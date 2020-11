Republikaaneja edustava osavaltiosihteeri Brad Raffensperger kertoo saavansa tappouhkauksia Trumpin tukijoilta.

Georgian osavaltion korkein vaaliviranomainen, republikaanipuoluetta edustava osavaltiosihteeri Brad Raffensperger kertoo joutuneensa rajun painostuksen kohteeksi, jotta hän rukkaisi marraskuun 3. päivän vaalin tulosta republikaanipresidentti Donald Trumpin hyväksi.

Sanomalehti The Washington Post ja uutiskanava CNN kertovat Trumpin uskollisen tukijan, republikaanisenaattori Lindsey Grahamin vihjanneen Raffenspergerin mukaan, että tämän pitäisi hankkiutua eroon joistakin äänistä, joiden allekirjoituksiin liittyi ongelmia. Grahamin mukaan syytökset ovat ”naurettavia”.

Graham oli Raffenspergerin mukaan kysynyt, olisiko hänellä mahdollisuus hylätä ääniä piirikunnissa, joissa allekirjoitusongelmia esiintyy muita alueita enemmän. Tämän voi tulkita tarkoittaneen vaalivoittaja Joe Bidenia suosineita demokraattiäänestäjiä.

Georgian osavaltion korkein vaaliviranomainen Brad Raffensperger puhui osavaltion kongressitalolla Atlantassa toissa viikolla kolme päivää Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen.­

Biden voitti Trumpin Georgiassa vain noin 14 000 äänen eli 0,3 prosenttiyksikön erolla, mikä johti äänten uudelleenlaskentaan käsin. Trumpin mukaan uudelleenlaskenta on huijausta. Hän väittää edelleen voittaneensa presidentinvaalit Georgiassa ja koko maassa. Se ei tulosten, vaaliviranomaisten ja amerikkalaismedian tietojen perusteella pidä paikkaansa.

Raffensperger kertoi The Washington Post -lehden haastattelussa, että hän ja hänen vaimonsa ovat saaneet tappouhkauksia Trumpin tukijoilta. ”Sinun on parasta olla munaamatta tätä uudelleenlaskentaa. Henkesi riippuu siitä”, hän kertoi yhdestä saamastaan uhkauksesta.

Hän kertoi joutuneensa myös muiden republikaanipoliitikkojen painostamaksi. Myös Trump on hyökännyt suoraan Raffenspergeria vastaan kutsuen häntä ”muka-republikaaniksi” (RINO, Republican In Name Only).

Trumpin asianajajat ja poliittiset liittolaiset ovat yrittäneet kääntää jokaisen kiven, jolla saataisiin muutettua Bidenin voittamien osavaltioiden tulos Trumpille edulliseen suuntaan.

Viimeksi kuluneiden 24 tunnin aikana Trump on twiitannut väitteitä, joiden mukaan muun muassa Nevadan, Arizonan, Pennsylvanian ja Georgian osavaltioiden vaaleissa olisi tapahtunut jotain hämärää. Trump ei ole antanut merkkiäkään siitä, että hän tunnustaisi vaalitappionsa.

Ongelmalliseksi väitettyjä osavaltioita yhdistää se, että Biden voitti niissä. Biden sai vaaleissa ainakin yli 5,5 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump ja valitsijamiehissä laskettuna hän päihitti istuvan presidentin numeroin 306–232.

Donald Trumpin kannattaja osallistui mielenosoitukseen Atlantassa lauantaina.­

Trumpin tukijoukot ovat yrittäneet etsiä pieniä rikkeitä eri osavaltioista, mutta Trump itse puhuu toistuvasti suuresta salaliitosta. Yhden perusteettoman väitteensä mukaan joissakin osavaltioissa käytetyt Dominion-ääntenlaskentakoneet olisivat ”tuhonneet” häneltä 2,7 miljoonaa ääntä maanlaajuisesti.

Tästä ei ole näyttöä. Georgian osavaltiosihteeri Raffensperger totesi The Washington Postille, että käsinlaskenta on vahvistanut automaattisen ääntenlaskennan tuloksen yksi yhteen.

Väitteitä Dominion-koneiden ongelmista on levitetty muun muassa konservatiivisella Fox-kanavalla ja äärioikeiston suosimalla OANN-kanavalla, ja Trump on antanut väitteille lisänäkyvyyttä Twitter-tilillään.

Trumpin asianajaja Rudy Giuliani on väittänyt, että Dominionilla on kytköksiä Kiinaan ja Venezuelaan ja se on ”radikaalin vasemmiston” pyörittämä yritys, joka käyttää venezuelalaista ohjelmistoa, ”jota on hyödynnetty vaalien ryöväämiseen muissa maissa”.

Dominion Voting -yritys on julkaissut tiedotteen, jossa se ampuu alas väitteet ulkomaisista kytköksistä. Kyseessä on amerikkalainen yritys, jonka omistajiin ei vasemmistolaisia tahoja sen mukaan kuulu.

Presidentti Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani johtaa vaaleihin liittyvien oikeusjuttujen sumaa.­

Kyberturvallisuudesta vastaava CISA-virasto antoi viime viikolla lausunnon, jonka mukaan ”marraskuun 3. päivän vaalit olivat Yhdysvaltain historian turvallisimmat”.

Samanaikaisesti Trump on puhunut ”jättimäisestä petoksesta maatamme kohtaan”, kuten hän luonnehti jo vaalipäivän jälkeisenä yönä ääntenlaskennan ollessa pahasti kesken.

Trump allekirjoitti vuonna 2018 lain, jolla edellä mainittu CISA-virasto perustettiin. Virasto toimii Kotimaan turvallisuuden ministeriön DHS:n alaisuudessa, joka puolestaan toimii Trumpin hallinnon alaisuudessa.

The New York Times -lehden mukaan Trumpin kampanja, republikaaninen puolue ja yksittäiset kansalaiset ovat nostaneet ainakin parikymmentä oikeusjuttua Trumpin puolesta yhteensä ainakin seitsemässä osavaltiossa. Toistaiseksi oikeusjutut ovat vain vahvistaneet sitä, ettei vaaleissa ole tapahtunut mitään ongelmallista ja Biden voitti vaalit.

Lehti oli ottanut yhteyttä jokaisen 50 osavaltion vaaliviranomaiseen. Missään ei näkynyt merkkejä presidentin väittämästä suuresta salaliitosta, eikä edes pienemmän mittaluokan vaalivilpistä.

Trumpin lähipiiri on kuitenkin luvannut lisää oikeusjuttuja. Niillä on pyritty joko lopettamaan ääntenlaskenta tai jarruttamaan vaalituloksen virallistamista, mikä on jokaisessa osavaltiossa erillinen prosessinsa.

Republikaaninen puolue on joutunut kokonaisuutena kiusalliseen välikäteen Trumpin vaalipetossyytteiden suhteen. Puolueella meni kongressivaaleissa ennakoitua paremmin ja kyseiset äänet annettiin täsmälleen samoilla äänestyslomakkeilla kuin ryövätyiksi väitettyjen presidentinvaalien äänet.

Jotkut republikaanipolitiikot ovat siten ajautuneet tilanteeseen, jossa he juhlivat omaa vaalivoittoaan ja mollaavat Trumpin mieliksi samoja vaaleja ryövätyiksi.