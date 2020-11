Demokratiamielisiä protesteja on järjestetty taajaan heinäkuusta lähtien. Mielenosoittajat vaativat muutoksia perustuslakiin, pääministerin eroa sekä uudistuksia monarkiaan.

Thaimaan poliisi käytti kyynelkaasua ja ampui vesitykeillä satoja mielenosoittajia, jotka pyrkivät piikkilankaisen barrikadin läpi Bangkokin parlamenttitalolla tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Parlamenttitalolla lainsäätäjät keskustelivat mahdollisista muutoksista Thaimaan perustuslakiin.

Reutersin mukaan useat mielenosoittajat loukkaantuivat poliisin voimakeinoista. Ainakin viisi ihmistä on saanut sairaalahoitoa, ja muita loukkaantuneita on hoidettu mielen­osoitus­paikalla.

Poliisi pystytti aiemmin barrikadeja parlamentin edustalle, kun sadat monarkistit osoittivat mieltään perustuslain säilyttämiseksi ennallaan, Reuters kertoo.

Televisiokuva näytti, kuinka vesitykit laukaistiin tiistaina kohti mielenosoittajia, jotka olivat varustautuneet kypäröin ja maskein.

”Mielenosoittajat pyrkivät barrikadien läpi kielletylle alueelle”, poliisin tiedottaja Kissana Phathanacharoen kertoi tiedotusvälineille.

Protestiryhmä julkaisi kuvia ja videoita tapahtumista Twitterissä.

Poliisi kielsi mielenosoitukset 50 metrin säteellä alueesta. Tämän jälkeen sadat mielenosoittajat kokoontuivat lähistölle.

Demokratiamielisiä protesteja on järjestetty taajaan heinäkuusta lähtien. Suuri osa mielenosoittajista on ollut opiskelijoita.

Mielenosoittajat ovat vaatineet uudistuksia nykyiseen perustuslakiin, joka on maan entisen sotilasjuntan käsialaa. Mielenosoittajat haluavat myös Thaimaan pääministerin ja entisen kenraalin Prayut Chan-o-chan eroa sekä uudistuksia monarkiaan.

Prayut nousi virkaansa sotilasvallankaappauksen myötä vuonna 2014. Oppositio on vaatinut hänen eroaan jo kolmen vuoden ajan.

Viime vuonna Prayut valittiin pääministeriksi ensi kertaa vaalien kautta, mutta taustalla oli hänen hallituksensa aiemmin masinoima uusi perustuslaki, joka antaa vanhalle sotilasjuntalle käytännössä mahdollisuuden hallita maata mielensä mukaan. Juntalla on ollut kuninkaan tuki.

Vuoden 2019 vaalien jälkeen katumielenosoitukset ovat jatkuneet ja protestit laajentuneet. Mielenosoituksia on nähty useissa kaupungeissa. Elokuussa hallituksen vastaiseen opiskelija­mielen­osoitukseen osallistui Bangkokissa arviolta 10 000 ihmistä.

Voimakas monarkian­vastaisuus viimeaikaisissa mielenosoituksissa on Thaimaassa uutta, sillä kuningasta on pidetty lähes pyhänä ja kuningashuoneen loukkaaminen on majesteettirikos, josta voi saada ankaran rangaistuksen.

Kuninkaalla on Thaimaassa paitsi symbolinen rooli myös runsaasti todellista valtaa.

Mielenosoittajat ovat kuitenkin tähdentäneet, ettei heidän tarkoituksenaan ole lakkauttaa monarkiaa.

Kuningas Maha Vajiralongkorn kruunattiin isänsä jälkeen neljä vuotta sitten. Hän on viettänyt suuren osan ajastaan Thaimaan ulkopuolella.