväksynnän Yhdysvalloilta.

Myös nimellä Abu Muhammad al-Masri tunnetun Abdullah Ahmed Abdullahin ampuivat kuoliaaksi kaksi moottoripyörällä liikkunutta miestä.

Valkoisesta talosta tai Yhdysvaltain puolustusministeriöstä ei olla vielä vahvistettu tietoa Abdullahin kuolemasta. Myöskään Al-Qaida ei ole vielä vahvistanut Ahmedin kuolemaa.

Abdullah Ahmed Abdullahin uskoaan olleen yksi Yhdysvaltjoen Tansanian ja Kenian suurlähetystöihin vuonna 1998 kohdistuneiden pommi-iskujen suunnittelijoista.

Häntä pidettiin Al-Qaidan nykyisen johtajan, Ayman al-Zawahri, todennäköisenä seuraajana.

Abdullah on ollut vuodesta 2003 saakka Iranissa ”kiinniotettuna”, mutta elänyt melko vapaasti Teheranin esikaupunkialueella vuodesta 2015 lähtien, kertoo The New York Timesin nimettömänä haastattelema Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen.

Iskussa sai surmansa myös Abdullahin tytär, joka on Osama bin Ladenin pojan Hamza bin Ladenin leski.