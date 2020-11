Yhdysvaltain presidentinvaalit

Osavaltiossa väitetyt epäselvyydet koskevat enää kourallista annetuista äänistä.

Presidentti Donald Trumpin kampanja on luopunut merkittävästä osasta kannetta, joka liittyy ääntenlaskentaan Pennsylvaniassa, kertovat uutistoimistot. Kampanja luopui muun muassa väitteistä, joiden mukaan äänestyspaikoille ei päästetty vaalitarkkailijoita.

Nyt Trumpin asianajajat keskittyvät syytteisiin, joiden mukaan demokraattivaltaisissa piirikunnissa äänestäjien annettiin muuttaa teknisiä virheitä postiäänestyksessä. Joe Bidenin odotetaan voittavan äänestyksen Pennsylvaniassa yli 60 000 äänellä.

Jäljellä olevat väitetyt epäselvyydet liittyvät tähän verrattuna vain vähäiseen määrään annettuja ääniä. Esimerkiksi osavaltion väkirikkaimmassa Montgomeryn piirikunnassa kyse on alle sadasta tapauksesta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ennusteen mukaan Biden on saamassa taakseen 306 valitsijamiestä, kun voittoon tarvitaan 270 valitsijaa. Trumpilla valitsijamiehiä on takanaan 232.

Trump on kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiota Bidenille. Sen sijaan hän on toistellut perusteettomia väitteitä vaalivilpeistä. Trump on yrittänyt käynnistää oikeusprosesseja vaa’ankieliosavaltioissa yrittäessään löytää todisteita väitteille, että vaalitulosta olisi peukaloitu.