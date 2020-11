Marraskuisessa ryöstössä Dresdenin linnan Vihreästä holvista vietiin ”mittaamattoman arvokkaita” jalokiviesineitä. Bild-lehden mukaan ratsiat kohdistuivat tunnetun rikollisjärjestön tiloihin.

Saksan poliisi pidätti tiistaina kolme henkilöä, joita epäillään noin vuosi sitten Dresdenissä tehdystä suuresta museoryöstöstä. Operaatioon osallistui 1 638 poliisia, jotka ratsasivat yhteensä kahdeksantoista eri kohdetta Berliinissä.

Viranomaisten mukaan poliisi keskittyy pidätysten jälkeen selvittämään, missä ryöstetty ja hyvin kalliiksi arvioitu omaisuus on.

Ryöstäjät iskivät marraskuun 25. päivä 2019 dresdeniläiseen taidemuseoon, josta he veivät barokkiajan aarteita. Paikallinen media kutsui ryöstöä suurimmaksi taidevarkaudeksi sitten toisen maailmansodan.

Ryöstö kohdistui Vihreään holviin, joka on Dresdenin linnassa sijaitseva museo ja aarrekammio. Ryövättyjen esineiden joukossa oli muun muassa miekka, jonka kahvaan on upotettu yhdeksän suurta ja 770 pienempää timanttia sekä timanttinen jousi, joka on koristeltu 662 jalokivellä.

Poliisi oli sulkenut yleisöltä ryöstökohteena olleen dresdeniläisen taidemuseon alueen 25. marraskuuta 2019.­

Varkaat käynnistivät operaation sytyttämällä museon läheisyydessä sijaitsevan sähköpääkeskuksen tuleen. Tulipalo tuhosi museon hälytysjärjestelmän ja pimensi katuvalaistuksen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi kertoi tiistaina pidätettyjen olleen Saksan kansalaisia. Tekijöiden nimiä ei julkistettu.

Saksalaislehti Bild kertoi, että kaikki poliisin ratsaamat kohteet kuuluivat Remmon arabitaustaiselle klaanille, jonka juuret ovat alun perin Libanonissa ja Turkissa. Klaanin jäseniä on epäilty vuosien mittaan monista eri rikoksista.

Vuonna 2017 klaanin jäsenten kerrottiin varastaneen satakiloisen jättiläiskultakolikon Berliinin Bode-museosta. Teosta tuomittiin viime helmikuussa kolme henkilöä, joista kaksi kuului Remmon klaaniin. Kultakolikkoa ei ole saatu takaisin.

AFP kertoi, että viime vuonna poliisi ratsasi yhteensä 77 kiinteistöä, jotka kuuluvat Remmon klaanille. Niistä takavarikoitiin 9,3 miljoonan euron arvosta rikoksella hankittua omaisuutta.

Saksin vaaliruhtinas August II Väkevä rakennutti Dresdenin linnan Vihreän holvin 1720-luvulla. Se on yksi maailman vanhimpia museoita.

Marraskuisen ryöstön jälkeen Saksin osavaltion taidekokoelmien johtaja Marion Ackermann kieltäytyi arvioimasta, minkä kokoisesta taidevarkaudesta oli kyse. Hän luonnehti anastettuja esineitä ”mittaamattoman arvokkaiksi”.