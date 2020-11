Venäläinen pikkukaupunki poisti Lenininkadun – riita levisi ympäri maata

Tarusan valtuusto päätti korvata yhden aukion ja 15 kadun neuvostoaikaiset nimet tsaarinaikaisilla. Päätös herätti huomiota, sillä neuvostonostalgia on viime vuosina lisääntynyt.

Tarusan pääaukio on vielä nimetty vallankumousjohtaja Vladimir Leninin mukaan, mutta sen nimeksi tulee Katedraalinaukio. Aukiolla on myös Leninin patsas, jonka poistamisesta ei juuri keskustella.­

Tarusa on pikkukaupunki, jonka tuore pormestari Sergei Manakov on saanut enemmän julkisuutta kuin olisi koskaan voinut kuvitella.

Kaupunginduuma päätti lokakuun lopulla korvata kaupungin pääaukion ja 15 keskustan kadun neuvostoaikaiset nimet tsaarinaikaisilla. Lenininaukiosta tulee Katedraalinaukio, Lenininkadusta Kalugankatu, Karl Liebknechtin kadusta Tarusankatu, Lunatšarskinkadusta Tiilikatu, Uritskinkadusta Sahakatu ja niin edelleen.

Päätöksestä syntyi metakka, joka jakoi kaupungin kahtia. Pian Tarusan kadunnimet olivat valtakunnallinen uutinen. Niinpä Manakovin puhelin on soinut.

Kaupunki on vanha, ensimmäinen kirjallinen merkintä on vuodelta 1246. Silti Manakovin mukaan kaupungilla ei kuitenkaan ole vanhan paikkakunnan identiteettiä.

”Tämä antaa lapsillemme mahdollisuuden ymmärtää, millaisessa kaupungissa he elävät. Jotta he voivat tuntea itsensä täällä asuneiden ja ahkeroineiden jälkeläisiksi”, hän sanoo.

Samalla vanhojen nimien palauttaminen muistuttaa muitakin kaupungin iästä, hän lisää. Tarusa on jo jonkin aikaa yrittänyt houkutella lisää turisteja.

Valtuutetut kyllä osasivat odottaa jonkinlaista kohua.

Venäjällä on mutkikas suhde menneisyyteensä. Mielipidetiedustelujen mukaan neuvostonostalgia on viime aikoina vain vahvistunut. Esimerkiksi keväällä Levada-keskuksen mittauksessa 75 prosenttia piti neuvostoaikaa historian parhaana kautena.

Neuvostonimiä onkin muutettu viime vuosina vähän. Venäjällä on edelleen noin 6 000 Vladimir Leninin mukaan nimettyä katua, kujaa ja valtakatua.

Tarusassa kiisteltiin aiheesta jo pari vuotta sitten. Silloin pohdittiin Moskovan kenraalikuvernöörin vuonna 1905 murhanneen Ivan Kaljajevin mukaan nimetyn kadun nimeämistä uudelleen, sillä osa asukkaista vaati terroristin nimeä pois. Riitaa ei saatu ratkaistua.

Paikallisten kommunistien ja konservatiivien protestointi ei siis yllättänyt, mutta valtakunnallinen reaktio yllätti.

Venäjän kommunistipuolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov sanoi tuoreen päätöksen ”halventavan suurta neuvostoaikaa” ja väitti Tarusan päättäjien kulkevan ”Banderan, natsien ja fasistien tiellä”, viitaten ukrainalaiseen nationalistiin Stepan Banderaan.

Nimiä vaihtuu kuitenkin vain historiallisessa keskustassa, Manakov sanoo. Tarusassa on vastakin Lenininkuja, Neuvostokatu, Clara Zetkinin katu, Kirovinkuja ja Proletariaatinkatu.

”Emmekä edes pohdi niiden nimien vaihtamista. Se on myös meidän historiaamme, neuvostoajan historia”, Manakov sanoo.

Vastustukseen on muitakin syitä. Osa pelkäsi, että muutos pakottaa katujen asukkaat vaihtamaan kaikki dokumenttinsa. Joillekin neuvostonimet ovat historiallisia, joillekin tuttuja ilman ideologista merkitystä.

Mukana on myös pikkukaupungin perinteistä epäluuloa.

Runsaan sadan kilometrin päässä Moskovasta sijaitseva Tarusa on vehreä pikkukaupunki kauniilla paikalla Oka-joen mutkassa. Se oli neuvostoaikana toisinajattelijoiden ja vainotun kulttuuriväen suosiossa, sillä he saivat asettua yli sadan kilometrin päähän pääkaupungista. Sittemmin monet moskovalaiset ovat muuttaneet kaupunkiin.

Niinpä osa paikallisista suhtautuu muutoksiin muualta tulleiden saneluna. Nytkin on kuultu puheita ”varjageista” eli Moskovan lähettämistä päälliköistä, kun Tarusan piirin johtaja Ruslan Smolenski oli hankkeessa aktiivinen.

Yksi hermostuneista on Boris Mann, jonka suvussa on oltu sekä tarusalaisia että seppiä jo useassa polvessa.

”Ihmisiltä olisi pitänyt kysyä”, hän sanoo johtamallaan pajalla.

Mannin selitys on tuttu ympäri Venäjää. Tyytymättömyys puhkeaa säännöllisesti kiukuksi, kun ihmisistä tuntuu jonkin päätöksen yhteydessä, etteivät päättäjät edes esitä välittävänsä heistä. Isoja mielenosoituksia on siksi nähty kuvernöörin vangitsemisen vuoksi Habarovskissa, jäteaseman vuoksi Arkangelissa, vaaliepäselvyyksien vuoksi Moskovassa ja puiston tuhoamisen vuoksi Jekaterinburgissa.

Mann sanoo, että häntä ärsytti erityisesti, ettei koko asia ollut esillä syyskuun valtuustovaalien alla. Hän uskoo, että moni olisi ymmärtänyt asian, kunhan päättäjät olisivat puhuneet ihmisten kanssa.

”Nyt ihmiset ymmärsivät, ettei heidän kantaansa haluta kuulla eikä heitä ei haluta kohdella täysivaltaisina kaupunkilaisina. Siksi he ovat niin vihaisia.”

Mannin kanssa samassa naapurustossa asuu Oksana Savoskul, joka ei ymmärrä valitusta ihmisten ohittamisesta. Valtuutettujen tehtävänähän on nimenomaan tehdä päätöksiä, hän sanoo.

Hän kannattaakin nimien muuttamista. Hänen perustamansa Tarusan perintö -järjestö on ajanut asiaa jo pitkään. Nimien muuttamisesta voi olla hyötyä turismille, mutta Savoskulista tärkeämpää on paikallisen identiteetin vahvistaminen.

”Mille muulle se voi perustua kuin luontoon, kulttuuriin ja historiaan?”

Savoskul puolustaa esimerkiksi Tiilikadun nimen palauttamista, vaikka jotkut pitävät sitä tylsänä. Se johti aikanaan tiilitehtaalle, hän sanoo.

”Tiilitehdas oli korkeaa teknologiaa, kun se perustettiin Katariina Suuren aikana. Sitä ennen kaupunki paloi, koska se oli tehty puusta. Ensimmäiset tiilitalot 1800-luvulla muuttivat kaupunkia. Alkoi tulla kirkkoja, tiilisiä varastorakennuksia ja kauniita kauppiaiden taloja. Minusta Tiilikatu kertoo siitä.”

Savoskul sanoo seuranneensa huolissaan, kun ulkopuoliset toimijat ovat ottaneet äänekkäästi kantaa asiaan. Kun kommunistit olivat nostaneet äläkän, kansallismieliset ryntäsivät tukemaan muutosta.

”Tarusa vain häviää, jos täällä käydään poliittista sotaa”, hän sanoo.

Kaikki eivät olekaan tyytyväisiä uusista liittolaisistaan. Nimen muutosta tukeva Tarusan älymystö ei innostunut, kun kansallismieliset asettuivat heidän rinnalleen ja lupasivat jopa Itä-Ukrainan sodan veteraaneja tueksi kommunisteja vastaan.

Nieleskelemistä on ollut myös niillä vastustajilla, joita häiritsi päätöksentekotapa tai jotka halusivat vain säilyttää tutut nimet ilman sen kummempaa ideologista näkemystä. He ovat yllättäen samassa rintamassa kommunistien kanssa ja katselevat hämmentyneinä kylttejä, joiden mukaan nyt on otettu askel kohti fasismia.

Pormestarin mukaan seuraavaksi aletaan suunnitella uusia kylttejä. Nimenmuutokset tulevat voimaan vajaan vuoden päästä. Vastustajat ovat tosin jättämässä virallista valitusta.

Kymmenen tuhannen asukkaan kaupungissa riidat eivät kuitenkaan voi olla liian syviä.

”Minulla on täällä paljon tuttuja ja tietenkin voimme pitää yhteyttä, vaikka olemme tästä eri mieltä. Elämä jatkuu. Mutta tuskin saavutamme tässä asiassa koskaan yksimielisyyttä”, Savoskul sanoo.

Mann sanoo samaa.

”Minulla on ystäviä, jotka kannattavat päätöstä. Kunnioitan heidän mielipidettään, mutta olemme eri mieltä. Katsotaan kuka voittaa.”