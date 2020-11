Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvalloissa varapresidentiksi nousee ensimmäistä kertaa nainen, mutta myös hänen puolisonsa tekee historiaa.

Tulevan varapresidentin Kamala Harrisin aviomies Douglas ”Doug” Emhoff on ensimmäinen mies varapresidentin puolison roolissa. Valovoimainen ja historiallinen pari herättää kovasti kiinnostusta – ja toiveita. Yhdysvalloissa heidän odotetaan esimerkillään edistävän muun muassa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Harris on toiminut eri sukupuolten ja rotujen välisen tasa-arvon puolesta lapsesta lähtien. Emhoff puolestaan vaikuttaa oppikirjaesimerkiltä siitä, millainen on (menestyvän) naisen tasa-arvoinen mies.

Asianajajana työskennellyt Emhoff, 56, jäi elokuussa pois töistä, jotta pystyi osallistumaan Joe Bidenin ja vaimonsa presidentinvaalikampanjaan täysipäiväisesti. Marraskuussa hän ilmoitti irtisanoutuvansa työstään ennen presidentin virkaanasettajaisia ensi tammikuussa. Mediassa häntä kuvaillaan vaimonsa omistautuneimmaksi kannattajaksi ja suurimmaksi faniksi.

Doug Emhoff kampanjoi vaimonsa rinnalla presidentinvaaleissa. Kuvassa pariskunta poistuu leipomosta kampanjamatkalla Claremontissa huhtikuussa.­

Doug Emhoff saa ensimmäisenä miespuolisena varapresidentin puolisona enemmän huomiota, kuin asemassa aiemmin olleet naiset.­

Doug Emhoff kiersi vaalitilaisuuksissa Harrisin mukana mutta kampanjoi vaimonsa puolesta myös yksin. Jälkikäteen Emhoffia on kehuttu Bidenin ja Harrisin kampanjan ”salaiseksi aseeksi”. Yhdysvaltalaisen Virginian yliopiston Miller-keskuksen presidenttitutkimuksen johtaja Barbara Perry kuvailee Emhoffin nousseen ”todelliseksi hitiksi” sekä esivaaleissa että Bidenin kampanjassa.

”Hyvän kampanjoijan merkki on se, että hän pärjää yksin ilman puolisoa tai perheenjäsentä. Se oli myös Kennedyn perheen salaisuus”, Perry sanoi brittiläiselle The Guardian -lehdelle.

Sosiaalisessa mediassa aviomies jakaa niin ahkerasti uutisia vaimostaan ja julistaa rakkauttaan, että Emhoffin some-tilien sanotaan muistuttavan Kamala Harrisin epävirallisia fanisivuja.

Politiikkaa enemmän Emhoffia motivoi hänen vaimonsa.

”En ole kovinkaan poliittinen”, Emhoff sanoi Marie Claire -lehdelle lokakuussa.

”Mutta olen kovin paljon hänen aviomiehensä.”

Pariskunnan rakkaus syttyi kypsässä iässä yhteisen tuttavan järjestämillä sokkotreffeillä vuonna 2013. Emhoff työskenteli tuolloin asianajajana Los Angelesissa, Harris Kalifornian oikeusministerinä.

Illallistreffejä seuranneena päivänä Emhoff jätti Harrisin puhelimeen ääniviestin: ”Olen liian vanha pelaamaan pelejä”, Emhoff sanoi. ”Pidän sinusta todella ja haluan kokeilla, saisimmeko tämän toimimaan.”

Liitto on osoittautunut toimivaksi. Emhoff ja Harris menivät naimisiin seuraavana vuonna. Harris on säästänyt miehensä ääniviestin ja kuuntelee sen jokaisena vuosipäivänä, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Emhoff syntyi juutalaiseen perheeseen New Yorkin Brooklynissä ja varttui aikuiseksi New Jerseyssä ja Kaliforniassa. Hän on työskennellyt asianajajana ja oli kansainvälisen asianajotoimiston DLA Piperin osakas.

Emhoffilla on kaksi aikuista lasta edellisestä avioliitostaan.

Ennen Harrisin tapaamista Emhoffilla ei ollut juurikaan kokemusta politiikasta. Ensimmäiseen kampanjaansa hän osallistui, kun Harris pyrki senaattiin neljä vuotta sitten.

Kamala Harris ja Doug Emhoff tutustuivat sokkotreffeillä. Kuva on kampanjatilaisuudesta Wilmingtonista, kun Harris oli nimetty Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi.­

Mediassa Emhoffista välittyy kuva miehestä, joka nauttii roolistaan Harrisin rinnalla. Emhoffia kuvaillaan tyypilliseksi rennoksi kalifornialaiseksi, joka tulee helposti toimeen kaikkien kanssa. Persoonasta on ollut etua politiikassa.

”Hän todella on juuri niin onnellinen, viehättävä ja kannustava ihminen kuin miltä näyttää”, Emhoffin ystävä ja kollega kuvaili BBC:lle.

Ensimmäiseen miespuoliseen varapresidentin puolisoon kohdistuu paljon odotuksia. Jo pelkkä titteli on mietityttänyt. Naispuolisiin puolisoihin on viitattu epävirallisella englanninkielisellä nimityksellä ”Second Lady of The United States” eli Yhdysvaltain toinen nainen.

BBC käytti Emhoffista englanninkielistä nimitystä ”First second dude”, siis ensimmäinen toinen ”kaveri”. The Washington Post sanoi Emhoffin olevan ”Second gentleman”, toinen herrasmies.

Emhoff on sanonut haastattelussa, että ei tiedä, millaista nimitystä hänestä tulisi käyttää. Hän kutsuu itseään sanalla ”dude”, kaveri, eikä ole sanomansa mukaan kiinnostunut titteleistä vaan ”toiminnasta”.

Varapresidentin rooli on Barbara Perryn mukaan ollut perinteisesti hyvin sukupuolittunut ja seremoniallinen. Aiempien varapresidenttien puolisot ylipäätään ovat saaneet paljon vähemmän huomiota kuin presidenttien puolisot, ”ensimmäiset naiset”.

Kamala Harrisin historiallinen asema tuo huomiota myös puolisolle. Emhoff on sanonut, että hän aikoo varapresidentin puolisona keskittyä edistämään tasa-arvoa oikeuspalvelujen saamisessa. Hänen odotetaan esimerkillään edistävän myös sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Esimerkiksi The Washington Post toivoo, että Emhoff osoittaisi, miten normaalia ja tavallista on olla vaikutusvaltaisen naisen aviopuoliso. Vielä ei olla totuttu miehiin, jotka luopuvat urastaan vaimojensa, puolisoidensa ja perheidensä vuoksi.

”Annamme hänelle lisäpisteitä siitä, mitä naiset ovat tehneet vuosisatojen ajan”, Perry kiteytti BBC:lle.

Varapresidentti Kamala Harris ja aviomies Doug Emhoff Philadelphiassa marraskuussa.­