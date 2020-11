Näky ei ole tieteiselokuvasta, vaan Vzyr Technologies -yhtiön mainosmateriaalista: mies käy ostoksilla valtava suojakypärä päällään.

Kyse on on yhtiön kehittämästä ”koronakypärästä” eli ilmasuodattimien avulla toimivasta suojuksesta, jonka tarkoituksena on välttää koronaviruksen leviäminen ja helpottaa päivittäisiä askareita kodin ulkopuolelle.

Ostoksien tekemistä korona-aikaan? Kuvakaappaus Vzyr Technologies -yhtiön koronakypärän mainosvideosta.­

Yhtiön sijoittajiin kuuluva Yezin Al-Qaysi myöntää, että hartioiden yli kaartuva kypärä herättää huomiota hänen asuinpaikkansa Kanadan Toronton kaduilla.

”Joku huusi: ’Mistä sai tuon?’ ja monet ihmiset lähestyivät minua uteliaina”, Al-Qaysi kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

”Osa on hämmästyneitä. He eivät sentään naura, mutta vaikka nauraisivatkin, en näe heidän suitaan, koska kaikilla on maskit.”

Vzyr Technologies -yhtiön suojakypäriä on myyty Al-Qaysin mukana jo kymmeniätuhansia.

Yezin Al-Qaysin mukaan suuri suojakypärä herättää huomiota kaupungilla.­

Monet muutkin yritykset kehittävät nyt koronavirukselta ja muilta ympäristön haitoilta suojaavia suojakypäriä. Oheinen video esittelee konseptit kolmesta kypärästä, joiden myyntihinta on muutama sata euroa.

BBC:n mukaan ne eivät ole saaneet virallista sertifikaattia, joka vahvistaisi niiden tehon esimerkiksi koronavirusta vastaan. Yhtiöt kuitenkin kertovat kehityksen olevan pitkällä.

Muun muassa moottoripyöräkypäristä mallia saaneet suojat kierrättävät ilmaa akkukäyttöisten tuulettimien avulla. Osa pystyy myös soittamaan musiikkia tai vahvistamaan puhetta sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla.

Koronakypärien kehittäjät uskovat, että alkuihmettelyn jälkeen ihmiset tottuvat vielä näkemään kaduilla järeämpiä suojavarusteita. Kypärän sisällä on helpompi hengittää kuin kasvomaskin kanssa. Lisäksi kasvojen ilmeet näkyvät paremmin suuren suojuksen takaa.

”Nämä kypärät tavallaan valmistavat meitä psykologisesti lajimme tulevaisuutta varten”, arvioi Valhalla Medical Design -yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Chris Ehlinger BBC:lle. Yhtiö on kehittänyt oman NE-1-koronakypärän.

NE-1-suojakypärässä on myös mikrofoni ja sisäänrakennetut kaiuttimet, jotta keskustelu muiden ihmisten kanssa on helpompaa.­

Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että myös tehokkaat kasvomaskit suojaavat oikein käytettyinä hyvin viruksilta. Koronakypärä pitää lisäksi muistaa puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen.

Oheinen video näyttää, miten perinteinen kasvomaski puetaan ja riisutaan oikein: