Tigrayn osavaltion joukot ampuivat perjantaina ohjuksia naapuriosavaltion lentokentille, mikä on voimistanut pelkoja taistelujen leviämisestä muualle maahan.

Etiopiassa on tehty perjantaina ohjusiskuja lentokentille, kertovat uutistoimistot.

Reutersin mukaan Tigrayn osavaltion joukot ampuivat ohjuksia kohti naapuriosavaltion Amharan lentokenttiä Bahir Darin ja Gondarin kaupungeissa. Gondarissa sijaitsevaan lentokenttään osui yksi ohjus, joka vahingoitti sitä. Toinen samanaikaisesti ammuttu ohjus laskeutui aivan lentokentän ulkopuolelle Bahir Darissa.

Tigrayn osavaltiota hallitseva puolue Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF) ilmoitti, että Tigrayn puolustusvoimat teki iskut vastavetona Etiopian pääministeri Abiy Ahmedin joukkojen aiemmin tekemille ilmaiskuille.

”Iskumme voimistuvat niin pitkään, kunnes hyökkäykset Tigrayn kansaa vastaan loppuvat”, TPLF tiedotti Tigrayn osavaltion Facebook-sivulla.

Mahdollisista lentokenttäiskujen uhreista ei ole toistaiseksi kerrottu. Molempia lentokenttiä käyttävät sekä siviili- että sotilaslentokoneet. Amharan osavaltion joukot ovat taistelleet liittovaltion joukkojen rinnalla Tigrayn sotilaita vastaan.

Ohjusiskut ovat voimistaneet pelkoa siitä, että taistelut voisivat levitä Tigrayn osavaltiosta muualle maahan.

Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna voittanut pääministeri Abiy määräsi armeijan tekemään ilmaiskuja Tigrayssä viime viikolla. Tätä ennen hän oli syyttänyt TPLF:n joukkoja hyökkäyksestä sotilastukikohtaan. Tigrayn paikallishallinnon mukaan Abiyn hallinto sortaa ja syrjii heitä.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed vastaanotti Nobelin rauhanpalkinnon viime joulukuussa Oslossa.­

Aiemmin tällä viikolla ihmisoikeusjärjestö Amnesty tiedotti joukkomurhasta Tigrayn osavaltiossa. Kymmeniä tai mahdollisesti satoja ihmisiä on puukotettu ja hakattu kuoliaaksi Tigrayn alueella. BBC:n mukaan tekijästä ei ole toistaiseksi varmuutta. Abiy on syyttänyt niistä TPLF:lle uskollisia joukkoja, mutta TPLF on kieltänyt osallisuutensa surmiin.

Satojen ihmisten arvioidaan kuolleen marraskuun alussa alkaneissa taisteluissa Etiopian keskushallinnon ja maan pohjoisosassa sijaitsevan Tigrayn alueen joukkojen välillä.