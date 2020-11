Itävallassa kansalaiset on määrätty pysymään kotona ensi tiistaista lähtien. Tšekissä on todettu eniten koronakuolemia väestöön suhteutettuna.

Euroopassa koronaviruspandemian toinen aalto synkistää entisestään loppuvuotta.

Kuluneella viikolla koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä on ylittänyt monessa maassa jo kevään luvut. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Tšekki on jo viikkojen ajan johtanut tilastoa uusien kuolemantapausten määrässä väestöön suhteutettuna, kertoo uutistoimisto AFP.

Lokakuun lopusta lähtien lähes 11 miljoonan asukkaan maassa on todettu päivittäin noin 200 pelkästään koronaviruksesta aiheutunutta kuolemaa. Tavallisesti kaikkien kuolemien päivittäinen lukumäärä on keskimäärin noin 300. Lauantaina maan terveysministeriö raportoi 171 uudesta kuolemasta.

Koronaviruksen toinen aalto on koetellut Tšekkiä huomattavasti kovemmin kuin ensimmäinen aalto keväällä. Tšekin krematoriot ovat ylikuormitettuja, kun kuolevien määrä on kasvanut. Taborin kaupungissa yksityisen krematorion omistaja Josef Melich sanoi AFP:lle, että kuolleiden määrä on lisääntynyt noin 40 prosenttia.

Tšekki on yrittänyt lieventää lokakuussa asetettuja rajoituksia. Pienimpien koululaisten olisi määrä palata kouluun ensi viikolla. Ravintolat, viihde- ja kuntokeskukset sekä suuri osa kaupoista pysyvät edelleen suljettuina.

Prahan turistikadut ovat hiljaisia öisen ulkonaliikkumiskiellon aikaan. Kuva on lokakuun lopulta.­

Tšekin naapurimaa Itävalta puolestaan kiristää liikkumisrajoituksiaan. Liittokansleri Sebastian Kurz vahvisti lauantaina, että tällä hetkellä voimassa oleva yöllinen ulkonaliikkumiskielto ja osittainen sulkutila muuttuvat tiistaina kansalliseksi sulkutilaksi.

Tavoitteena on hillitä kasvanutta ilmaantuvuuslukua, mikä ei ole toistaiseksi onnistunut kevättä lievemmillä toimilla. Itävallan ilmaantuvuus on yksi Euroopan korkeimmista, yli 1 000 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Itävalta suljettiin myös pandemian alkuaikana maaliskuussa.

Perjantaina maassa tehtiin ennätys uusien tartuntojen päivittäisessä määrässä, kun niitä vahvistettiin 9 585. Luku on yhdeksän kertaa suurempi kuin ensimmäisen aallon ennätyslukema, kertoo uutistoimisto Reuters. Samalla sairaalat ovat kantokykynsä äärirajoilla.

Itävallan terveysministeri Rudolf Anschober sanoi, että sulkutila on viimeinen mahdollisuus estää terveydenhuoltoa romahtamista uusien tartuntojen aiheuttamaan paineeseen.

Itävaltalaiset on määrätty koteihinsa lähes kolmeksi viikoksi tiistaista lähtien. Kurz on kehottanut olemaan tapaamatta ketään ja työskentelemään kotoa käsin, jos se vain on mahdollista. Koulut ja palvelut suljetaan. Vain välttämättömiksi katsottavat kaupat saavat olla auki.

Itävallassa on ollut marraskuun alusta lähtien voimassa ulkonaliikkumiskielto iltakahdeksasta aamukuuteen. Kaupat ovat olleet auki, mutta baarien ja ravintoloiden toimintaa on rajoitettu.

Itävallassa on tilastoitu pandemian aikana lähes 200 000 koronavirustartuntaa ja yli 1 700 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa.

Wienissä jonotettiin lauantaina ostoksille. Kiristyvien rajoitusten myötä ei-välttämättömät liikkeet suljetaan Itävallassa.­

Myös Saksassa tehtiin kuluneella viikolla ennätys uusien tartuntojen päivittäisessä määrässä, kun maa ilmoitti 23 542 uudesta tartunnasta. Sunnuntaina se ilmoitti 16 947 uudesta tartunnasta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Saksan ilmoittamat tartuntamäärät näyttävät viikonloppuisin hieman pienempiä määriä, koska kaikki terveysviranomaiset eivät raportoi uusia lukuja viikonloppuisin.

Saksassa on ollut marraskuun ajan voimassa osittainen sulkutila. Ravintolat, baarit, museot ja kuntokeskukset on määrätty kiinni, mutta koulut ja kaupat saavat olla auki.

Liittokansleri Angela Merkelin on määrä neuvotella maanantaina osavaltioiden pääministereiden kanssa rajoitustoimista. Merkelin mukaan lievennyksiä ei ole odotettavissa, vaikka tartuntalukujen kasvu on tasoittunut.

Saksan talousministeri Peter Altmaier sanoi iltapäivälehti Bildin haastattelussa sunnuntaina, että saksalaisten tulisi varautua elämään koronarajoitusten kanssa vielä ainakin neljästä viiteen kuukautta.

”Emme ole vielä selvillä vesillä”, Altmaier sanoi.

”Meillä ei ole varaa 'jojo-rajoituksiin', jolloin talous avautuu ja sulkeutuu toistuvasti.”

Synkkiä koronavirusuutisia on kantautunut muistakin maista. Puolassa tilastoitiin lauantaina ennätykselliset 548 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa. Pääministeri Mateusz Morawiecki oli ehtinyt vain pari päivää aiemmin ilmoittaa, että kansalliselle karanteenille ei ole tarvetta.

Koronavirustapausten määrä oli juuri kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa kahden kuukauden aikana. Puolan hallitus on ilmoittanut harkitsevansa sulkutilaa, jos luvut alkavat kasvaa.