Kuohunta Neuvosto­liiton entisillä reuna-alueilla kasvattaa myös Moldovan vaalien huomio­arvoa: Toinen ehdokas on kallellaan Venäjään, toinen länteen

Moskova

Moldovassa järjestetään sunnuntaina presidentinvaalien toinen kierros, jonka tulosta seurataan nyt tarkkaan.

Ehdolla on sama kaksikko, joka oli vastakkain myös edellisissä vaaleissa vuonna 2016. Silloin Venäjä-mielisenä pidetty sosialisti Igor Dodon voitti länsimielisenä pidetyn entisen Maailmanpankin ekonomistin ja pääministerin Maia Sandun. Vaaleissa oli epäselvyyksiä, joita Sandu protestoi vaalien jälkeen.

Tällä kertaa Sandu keräsi eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella kaksi viikkoa sitten, mutta mielipidemittausten mukaan toisesta kierroksesta on tulossa tiukka.

Iso syy kiinnostukseen on tänä syksynä nähty kuohunta entisen Neuvostoliiton reuna-alueilla. Monissa analyyseissä on arveltu Venäjän vaikutusvallan vähentyneen alueella, jota se on pitänyt omana etupiirinään.

Valko-Venäjän protestiliikehdintä, Kirgisian kansannousu ja Vuoristo-Karabahin sota ovat kääntäneet huomiota Moldovaan, koska siellä länsimielisenä pidetty ehdokas saattaa voittaa vaalit.

Moldovan on yleisesti ajateltu jakaantuneen länsi- ja Venäjä-mielisiin, osin tiukkojen vaalitulosten perusteella. Jakolinjoja on kuitenkin useampia.

Moldova kuuluu Euroopan köyhimpiin maihin. Asukkaita on virallisesti noin 3,5 miljoonaa, mutta heistä monet ovat lähteneet siirtolaiksi.

Moldovalla on myös oma niin sanottu jäätynyt konfliktinsa, Moskovan tukema separatistialue Transnistria.

Köyhyys ja korruptio ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä, jota maata koetellut koronavirus on vain lisännyt. Mielipidemittauksissa enemmistö on arvioinut maan olevan menossa väärään suuntaan.

Sandu on kampanjoinut muun muassa puhumalla korruptiosta ja lupaamalla tiiviimpiä suhteita EU:hun, vaikka onkin luvannut huolehtivansa myös suhteista Venäjään. Dodon taas on luvannut ”vakautta” ja Transnistria-kysymyksen ratkaisua.

Vaaleja seurataan tarkkaan myös Venäjällä. Kun lännessä on mainittu Dodonin vierailleen lähinnä Moskovassa, Venäjän televisio kertoi, ettei Sandu käynyt pääministerinä kertaakaan Venäjällä. Sandusta on maalattu muutenkin Venäjä-vastaista kuvaa.

Venäjän ulkomaantiedustelu SVR julkaisi lokakuussa tiedotteen, jossa sen johtaja Sergei Naryškin sanoi Yhdysvaltain valmistelevan Moldovan presidentinvaalien yhteyteen ”värivallankumousta”.

”He eivät ole tyytyväisiä nykyisen valtionpäämieheen I. Dodoniin, joka tukee rakentavia suhteita IVY-maiden kanssa, mukaan lukien Venäjän”, Naryškin sanoi tiedotteen mukaan.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut toivovansa Dodonin voittoa. Venäjän taloudellinen tuki on silti ollut odotettua pienempää.

Dodonin tukena ovat kuitenkin venäläisten toimijoiden lisäksi useat Venäjä-mielisten käsissä olevat televisiokanavat.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj totesi vaalien ensimmäisen kierroksen sujuneen pääosin hyvin ja ”kunnioittaneen perusoikeuksia”.

Sandun arvellaan voittaneen ensimmäisen kierroksen erityisesti siirtolaisten tuella, joten vaalien sujuminen ulkomaanedustustoissa saattaa vaikuttaa tulokseen. Oppositio on epäillyt toisella kierroksella voivan olla enemmän vilppiä, kuten äänestäjien tuomista Transnistriasta.

Varsinkin Sandun tappion on arveltu voivan johtaa mielenosoituksiin. Hänen voittonsa tosin ei takaa laajaa liikkumatilaa, sillä hänen vastustajillaan on enemmistö parlamentissa. Moldovan sisäpolitiikka on pitkään ollut kaoottista.