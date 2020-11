Pian telakoituva SpaceX-lento on merkitykseltään historiallinen, arvioi apulais­professori – ”Yhdysvallat on hypännyt taloudelliseen ylivaltaan avaruudessa”

Viime yönä Suomen aikaa Floridasta kohosi taivaalle historiallinen tutkimuslento. Samalla Yhdysvallat ampaisi taas miehitettyjen lentojen avaruuskisan kärkeen, sanoo sähkötekniikan apulaisprofessori Jaan Praks.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain Floridasta kohosi taivaalle historiallinen avaruushallinto Nasan tutkimuslento, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa kaupallisen yhteisyrityksen kanssa.

Yhdysvaltalaisastronautit Michael Hopkins, Victor Glover ja Shannon Walker sekä japanilainen Soichi Noguchi suuntasivat puoli kolmelta aamuyöllä Kennedyn avaruuskeskuksesta Elon Muskin luotsaaman SpaceX-yhtiön aluksella kohti kansainvälistä avaruusasemaa (ISS).

Lennon on määrä telakoitua avaruusasemalle Suomen aikaa tiistaiaamuna noin kello kuudelta. HS seuraa tilannetta ja näyttää telakoitumisesta suoraa lähetystä.

Samalla kun Crew Dragon nousi yläilmoihin, Yhdysvallat ampaisi taas miehitettyjen lentojen avaruuskisan kärkeen, sanoo sähkötekniikan apulaisprofessori Jaan Praks Aalto-yliopistosta.

Lähes vuosikymmenen ajan Yhdysvallat on joutunut turvautumaan venäläisten apuun astronauttien kuljettamisessa ISS:lle, sillä Nasan oma sukkulaohjelma lopetettiin vuonna 2011. Sen jälkeen Yhdysvalloilla ei ole ollut kykyä lähettää astronautteja avaruuteen omilla raketeillaan.

Viime yönä tähän tuli virallisesti muutos, kun astronauttikyydeissä siirryttiin ensimmäistä kertaa rutiininomaisuuteen, Praks kertoo. Lentoja on tulossa lisää, ja niistä moni on varattu Nasan käyttöön. Käänteentekevää on se, että lennot ovat suhteellisen avoimesti markkinoilla myös esimerkiksi avaruusturismista kiinnostuneille.

”Yhtäkkiä maailmassa on toimija, jolta periaatteessa kuka tahansa voi ostaa miehitettyjä lentoja.”

Japanin JAXA-avaruusjärjestön astronautti Soichi Noguchi valmistautui lähtöön Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa.­

Uudesta aikakaudesta ilakoi torstaina myös Nasan kaupallisten avaruuslentojen kehityksestä vastaava Phil McAlister, joka totesi yksityisen sektorin voivan vihdoin kuljettaa ihmisiä avaruuteen ”luotettavasti ja turvallisesti”, The New York Times kertoo.

Aivan kaikkien ulottuvilla avaruusmatkat eivät silti ole, sillä esimerkiksi avaruusmatkailuyhtiö Virgin Galacticin kaavailemista turismilennoista on pulitettu satojatuhansia dollareita.

Alla oleva video näyttää, millaisen avaruuskapselin matkassa SpaceX:n lennon astronautit matkaavat:

Avaruusturismi ei olekaan avainasemassa avaruuden herruuden tavoittelussa, Jaan Praks kertoo. Koronaviruspandemia on nakertanut matkustusalaa, ja avaruusturismikin on pulassa. Johdossa ovat Praksin mukaan nyt ne yritykset, jotka ovat rakentaneet avaruuteen muita palveluita.

SpaceX:lle Nasalle myydyt lennot raivaavat tietä Kuuhun ja Marsiin. Miehitetyille lennoille tarvittavaa teknologiaa on kehitetty monella saralla, ja Yhdysvaltain ”alennustila” on vaihtunut uusinta uutta oleviin laitteisiin, kuten kosketusnäyttöihin sekä täysin uudenlaisiin avaruuspukuihin.

Jaan Praks.­

Kaupallisen yhtiön mukanaolo on lisäksi madaltanut avaruuslentojen hintoja, ja Nasan kädet ovat vapautuneet muualle. Tällä hetkellä kysyntä on kovaa esimerkiksi turvallisia tietoliikenneyhteyksiä tuottaville satelliiteille, ja siihen SpaceX:kin on kyennyt Praksin mukaan vastaamaan.

”Yhdysvallat on hypännyt kansallisesta avaruusjärjestötoiminnasta laajapohjaiseen taloudelliseen ylivaltaan avaruudessa.”

SpaceX:n Crew Dragon -aluksen miehistöineen on tarkoitus telakoitua kansainväliselle avaruusasemalle varhain tiistaina Suomen aikaa. Astronauttien tutkimustehtävä kestää puoli vuotta, ja sen aikana he selvittävät muun muassa painottomuuden vaikutusta sydänkudokseen, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Miehistö yrittää myös kasvattaa avaruudessa retiisejä, minkä toivotaan auttavan eteenpäin mahdollisten pidempien tutkimusmatkojen suunnittelussa.

Praks uskoo Crew Dragonin matkan ISS:lle sujuvan odotusten mukaisesti. SpaceX on tehnyt samalla teknologialla jo kymmeniä rahtilentoja, ja askelkuvioita on harjoiteltu ahkerasti.

Toukokuussa kahden astronautin testilento saapui avaruusasemalle onnistuneesti, ja elokuussa Bob Behnken ja Doug Hurley palasivat ehjinä Maan kamaralle.

”En usko, että tässä on mitään vaaran paikkoja. Alustan teknologia on monella tapaa varmistettu ja hyväksi todettu. Tämä on nyt business as usual.”

Astronautit Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins ja Soichi Noguchi aluksen kyydissä laukaisun jälkeen. SpaceX:n kuvakaappaus videolta.­

Falcon 9 -kantoraketti kiisi kohti avaruutta hetki lähdön jälkeen.­

Voit seurata Nasan suoraa lähetystä astronauttien matkasta myös alla olevalta videolta. Jos video ei näy, pääset siihen tästä linkistä.