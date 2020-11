Ruotsissa valtionepidemiologi Anders Tegnell saa nyt kritiikkiä pieleen menneistä ennustuksistaan, kirjoittaa kommentissaan HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tilaajille

Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnellin mukaan Ruotsin tartuntatilanne on pahentunut nopeasti.­

Tukholma

Mitä valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoikaan?

Sitä on muisteltu nyt Ruotsissa, jota pyyhkii koronavirusepidemian toinen aalto.

”Syksyllä tulee toinen aalto. Ruotsi on saavuttanut korkean immuniteettitason, ja tapausten määrä tulee todennäköisesti olemaan aika matala”, Tegnell sanoi The Financial Timesin haastattelussa toukokuussa.