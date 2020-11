Armenian päivittämä uhriluku nosti kuolleiden armenialaissotilaiden määrää tuhannella viimeksi ilmoitetusta. Azerbaidžan ei ole paljastanut kuolleiden sotilaidensa määrää.

Armenia ilmoitti lauantaina, että yli kuusi viikkoa kestäneessä Vuoristo-Karabahin sodassa Azerbaidžania vastaan kuoli yli 2 000 Armenian sotilasta, kertoo uutistoimisto AFP.

Armenian terveysministeriö tiedotti Facebook-sivullaan, että maan oikeuslääketieteellisessä palvelussa on tutkittu tähän mennessä kaikkiaan 2 317 taistelijan ruumiit, ja luvussa ovat mukana myös tunnistamattomat.

Armenian lauantaina päivittämä kuolonuhrien määrä nostaa uhrilukua lähes tuhannella verrattuna sen viimeksi vahvistamasta kuolleiden määrästä.

”Vihollisen jättämien kuolleiden sotilaiden ruumiiden vaihtoprosessi on vasta alkanut. Sodan osapuolet eivät voi vielä tietää lopullista lukumäärää, kun prosessi on vielä käynnissä”, ministeriö kirjoitti uutistoimisto Tassin mukaan.

Azerbaidžan ei ole paljastanut kuolleiden sotilaidensa tarkkaa lukumäärää. Sodassa menehtyneitä arvioidaan olevan paljon ilmoitettua enemmän.

Armenian ja Azerbaidžanin välinen sota päättyi aiemmin tällä viikolla Venäjän välittämään sopimukseen, jossa Armenia myöntyi luovuttamaan Azerbaidžanille sen Vuoristo-Karabahista valtaamat alueet.

Armenialaiset kyläläiset polttivat lauantaina talojaan Vuoristo-Karabahin ulkopuolella alueilla, jotka on määrätty luovutettaviksi Azerbaidžanille. AFP:n mukaan armenialaiset ovat aloittaneet joukkopaon muun muassa Kalbajarin alueelta, joka on ollut armenialaisten hallussa vuosikymmeniä, mutta määrätty nyt luovutettavaksi Azerbaidžanille.

Mies seisoi palavan talonsa ulkopuolella Kalbajarin kylässä lauantaina. Alueen asukkaat sytyttivät talonsa tuleen ennen pakenemistaan Armenian puolelle.­

Asukas sytyttin talonsa tuleen Kalbajarissa lauantaina.­

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi perjantaina, että sodan uhriluku on yli 4 000 ja loukkaantuneita on noin 8 000. Ainakin 143 siviilin on vahvistettu kuolleen taisteluissa.

Putinin mukaan kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa taistelujen vuoksi. Taisteluissa on Venäjän mukaan tuhoutunut myös siviili-infrastruktuuria ja kulttuurikohteita, kertoo AFP.

Sodan päättäneen sopimuksen mukaan Azerbaidžan saa muun muassa symbolisesti tärkeän Şuşan eli armeniaksi Šušin kaupungin. Armenialaiset puolestaan vetäytyvät kaikista Vuoristo-Karabahia naapuroivista maakunnista, jotka he valtasivat vuonna 1994 päättyneessä sodassa.