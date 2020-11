The Boy Scouts of America hakeutui helmikuussa yrityssaneeraukseen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytösten vuoksi. Oikeus määritti uusista hyväksikäyttötapauksista kertomisen takarajaksi maanantain.

Yli 82 000 ihmistä syyttää Yhdysvaltojen suurinta partiopoikajärjestöä The Boy Scouts of Americaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo muiden muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Asianajajien mukaan korvausvaatimusten määrä ylittää roimasti katolisen kirkon oikeusjutuissa Yhdysvalloissa ilmoitettujen hyväksikäyttösyytösten määrän.

HS kertoi helmikuussa The Boy Scouts of American hakeutuneen Yhdysvaltojen konkurssisaneerauslain Chapter 11 -nimellä kulkevaan yrityssaneeraukseen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytösten vuoksi.

Konkurssihakemus antoi partiolaisille mahdollisuuden saattaa kaikki oikeudenkäynnit yhteen tuomioistuimeen ja yrittää sovitella ne sen sijaan, että se kävisi oikeudenkäynnin jokaisesta tapauksesta erikseen eri osavaltioissa.

Oikeus määritti uusista hyväksikäyttötapauksista kertomisen viimeiseksi takarajaksi maanantain 16. marraskuuta. Tämän jälkeen hyväksikäyttösyytökset tutkitaan.

Vuonna 1910 perustettu partiopoikajärjestö on saanut runsaasti korvausvaatimuksia vanhoista seksuaalirikoksista sen jälkeen, kun useat osavaltiot mahdollistivat korvausvaatimusten hakemisen aiemmin vanhentuneista seksuaalirikoksista.

Moni uhreista on kertonut vuosikymmeniä jatkuneesta hyväksikäytöstä. Partiojärjestöön liittyvien oikeusjuttujen parissa liki kaksi vuosikymmentä työskennelleen asianajajan Paul Monesin mukaan uhrien kuvaileman hyväksikäytön määrä on ”henkeäsalpaavaa”.

”Tiesin, että tapauksia on paljon. En ikinä ajatellut, että luku voisi olla näin suuri”, Mones sanoi The New York Timesin mukaan.

Sunnuntai-iltaan mennessä korvausvaatimuksia oli jätetty lehden mukaan 82 663.

Eräällä asianajajaryhmällä on tapauksia kaikista 50 Yhdysvaltain osavaltiosta, The New York Times kertoo. Lisäksi hyväksikäytöstä on kerrottu ulkomailla, kuten sotilastukikohdissa Japanissa ja Saksassa.

Korvausta hakevien ikä vaihtelee kahdeksasta 93:een. Valtaosa heistä on miehiä, mutta myös jotkut naiset ovat nostaneet kanteen.

The Boy Scouts of American kattojärjestöllä on konkurssihakemuksen mukaan yli miljardi dollaria varallisuutta. Lisäksi partiojärjestön paikallisjaostot omistavat satoja leirejä ja muuta omaisuutta ympäri Yhdysvaltoja.

Partiojärjestö aikoo saneerauksen seurauksena perustaa korvausrahaston hyväksikäytön uhreille.

Partiojärjestö ilmoitti tiedotteessa organisaationsa olevan ”järkyttynyt niiden ihmisten määrästä, joihin partiotoiminnassa tapahtunut hyväksikäyttö on vaikuttanut”.

”Olemme syvästi pahoillamme”, tiedotteessa sanotaan.

The Boy Scouts of Americalla on noin 2,4 miljoonaa jäsentä.

The New York Times kertoi helmikuussa, että järjestöllä on jo pitkään ollut tiedossaan lista noin 8 000 ihmisestä, joita on syytetty seksuaalisesta hyväksikäytössä partiossa. Tiedot oli koonnut järjestön itse palkkaama sisäinen tutkija.