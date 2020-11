Saksa kamppailee kansalaisten motivaation kanssa, ja liittovaltion johto siirsi uusia päätöksiä ensi viikkoon.

Berliini

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja osavaltioiden pääministerit neuvottelivat pitkään maanantaina uusista koronavirusrajoituksista. Päätöksenteko oli erityisen vaikeaa, sillä pohdinta koskee nyt sitä, mikä koulujen asema epidemian leviämisessä on.

Pitkän linjan päätöksiä päätettiin siirtää ensi viikkoon. Merkel ajoi uusien päätösten tekemistä jo nyt, mutta osavaltiopääministereiden enemmistö halusi odottaa vielä. Merkelin tähän asti huomiota herättävän hyvänä pidetylle koronajohtajuudelle maanantai oli tappio. Tähänastiset koronarajoitukset ovat olleet kaksi viikkoa voimassa.

Joka tapauksessa juhliminen on kielletty ja tapaamisia pitäisi välttää, Merkel sanoi.

”Jokainen tapaaminen, joka ei tapahdu, on tärkeä”, hän sanoi. Ihmisten pitäisi tavata korkeintaan yhden oman kodin ulkopuolisen kotitalouden asukkaita. Julkisia liikennevälineitä pitäisi välttää mahdollisuuksien mukaan. Vanhuksia saisi tavata vain täysin flunssaoireettomana.

Saksan suuri poliittinen valinta on tänä syksynä ollut pitää koulut ja päiväkodit auki niin kauan kuin mahdollista. Siitä kiinnipitäminen on yhä vaikeampaa, sillä tuhansissa kouluissa kamppaillaan tartuntojen kanssa.

Koulujen auki pitämistä puoltaa se, että kevään totaalisesta koulusulusta on aiheutunut suuria sosiaalisia ongelmia, ja etäopetuksessa on edelleen paljon puutteita. Myös vanhempien työssäkäynnin kannalta koulusulut ovat ongelmallisia.

Viestimien etukäteen käsiinsä saaman Merkelin pohjapaperin mukaan koululuokkia olisi jo nyt haluttu kuitenkin jakaa vuorotteluun ja koululaisille säätää laajempi maskipakko. Ehdotuksen mukaan lapsilla olisi saanut olla vapaa-ajalla vain yksi kaveri, jota tavataan.

Saksan hallitus nojaa tietoon, jonka mukaan jo 12-vuotiaat ovat yhtä merkittäviä koronaviruksen tartuttajia kuin aikuiset. Tätä nuoremmista lapsista sen sijaan on alustavaa tutkimustietoa, että he eivät merkittävästi levittäisi tartuntoja.

Saksassa koululaiset käyttävät maskeja koulujen käytävillä, vanhempien pääsyä koulujen alueille on rajoitettu, musiikin opetusta on muunnettu, tuuletuksesta on yksityiskohtaiset säännöt ja niin edelleen.

Lukuisista kouluissa ilmenevistä tartunnoista riippumatta erimielisyyttä on edelleen siitä, leviävätkö tartunnat eniten kuitenkin koulujen ulkopuolella. Kouluja ei haluta sulkea enää varmuuden vuoksi tai ainakaan turhaan.

Flunssaoireisiin liittyen Saksassa on erilainen linja kuin Suomessa: Tähän asti pelkkää nuhaa ei ole pidetty Saksassa kotona pysymistä vaativana oireena, saati että flunssaoireisia testattaisiin yhtä helposti kuin Suomessa.

Nyt Merkel sanoi suoraan: Jääkää kotiin, jos teillä on flunssaoireita. Säät alkavat vasta nyt viilentyä Saksassa, ja flunssien lisääntyessä on vaikeaa tietää, onko kyseessä koronavirus vai ei.

Saksa yrittää vedota nyt nuoriin aikuisiin videokampanjalla, jossa vanhukset kuvitteellisessa tulevaisuudessa muistelevat nuoruuttaan vuonna 2020.

”Koko maa pani toivonsa meihin nuoriin. Keräsimme rohkeutemme – emmekä tehneet mitään”, iäkäs nainen muistelee puolentoista minuutin videolla vuotta 2020. ”Homehduimme kotona.”

Noutoruuan syöminen, tietokoneella pelaaminen ja laiskana kotona lojuminen ovat nyt sitä, mihin Saksan hallitus parikymppisiä yrittää motivoida.

Videot ovat humoristisia, ja kotona pysymistä käsitellään kuin sukupolvea yhdistävää sotakokemusta. Ennen kaikkea videot kielivät kuitenkin siitä, että vetoomukset, ohjeet ja säännöt eivät ole toimineet tarpeeksi hyvin.

Opetus monissa korkeakouluissa on siirtynyt etäyhteyteen jo aiemmin syksyllä, ja ravintolat, baarit ja muut vapaa-ajanviettopaikat, kaikki kulttuurilaitokset ja monet palvelut suljettiin kaksi viikkoa sitten.

Toivottua tulosta ei ole tullut, vaan koronavirustartuntojen määrä on kasvanut marraskuussa selvästi, tosin kasvu hidastui viime viikolla jonkin verran.

Hallituksen kampanja kertoo, mistä toisessa korona-aallossa on kyse: ihmisiltä puuttuu nyt motivaatiota pysyä kotona. Moni alkaa olla jo kyllästynyt tilanteeseen, jossa rajoitukset jatkuvat ja kiristyvät mutta epidemia vain pahenee.

Alueittain Saksassa on tilanteita, joissa terveydenhuolto alkaa olla äärirajoilla. Kuitenkin Saksan tilanne on eurooppalaisittain vielä siedettävä. Viimeisen kahden viikon aikana Saksassa on todettu 308,7 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Monissa Saksan naapurimaissa luku on yli 1 000. Suomessa luku on 54,5.

Saksa ei halua joutua monien naapurimaidensa kaltaiseen katastrofiin.

Uusista rajoituksista päättämistä vaikeuttavat poliitikkojen jyrkkien erimielisyyksien lisäksi se, että kaikki tietävät, että todelliset ongelmat ovat osittain poliitikkojen ulottumattomissa, eli siellä, mihin hallituksen videokampanjakin yrittää vedota: yksityisissä kodeissa.

Selvältä näyttää myös se, että Merkelin on entistä vaikeampaa pitää saksalaisten taistelutahto virusta vastaan korkealla.